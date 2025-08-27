Az MNB megint megmentette a forintot, de folytatódhat a vesszőfutás?

Kedden a nap első felében 398 felett is járt a forint az euróval szemben, majd délután az MNB változatlanul megismételt türelmes és óvatos üzenetei után talált magára a magyar deviza. Szerda reggel a dollár erősödése megint arra utal, hogy inkább a gyengülés felé mozdulhat el a forint, így továbbra is felfelé lehet az irány a piacon.

Szerda reggel 396,12 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az elmúlt napokban inkább a gyengülés felé mozdult el,

az MNB tegnapi kamatdöntése javított kicsit a hangulaton.

A jegybank a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot, ami már közel egy éve változatlan monetáris kondíciókat jelent. Emellett a délutáni sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök az eddigi óvatos és türelmes üzeneteket ismételte meg, vagyis továbbra sincs kilátásban a kamat csökkentése. Ez segített a forintnak, hosszabb távon azonban továbbra is inkább a forint gyengülése felé mutatnak a jelek.

Az egyik ilyen jel szerda reggel a dollár erősödése, az euró-dollár árfolyam 1,1617 környékére esett vissza, ami 0,25%-kal marad el a tegnap estiárfolyamtól. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis ellentétes irányban erőteljesen leköveti a dollár mozgását. Így a dollár erősödése általában rossz hír számunkra.

A régióban egyelőre nem látszik nagy elmozdulás, a cseh korona stagnálása mellett a lengyel zloty minimális gyengüléssel kezdte a napot.

