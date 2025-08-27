  • Megjelenítés
FONTOS Végre kiderült, ki robbantotta fel az Északi Áramlat gázvezetéket
Szépen fordult a forint
Szépen fordult a forint

Szerda délelőtt a dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, 3 hetes csúcsot döntött meg az amerikai fizetőeszköz. A forint-dollár kurzus a 342-es szintnél jár, az euró pedig 397-nél.
397 alatt az euró

Az esti órákban is történnek mozgások a forint piacán. Az euróval szembeni jegyzések a 396,90-es szint alá süllyedtek. A forint erősödését több tényező is támogatja a szerda esti órákban:

  • az amerikai részvénypiacokon kedvező a hangulat, kockázatvállalóbbak a befektetők,
  • az EUR/USD árfolyamában is bekövetkezett egy óvatos fordulat, a dollár gyengül
A dollárerő nyomasztja a forintot

A dollár elmúlt napokban mutatott fokozatos ereje nem tesz jót továbbra sem a forint megítélésének. A hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama a 397-es szint felett ragadt.

1,2 egységet gyengült a forint az euróval szemben

Az euró 1,2 egységet erősödött a forinttal szemben, árfolyam 397,3 körül jár.

342,7-nél jár a dollár

A dollár árfolyama 340 és 343 között mozgott ma, délután 2,5 egységgel erősödött a forinttal szemben.

Már 397 felett az euró árfolyama

A forint már 1,4 egységet gyengült az euróval szemben ma.

342 környékén a dollár

A dollár árfolyama ma 343 és 340 között mozgott a forinttal szemben, délután több mint két egységgel erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest.

3 hete nem volt ilyen erős a dollár az euróval szemben

Erősödik a dollár az euróval szemben is, utoljára 3 hete járt az árfolyam az 1,157-es szintnél.

A forint lassan a 343-as szintnél jár, a magyar fizetőeszköz 2,8 egységgel gyengült ma a dollárral szemben.

Alig mozdult az euró

Az euró a forinttal szemben minimális mértékben, 0,2 egységgel erősödött csak eddig szerdán. Az árfolyama 396,3 körül jár.

342 felett a dollár

A dollár árfolyama már a 342-es szint felett jár vagyis folytatódott az amerikai fizetőeszköz erősödése.

Ez látszik az euró-dollár keresztárfolyamon is, amely 1,159-nél jár.

Erősödik a dollár

Az euró a tegnap esti, 396-os szint körül mozog szerda délelőtt, a dollár azonban 1,3 egységgel erősödött a forinttal szemben és már a 341,5-ös szint körül jár.

Milyen lassulás?! Már 700 ezer forint a bruttó átlagbér

Sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről. Amíg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban újra lendületett vett a bérdinamika. Megint 10% közelében a keresetek növekedése.

Tovább romlott a németek hangulata

A német fogyasztói hangulat tovább romlott augusztusban, a GfK Consumer Climate felmérés szerint a fogyasztói klíma index 1,9 ponttal -23,6 pontra csökkent szeptemberre. A jövedelmi és gazdasági kilátások jelentősen visszaestek, míg a vásárlási és megtakarítási hajlandóság enyhén mérséklődött.

Az MNB megint megmentette a forintot, de folytatódhat a vesszőfutás?

Szerda reggel 396,12 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az elmúlt napokban inkább a gyengülés felé mozdult el,

az MNB tegnapi kamatdöntése javított kicsit a hangulaton.

A jegybank a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot, ami már közel egy éve változatlan monetáris kondíciókat jelent. Emellett a délutáni sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök az eddigi óvatos és türelmes üzeneteket ismételte meg, vagyis továbbra sincs kilátásban a kamat csökkentése. Ez segített a forintnak, hosszabb távon azonban továbbra is inkább a forint gyengülése felé mutatnak a jelek.

Az egyik ilyen jel szerda reggel a dollár erősödése, az euró-dollár árfolyam 1,1617 környékére esett vissza, ami 0,25%-kal marad el a tegnap estiárfolyamtól. Azt pedig régóta tudjuk, hogy a forint úgynevezett magas bétájú deviza, vagyis ellentétes irányban erőteljesen leköveti a dollár mozgását. Így a dollár erősödése általában rossz hír számunkra.

A régióban egyelőre nem látszik nagy elmozdulás, a cseh korona stagnálása mellett a lengyel zloty minimális gyengüléssel kezdte a napot.

