46 százalékos zuhanás után újabb csapás, bajban a devizapiacok sztárja

A török líra az idén újabb mélypontot ért el: először került 41 fölé a dollárárfolyam, ami több mint 16 százalékos gyengülést jelent 2025-ben.
A deviza 2023 vége óta 37 százalékot veszített az értékéből a dollárral, 46 százalékot az euróval szemben.
A tartós leértékelődés a befektetők körében népszerű carry trade stratégiát fenyegeti, amely eddig kiemelkedő hozamokat kínált – írja a Handelsblatt több devizakereskedő megkérdezése alapján.
A carry trade lényege, hogy a befektetők alacsony kamatkörnyezetből – például az amerikai ötszázalékos kamatszintről – vesznek fel hitelt, majd a magas török kamatot fizető eszközökbe fektetnek. Törökországban a jegybanki alapkamat 2023 vége óta 40 százalék felett van, jelenleg 43 százalék.
A kamatkülönbség révén jelentős hozam érhető el, amit Bloomberg és a Goldman Sachs is az egyik legjövedelmezőbb carry trade konstrukciónak nevezett.
Egy fél mondatban érdemes megjegyezni, hogy a forint erősödésnél is érezhető a carry trade hatása, mivel a hazai 6,5 százalékos alapkamat vonzó a piaci szereplők számára. Főként, hogy egyelőre nem vár a piac kamatvágást.
Visszatérve a lírára: a fő kockázat ugyanakkor az árfolyam. A hozam csak akkor realizálható, ha a líra értékvesztése nem haladja meg a kamatelőnyből származó nyereséget. Goldman Sachs és Morgan Stanley is arra figyelmeztet, hogy a török deviza további gyors gyengülése tönkreteheti a stratégiát.
A banki elemzések szerint a kockázat–hozam profil romlik, ahogy a líra fokozatosan gyengül.
A török jegybank július óta újra kamatcsökkentésbe kezdett, ami további nyomást helyez a devizára. A DZ Bank 12 hónapon belül 25 százalékra csökkenő alapkamatot vár, ami újabb jelentős leértékelődést hozhat.
A Commerzbank szerint a líra valójában már most is gyengébb lenne a kormány tőkekorlátozásai nélkül, és idővel élesebb összeomlás is jöhet.
A kockázatok idén tavasszal élesen megmutatkoztak: Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármester letartóztatása után a líra néhány nap alatt 12 százalékot zuhant, milliárdos dollárveszteséget okozva a befektetőknek, mielőtt a központi bank beavatkozott. Akkor a lírabedőlés hatásai a forintot is elérték, egyetlen délelőtt alatt a forint is 9 százalékot gyengült.
A török eset óta a piaci szereplők óvatosabbak, bár a Bank of America szakértői szerint a jegybank tartalékai elegendőek ahhoz, hogy a további leértékelést kordában tartsa.
Nemzetközi összehasonlításban továbbra is nagy az érdeklődés a dollár és feltörekvő piaci devizák, így a forint, a zloty, vagy argentín peso jelentette carry trade iránt. A Bloomberg Carry Trade Index szerint a befektetők jelenleg vonzóbbnak tartják a líránál a brazil reált, ahol a 15 százalékos kamatszint kedvezőbb makrogazdasági környezettel párosul. Ezzel szemben a mexikói peso iránt mérsékelt a bizalom, mivel a kamatok 7,75 százalékra csökkentek, és a fundamentumok gyengék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Trump arcába dobná a kesztyűt, és elverné rajta a port Európa kasszandrai jósa
Nem hezitálna tovább, hanem válaszcsapást intézne az amerikai elnökkel szemben.
Jó hír az autósoknak: olcsóbb lett a kötelező biztosítás
Budapesten nagyobb volt a díjcsökkenés, mint vidéken.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Magyar vétó esetén technikai úton folytathatnák Ukrajna csatlakozását
Levélben kérik az EU-s ügyrend megkerülését.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Erős kezdés a magyar tőzsdén
Fél százalékos pluszban a BUX.
Betörtek a Microsoft elnökének irodájába
Elbocsátották az elkövetőket.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.