Magyar kézifegyverek az első világháborúban

Ha összehasonlítunk egy mai magyar honvédet az Osztrák-Magyar Monarchia átlagos katonájával, azonnal szembeötlik, mekkora változáson ment keresztül bő száz év alatt a katonák felszerelése. A kényelmetlen gyapjúruhákat modern álcaminták, a bőr hevedereket golyóálló mellények váltották. A katonák kézifegyverei hasonlóan komoly változáson mentek keresztül, ráadásul a Monarchia sok szempontból meglehetősen egyedi puskákat és pisztolyokat osztott ki az embereinek. Nézzük, mikkel vonultak harcba a magyar katonák az első világháborúban.

Bár ma már furcsán hathat, száz évvel ezelőtt egy gyalogos katona fegyverzete általában egy szál puskából és az arra csatolható bajonettből állt, néha megtámogatva néhány kézigránáttal. A maroklőfegyverek a lovasság és a tisztek státuszszimbólumai voltak, géppisztolyokról, könnyen hordozható géppuskákról pedig egészen az első világégés utolsó felvonásáig hallani sem lehetett.

Mannlicher M1895 – Tolózár, kicsit másképp

A monarchia legfontosabb fegyvere a német Ferdinand Ritter von Mannlicher által tervezett M1895-ös ismétlőpuska volt. A 8x50 mm-es peremes lőszert tüzelő fegyver két okból is rendhagyónak számított az első világháború során.

Aki látott már világháborús, vagy mesterlövészes filmet, jó eséllyel találkozott azzal az ikonikus mozdulatsorral, ahogy egy katona a forgó tolózáras ismétlőpuskáját csőre tölti: a zárat először felfelé rántja, majd hátra, kivetve az elhasznált hüvelyt, ezt követően pedig előretolja, és újra lefelé nyomja a fogantyút. Nos, az M1895-ös a maga korában forradalminak számító egyenes tolózáras rendszert használta. Ennek az elképzelésnek az a lényege, hogy a katona a zárszerkezetet csak előre hátra mozgatja, a ki- és bereteszelést (a zár fejének ki- és beékelését a csőtorkolatba) a fegyverbe épített ferdére vágott síkok megoldják helyette.

Az egyenes tolózárú Mannlicher M1895 előremutató koncepciót képviselt, csak a lövészárokharcok során derült ki, hogy könnyebben szennyeződik, mint a forgó tolózáras rendszerek. Forrás: Armémuseum (The Swedish Army Museum) via Wikimedia Commons

Ennek a rendszernek az előnye az volt, hogy a katonának kevesebb mozdulatot kellett elvégeznie a csőretöltéshez, ami stresszes szituációkban hatalmas előnyt jelent.

Az, hogy miért nem vált elterjedtebbé ez a rendszer (a monarchián kívül csak Svájc és Kanada fejlesztett hasonló rendszereket érdemi számban) éppen a világháború során derült ki: ahhoz, hogy a fegyver ki- és bereteszelje saját magát, extra alkatrészekre volt szükség, ami jóval drágábbá tette a fegyvert, ráadásul a több alkatrész a nem éppen kíméletes keleti fronton, vagy Észak-Olaszországban könnyebben tönkre is ment, mint a jóval megbízhatóbb, ráadásul olcsóbb forgó tolózáras olasz Carcano és orosz Moszin puskák.

A Mannlicher másik érdekessége az újratöltésben mutatkozott meg: a korai tolózáras puskák esetében a megszokott újratöltési mód az úgynevezett töltőléc volt: egy olcsó, megfelelő formára hajtogatott fémdarab, ami körülölelte a lőszerek hátsó szegmensét. Ebből a rendszerből kettő terjedt el, a Mauser- és a Mannlicher-féle megoldás. A Mauser rendszerben a töltőléc a lőszerek hátsó peremét fogja, a lécet a fegyver töltényűrje fölé faragott vájatba illeszti a katona, majd a lécből a tárba nyomja a lőszereket. A Mannlicher rendszer ezzel szemben oldalról és hátulról is körülfogta a lőszerek hüvelyét, és azokkal együtt belecsúszott a tárba, az utolsó lőszer csőre töltése után pedig a fegyver alján kipottyant. Az utóbbi rendszer jobban védte a lőszereket és kényelmesebbé tette az újratöltést (különösen az orosz Moszinokhoz mérten), ugyanakkor volt egy nagyon komoly hátránya is.

A Mannlicher-rendszerű töltőléc legnagyobb hátránya az volt, hogy harctéri körülmények között a "tárajak" (a képen a töltőléc jobb oldalán) könnyen deformálódott, ami elakadásokat okozott a fegyvernél. Forrás: Wikimedia Commons

Az ismétlőfegyverek döntő többségében található egy úgynevezett „tárajak”, két hajlított fémlemez, melyeknek feladata az, hogy megakadályozza a tárba helyezett rugót abban, hogy a zár kinyílásakor egyszerűen kinyomja a lőszereket a fegyverből. A Mauser-rendszernél a tárajak a fegyverbe került beépítésre, a Mannlichereknél viszont maga a töltöléc szolgálta ezt a célt. Mivel a töltőlécet a katonák a fegyveren kívül hurcolták magukkal, könnyebben megrongálódott.

Az M1985 három variációban került ki a katonákhoz: hosszú csövű puskaként a gyalogsághoz, „Stutzen”-ként, vagy rövid csövű puskaként a rohamosztagosokhoz és a másodvonalban szolgáló katonákhoz (tüzérekhez, sofőrökhöz, futárokhoz, stb.), illetve a Stutzennél rövidebb csövű, bajonett rögzítésére nem alkalmas karabélyokként a lovassághoz. Nagyon kis számban mesterlövész-fegyver is készült belőlük.

Maroklőfegyverek: Roth-Krnka M.7, Steyr M1907, Frommer Stop, Gasser M1870

A monarchia fegyveres erői a ritka egyenes tolózáras puskák mellett egy másik fegyverrel is felhívták magukra a figyelmet a századforduló környékén: a világon először állítottak rendszerbe öntöltő pisztolyt a Roth-Krnka M.7 formájában.

A Roth-Krnka a legtöbb korai öntöltő pisztolyhoz hasonlóan meglehetősen furcsán nézett ki. Az újratöltés felülről történt egy töltőléc segítségével. Forrás: Atirador via Wikimedia Commons

A cseh Karel Krnka által tervezett, 8 mm-es lőszert tüzelő M.7-est a később Steyr-re átnevezett OEWG-nél és a magyar FÉG-nél gyártották (az előbbi miatt hívják gyakran Roth-Steyr-nek, Georg Roth Krnka munkáltatója volt). A pisztoly a korai öntöltő maroklőfegyverek között relatíve jó teljesítményt nyújtott, de bonyolult működése miatt elég drága volt a gyártása.

A Steyr 1912-re előállt egy jóval egyszerűbb, a mai pisztolyokra jobban hajazó modellel, a Steyr-Hahn M1907-tel. Ez a fegyver ugyanakkor – hasonlóan az M.7-eshez, még Mauser rendszerű töltőléccel működött, ami megnehezítette az utántöltést.

Az M1912-es a Roth-Krnka-hoz képest már egészen modern küllemet kapott. A fegyver mellett jól láthatóak az újratöltésre szolgáló töltőlécek, melyek ennél a fegyvernél a népszerűbb és olcsóbb Mauser-rendszerűek voltak. Forrás: Drake00 via Wikimedia Commons

Techológiai szempontból a legkomolyabb előrelépést a magyar fejlesztésű Frommer Stop (igazából Stöp, ugyanis jelentése Szabályozott Öntöltő Pisztoly) volt.

Bár a Steyr-Hahn-hoz képest kissé furcsán néz ki, mivel a szánt működtető rugó nem a cső alatt, hanem fölött kapott helyet, ez a fegyver már kivehető nyolc lőszeres szekrénytárral volt felszerelve.

A Frommer Stop a monarchia legmodernebb maroklőfegyvere volt. Furcsa kinézete abból ered, hogy a szánt helyre toló rugó nem a cső körül, vagy a cső alatt kapott helyet, hanem fölötte. Forrás: UnneededAplomb via Wikimedia Commons

Széljegyzetként érdemes megemlíteni, hogy az első világháborúban nagyon korlátozott számban megjelentek még a monarchia lovassága által korábban rendszeresített Gasser M1870-es revolverek is, ezek a fegyverek azonban 1914-re már végérvényesen elavultak voltak.

A hatalmas Gasser M1870-es revolver az első világháború idejére már végtelenül elavult volt. Forrás: M11rtinb via Wikimedia Commons

A harcterek királya: a Schwarzlose MG M. 7

Bár az első világégés során a legtöbb áldozatot egyértelműen a tüzérségi gránátok szedték, a géppuskák is komoly szerepet játszottak abban, hogy örökre megváltozzon a hadviselés. A századforduló géppuskái még egészen mások voltak, mint napjaink fegyverei: három lábú, vagy kerekes állványokról használták őket, a cső hűtését pedig vízzel oldották meg, ezért kerültek rájuk az azonnal felismerhető köpenyek.

Fontos kiemelni, hogy maga a vízhűtés még napjainkban is sokkal hatékonyabb, mint a léghűtés. Egy vízhűtéses géppuska lényegében csak akkor fejezte be a tüzelést, ha elfogyott a lőszere, vagy simára kopott a csöve. Amíg volt víz a köpenyben, nem melegedett túl. Az, hogy ezek a fegyverek kikoptak a szolgálatból azzal indokolható, hogy egyszerűen túl nehezek voltak, nem tudták tartani a lépést az egyre mobilisabbá váló harctéri körülményekkel.

Az MG M. 7/12 a kor többi vízhűtéses géppuskájához mérten aránylag könnyű volt. A cső körül található köpenyt vízzel töltötték meg, a hőtől elpárolgó gőz egy külön tartályban csapódott le, amiből újra vissza lehetett tölteni a fegyverbe. Forrás: powidl via Wikimedia Commons

Ennek a megbízhatóságnak a legnépszerűbb bizonyítékával a britek álltak elő a ’60-as években: amikor az Egyesült Királyság 1963-ban úgy döntött, hogy a tartalékos szolgálatból is kivonják saját Vickers géppuskáikat, a katonáknak támadt egy remek ötlete. Adott volt, hogy a géppuskák, és a megmaradt lőszer is ki lesz kukázva, ezért kivonszolták az egyik ilyen fegyvert a Strensall laktanya lőterére, mellé pakolták a megmaradt öt millió lőszert, és elkezdtek lőni. Az egy darab géppuskával a katonák éjjel és nappal lőttek megállás nélkül (csak annyi időre hagyták abba a lövöldözést, amíg újratöltötték a fegyvert) majdnem egy álló héten keresztül.

Bő hat nap után kifogytak a lőszerből, átvizsgálták a fegyvert, és megállapították, hogy egy csőcserén kívül semmilyen nagygenerálra nem lenne szükség, azonnal újra használható lenne a géppuska.

Ennek a rendszernek egy egészen kiváló példája volt az MG M. 7, illetve annak modernizált M. 7/12-es verziója. A korban sztenderdnek számító Maxim-géppuskáknál jóval egyszerűbb volt a kialakítása, ezért karbantartása és gyártása is olcsóbb volt. Egyetlen hátránya abból eredt, hogy a Maximoknál kevésbé volt könnyebben átalakítható repülőgépeken történő használatra.

Címlapkép: az Osztrák-Magyar Monarchia katonái az isonzói fronton 1917-ben. A katonák hátán az M1895-ös Mannlicher lovassági karabélya látható. forrása: Wikimedia Commons