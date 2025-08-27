Erőt mutat a dollár

3 hete nem volt ilyen erős a dollár az euróval szemben
Erősödik a dollár az euróval szemben is, utoljára 3 hete járt az árfolyam az 1,157-es szintnél.
A forint lassan a 343-as szintnél jár, a magyar fizetőeszköz 2,8 egységgel gyengült ma a dollárral szemben.
Alig mozdult az euró
Az euró a forinttal szemben minimális mértékben, 0,2 egységgel erősödött csak eddig szerdán. Az árfolyama 396,3 körül jár.
342 felett a dollár
A dollár árfolyama már a 342-es szint felett jár vagyis folytatódott az amerikai fizetőeszköz erősödése.
Ez látszik az euró-dollár keresztárfolyamon is, amely 1,159-nél jár.
Erősödik a dollár
Az euró a tegnap esti, 396-os szint körül mozog szerda délelőtt, a dollár azonban 1,3 egységgel erősödött a forinttal szemben és már a 341,5-ös szint körül jár.
Tovább romlott a németek hangulata
A német fogyasztói hangulat tovább romlott augusztusban, a GfK Consumer Climate felmérés szerint a fogyasztói klíma index 1,9 ponttal -23,6 pontra csökkent szeptemberre. A jövedelmi és gazdasági kilátások jelentősen visszaestek, míg a vásárlási és megtakarítási hajlandóság enyhén mérséklődött.
Az MNB megint megmentette a forintot, de folytatódhat a vesszőfutás?
Szerda reggel 396,12 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az elmúlt napokban inkább a gyengülés felé mozdult el,
az MNB tegnapi kamatdöntése javított kicsit a hangulaton.
A jegybank a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot, ami már közel egy éve változatlan monetáris kondíciókat jelent. Emellett a délutáni sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök az eddigi óvatos és türelmes üzeneteket ismételte meg, vagyis továbbra sincs kilátásban a kamat csökkentése. Ez segített a forintnak, hosszabb távon azonban továbbra is inkább a forint gyengülése felé mutatnak a jelek.
Az egyik ilyen jel szerda reggel a dollár erősödése, az euró-dollár árfolyam 1,1617 környékére esett vissza, ami 0,25%-kal marad el a tegnap estiárfolyamtól. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis ellentétes irányban erőteljesen leköveti a dollár mozgását. Így a dollár erősödése általában rossz hír számunkra.
A régióban egyelőre nem látszik nagy elmozdulás, a cseh korona stagnálása mellett a lengyel zloty minimális gyengüléssel kezdte a napot.
