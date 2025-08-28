46 százalékos zuhanás után újabb csapás, bajban a devizapiacok sztárja

Újabb történelmi mélypontra zuhant a török líra, először lépte át a 41-es szintet a dollárral szemben, így idén már több mint 16 százalékot veszített értékéből. A deviza tartós gyengülése veszélybe sodorja a befektetők körében népszerű carry trade stratégiát, amelyet a 43 százalékos török alapkamat eddig rendkívül vonzóvá tett. A piaci elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árfolyamkockázat már meghaladhatja a kamatkülönbségből származó hozamot, miközben a hasonló ügyleteknél a forint és más feltörekvő devizák is célkeresztbe kerülhetnek.

A török líra az idén újabb mélypontot ért el: először került 41 fölé a dollárárfolyam, ami több mint 16 százalékos gyengülést jelent 2025-ben.

A deviza 2023 vége óta 37 százalékot veszített az értékéből a dollárral, 46 százalékot az euróval szemben.

A tartós leértékelődés a befektetők körében népszerű carry trade stratégiát fenyegeti, amely eddig kiemelkedő hozamokat kínált – írja a Handelsblatt több devizakereskedő megkérdezése alapján.

A carry trade lényege, hogy a befektetők alacsony kamatkörnyezetből – például az amerikai ötszázalékos kamatszintről – vesznek fel hitelt, majd a magas török kamatot fizető eszközökbe fektetnek. Törökországban a jegybanki alapkamat 2023 vége óta 40 százalék felett van, jelenleg 43 százalék.

A kamatkülönbség révén jelentős hozam érhető el, amit Bloomberg és a Goldman Sachs is az egyik legjövedelmezőbb carry trade konstrukciónak nevezett.

Egy fél mondatban érdemes megjegyezni, hogy a forint erősödésnél is érezhető a carry trade hatása, mivel a hazai 6,5 százalékos alapkamat vonzó a piaci szereplők számára. Főként, hogy egyelőre nem vár a piac kamatvágást.

Visszatérve a lírára: a fő kockázat ugyanakkor az árfolyam. A hozam csak akkor realizálható, ha a líra értékvesztése nem haladja meg a kamatelőnyből származó nyereséget. Goldman Sachs és Morgan Stanley is arra figyelmeztet, hogy a török deviza további gyors gyengülése tönkreteheti a stratégiát.

A banki elemzések szerint a kockázat–hozam profil romlik, ahogy a líra fokozatosan gyengül.

A török jegybank július óta újra kamatcsökkentésbe kezdett, ami további nyomást helyez a devizára. A DZ Bank 12 hónapon belül 25 százalékra csökkenő alapkamatot vár, ami újabb jelentős leértékelődést hozhat.

A Commerzbank szerint a líra valójában már most is gyengébb lenne a kormány tőkekorlátozásai nélkül, és idővel élesebb összeomlás is jöhet.

A kockázatok idén tavasszal élesen megmutatkoztak: Ekrem İmamoğlu isztambuli polgármester letartóztatása után a líra néhány nap alatt 12 százalékot zuhant, milliárdos dollárveszteséget okozva a befektetőknek, mielőtt a központi bank beavatkozott. Akkor a lírabedőlés hatásai a forintot is elérték, egyetlen délelőtt alatt a forint is 9 százalékot gyengült.

A török eset óta a piaci szereplők óvatosabbak, bár a Bank of America szakértői szerint a jegybank tartalékai elegendőek ahhoz, hogy a további leértékelést kordában tartsa.

Nemzetközi összehasonlításban továbbra is nagy az érdeklődés a dollár és feltörekvő piaci devizák, így a forint, a zloty, vagy argentín peso jelentette carry trade iránt. A Bloomberg Carry Trade Index szerint a befektetők jelenleg vonzóbbnak tartják a líránál a brazil reált, ahol a 15 százalékos kamatszint kedvezőbb makrogazdasági környezettel párosul. Ezzel szemben a mexikói peso iránt mérsékelt a bizalom, mivel a kamatok 7,75 százalékra csökkentek, és a fundamentumok gyengék.

