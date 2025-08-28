Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

Stabilizálódott a forint
Nincs jelentős mozgás a devizapiacokon: az euróval szemben 397, míg a dollárral szemben egy picit nagyobb volatilitás mellett 340,2 forint körül alakul a jegyzés.
A 397-es szint körül táncol a forint
Néhány kisebb kilengést leszámítva 397 körül stabilizálódott a forint árfolyama az euróval szemben.
A forint-dollár piacon sincs jelentős mozgás, a vártnál kissé kedvezőbb amerikai GDP-adatok tehát nem indítottak el semmilyen trendfordulást. A zöldhasúval szemben a jegyzés 340,1 körül jár.
Az amerikai GDP-adatok megjelenését követő euró-erősödést hamarosan ugyanekkora mértékű piaci korrekció követett, mely után a dollár-euró átváltás az 1,167 körüli szinten ingadozik, a délelőttinél magasabb volatilitással.
Felszúrt az euró az amerikai adatokra
Az EURUSD-árfolyam felszúrt a felülvizsgált, a vártnál jobb amerikai GDP-adatokra és az elemzői konszenzusnak megfelelő munkaerőpiaci jelentésre. Az árfolyam már 1,168 felett jár, ami közel 0,4 százalékos erősödést jelent.
A forint bár kora délután a tegnapi zárószintig, 396,5-ig erősödött, az adatok közlése után egy minimális gyengüléssel 396,8-ig kúszott fel a kurzus.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
Az amerikai GDP második becslése szerint magasabb volt a gazdasági növekedés a második negyedévben, mint hittük, elsősorban a fogyasztás növekedésének köszönhetően. Eközben a vállalati profitok szépen növekedtek a második negyedévben, míg az új munkanélküli segélykérelmek száma nem változott érdemben. De vajon közelebb került a nagy kép megértéséhez?
Már 340 alatt a dollár
Tovább folytatja gyengülését a dollár a forinttal szemben, így a jegyzés hétfő óta először került újra a 340 forintos lélektani szint alá. Az kurzus jelenleg 396,7, de a hamarosan megjelenő friss amerikai makrogazdasági adatok akár teljesen új irányt is adhatnak az árfolyamnak.
A forint-euró piacon szintén a hazai fizetőeszköz erősödése látszik, itt az árfolyam a nyitás körüli szintre csökkent vissza (396,5).
Elindult a lejtőn a dollár
Ledolgozta mai hátrányát a forint a dollárral szemben: a napot fokozatos gyengüléssel indította a hazai fizetőeszköz, de az elmúlt órákban ismét a kedden látott 340 forintos szintre csökkent az árfolyam.
Az amerikai fizetőeszköz az euróval szemben is enyhén gyengülni kezdett, a délelőtti 1,164-es árfolyam után pedig most 1,166 körül jár a jegyzés.
A régiós devizák közül a lengyel zloty és a cseh korona is hasonló utat járt ma be, mint a forint, azaz enyhe reggeli gyengülés után most hirtelen erősödni kezdtek az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Nincs nagy mozgás a főbb devizapároknál sem
Már a délutáni amerikai makroadatokra hangolódnak a piacok és kivárnak. Emiatt nincsenek nagy elmozdulások a devizapiacokon, az EUR/USD esetében 0,1 százalék alatti az elmozdulás, jelenleg 1,164 környékén jár a váltás.
A héten a dollár visszanyerte a Jackson Hole-i konferencián Jerome Powell enyhébb hangvétele után elszenvedett veszteségek egy részét, miközben a piac figyelme a munkaerőpiaci adatokra és a pénteki NFP-jelentésre irányul. Jelenleg 89 százalékos esélyt áraznak a szeptemberi kamatvágásra és összesen 55 bázispontnyi lazításra az év végéig, de erős adatok esetén ez könnyen 50-50 százalékra módosulhat, gyengébb számoknál viszont akár harmadik kamatvágást is beárazhatnak.
Az euró a hét elején francia politikai bizonytalanság miatt gyengült, de az EKB tagjai egyre inkább semleges álláspontot képviselnek, és a piac mindössze 9 bázispontos idei, valamint 20 bázispontos 2026-ig tartó lazítást vár, ami arra utal, hogy a kamatcsökkentési ciklus véget ért. Az EUR/USD technikai szinten 1,16 körül talált támaszt, innen próbál visszakapaszkodni az 1,1740-es trendvonal irányába, míg egy letörés 1,14 felé nyithatna teret.
Megállt a délelőtti forintgyengülés
Az elmúlt órában stabilizálódott a forint árfolyama az euróval és a dollárral szemben is, az árfolyam jelenleg 397, illetve 341 forint körül alakul.
46 százalékos zuhanás után újabb csapás, bajban a devizapiacok sztárja
Újabb történelmi mélypontra zuhant a török líra, először lépte át a 41-es szintet a dollárral szemben, így idén már több mint 16 százalékot veszített értékéből. A deviza tartós gyengülése veszélybe sodorja a befektetők körében népszerű carry trade stratégiát, amelyet a 43 százalékos török alapkamat eddig rendkívül vonzóvá tett. A piaci elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árfolyamkockázat már meghaladhatja a kamatkülönbségből származó hozamot, miközben a hasonló ügyleteknél a forint és más feltörekvő devizák is célkeresztbe kerülhetnek.
Hirtelen esni kezdett a forint
10 óra után nem sokkal hirtelen 397-ig emelkedett az euró árfolyama. Jelenleg a 397,2-es szinten van a jegyzés.
A hazai fizetőeszköz a dollárral szemben is hirtelen gyengülést produkált, a reggeli 340,7 körüli szintről 341,5 közelébe emelkedett az árfolyam.
Szépen erősödik a forint a nyitás után
A reggeli hirtelen gyengülés után az elmúlt órában fokozatosan erősödött a forint az euróval szemben, így a kurzus jelenleg 396,6 körül jár.
Hasonló tendencia figyelhető meg a dollárral kapcsolatban is, ahol a 341 feletti nyitáshoz képest 20 fillért csökkent az árfolyam, ami most a 340,8-as szinten van.
A reggeli gyengülés után úgy néz ki, hogy az amerikai dollár is kezd magára találni. A zöldhasú az elmúlt órában az euróval és a japán jennel szemben is erősödést mutatott.
A dollár erősödése a svájci frankkal szemben is megmutatkozik, bár itt az erős volatilitás miatt nem körvonalazódik egyértelmű trend.
Már reggel cibálják a forintot – kiderült, melyik deviza profitálhat a legjobban a dollár gyengüléséből
A dollár nehezen tud erősödni a főbb devizákkal szemben, miután a kereskedők fokozták a szeptemberi Fed-kamatcsökkentésre vonatkozó fogadásaikat John Williams New York-i Fed-elnök nyilatkozata után.
A dollárindex, amely a valuta hat fő devizával szembeni értékét méri, 98,145-ön stagnált reggel két napi csökkenést követően.
Az euró alig változott 1,1640 dolláron, míg a font enyhén erősödött 1,3505 dollárra.
A Fed szeptember 16-17-i ülése előtt kulcsfontosságú adatok közé tartozik a pénteki PCE árindex - a Fed által preferált inflációs mutató - és a havi foglalkoztatási jelentés egy héttel később.
A kereskedők jelenleg körülbelül 89%-os esélyt adnak a szeptemberi negyedpontos kamatcsökkentésnek, és az év végéig összesen 55 bázispontos lazítást áraznak be a LSEG adatai szerint.
A Goldman Sachs elemzése szerint a dollár esetleges gyengülése önmagában nem indokolja a nyersanyagdevizák (AUD, NZD, CAD) vásárlását, mivel ezek az elmúlt időszakban elérték, majd visszaadták háromhavi célárukat. A bank kiemeli, hogy a három deviza gyengébben teljesít a magasabb hozamot kínáló feltörekvő piaci valutáknál – vagyis a forintnál is –, ami szokatlan relatív gyengeséget jelez.
Az okok között nem a globális kockázati hangulatot, hanem inkább a hazai monetáris kilátások változását és a gyengébb gazdasági fundamentumokat említik, mivel Ausztráliában, Új-Zélandon és Kanadában csökkent a végső kamatszint árazása. A Goldman Sachs szerint a dollár gyengüléséből inkább az euró és a jen profitálhat.
A forint egyelőre a 395-398 közötti sávban mozog az euróval szemben az elmúlt napokban. Az árfolyam kedden reggel még 398 fölé is kilőtt, majd gyorsan visszacsúszott 396 közelébe, és napközben ingadozó mozgást mutatott. A szerdai kereskedésben ismét volt egy felívelés 397,5-ig, de estére fokozatosan lejtmenetbe kapcsolt, és 396,5 alatt stabilizálódott.
A ma reggeli órákban 396,5 körül mozog, tehát a tegnapi esés után nem látszik újabb erős elmozdulás.
A dollár/forint árfolyam ezzel szemben jóval élénkebb mozgást mutatott: tegnap napközben erősen emelkedett, egészen 342,5 fölé, majd estére jelentősen visszaesett 340 környékére. Ma reggel 340,6 körül kereskednek vele, ami lényegében megfelel a tegnapi záróértéknek, de a tegnapi csúcsokhoz képest látványos visszahúzódást jelez.
A mai napon több fontos makroadat is érkezik, amelyek befolyásolhatják a forint és a nemzetközi piacok mozgását. Reggel a KSH közli a júliusi foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokat, valamint a népmozgalmi statisztikákat. Délelőtt az euróövezetből érkezik az augusztusi üzleti bizalmi index, majd kora délután az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve kerül nyilvánosságra. Az amerikai piacnyitás előtt teszik közzé a második negyedéves részletes GDP-adatokat, valamint a heti munkanélküliségi kérelmek számát, amelyek egyaránt irányt mutathatnak a dollár további alakulásában.
