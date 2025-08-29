Végtelen devizasivatagban kínlódik a forint

Az amerikai adatok sem hoztak kilengést
A forintárfolyamnál nem hoztak érdemi változást az amerikai PCE-inflációs adatok: az euró továbbra is a 397-es szintnél mozog.
A dollár esetében 340,5 környékén jár a kurzus egy minimális gyengülés után.
Alakulnak a jó hírek az USA-ban
A várakozásokkal megegyező infláció mellett, erős reálgazdasági adatok érkeztek egy olyan piaci helyzetben, amikor a többség egy más helyzete készültek. Mutatjuk, mit jelentenek a bejövő adatok a teljes kép szempontjából.
A font is mérsékelt nyertese a hónapnak
A font pénteken gyengült a dollárral és az euróval szemben a brit költségvetési helyzet miatti aggodalmak közepette, de havi szinten továbbra is erősödést mutat az amerikai valutával szemben. A brit fizetőeszköz 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, 1,3464 dolláros árfolyamra, és hasonló mértékben csökkent az euróval szemben is. A hónap egészét tekintve azonban a font várhatóan mintegy 2%-os erősödést könyvelhet el a dollárral szemben, míg az euróval szemben enyhe gyengülést mutat.
A brit fizetőeszközt ebben a hónapban támogatta a Bank of England kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások mérséklődése és a kedvező gazdasági adatok. Az elemzők szerint a költségvetési fejlemények várhatóan továbbra is a figyelem középpontjában maradnak a valuta szempontjából.
Gyorsan elkezdett visszaerősödni a forint
Bár az egész napos gyengülés sem volt jelentős, a napi mélypontot jelentő 397,1-es szintről egészen 396,8-ig kapaszkodott vissza a forint az euróval szemben.
Teljes a kivárás
Gyakorlatilag egész délelőtt oldalazott az euróárfolyam, minimális gyengüléssel 397-ig ment fel a váltás. Érezhető, hogy a PCE-inflációs jelentésre várnak a piacok.
A dollár esetében is 340-340,2 környékén jár a kurzus.
Oldalazik 397-nél az árfolyam
Továbbra sincsenek nagy elmozdulások, a piacok a Fed által leginkább figyelt PCE-inflációs adatokra várnak, így a legtöbb devizapárnál mérsékeltek a mozgások. Az euróárfolyam 397 forint környékén jár az elmúlt órákban.
Kellemes meglepetés jött a német gazdaságból
Váratlanul csökkent a munkanélküliek száma Németországban augusztusban, miközben Európa legnagyobb gazdasága továbbra is küzd a hosszan tartó gazdasági visszaesésből való kilábalással – összegezte az adatokat a Reuters.
Már 397-ig mozdult el az euró
A forint enyhe gyengülésben van, de így is 0,1 százalék alatti a napi vesztesége. Az euró már egy pillanatra 397 fölé szúrt fel, ahonnan néhány fillérrel visszakorrigált.
A dollárhoz képest egy kicsit visszaerősödött a magyar deviza, így már 340,1-nél mozog a kurzus, ami még mindig 0,1 százalék feletti veszteséget jelent.
Inkább gyengülget a forint
Az euróval szemben az árfolyam újra 396,9 közelében mozog, de ez alig 0,05 százalék feletti elmozdulás, egyelőre komoly gyengülésről nem beszélhetünk.
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon
A Federal Reserve egyik kormányzója, Christopher Waller jelezte, hogy támogathatja a nagyobb mértékű kamatcsökkentést a jegybank szeptemberi ülésén, amennyiben az augusztusi foglalkoztatási adatok jelentős gazdasági gyengülést mutatnak az Egyesült Államokban – közölte a Financial Times.
Lassult a francia infláció
Az előzetes adatok szerint a fogyasztói árak 2025 augusztusában 0,9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a júliusi 1,0 százalék után Franciaországban – számolt be az INSÉÉ francia statisztikai hivatal.
Lényegében stagnál a forint
Az euróárfolyamban egyelőre nincsenek nagy mozgások, az árfolyam a 396,9 és 396,7 forintos szintek között mozog.
A dollárnál kicsit intenzívebb a kereskedés: ott 339,6 és 340,2 között mozog a kurzus, egyelőre 0,14 százalkos gyengülésben vagyunk a tegnapi záró szinthez képest.
Bajban van a német fogyasztás
A német kiskereskedelmi hangulat augusztusban harmadik hónapja romlott. Az Ifo üzleti hangulatindex 1,1 ponttal csökkent, mínusz 24,0-re. A jelenlegi helyzet megítélése ismét óvatosabb lett.
Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát
Francois Bayrou francia miniszterelnök politikai túlélése veszélyben van, miután bizalmi szavazást kezdeményezett, amelyet szeptember 8-án tartanak meg a parlamentben, hogy a jövő évi költségvetést megpróbálja átverni a három részre szakadt törvényhozáson – írja a Bloomberg.
A hónap utolsó munkanapján jöhet csak az igazi a tűzijáték a forint piacán
Az amerikai dollár gyengüléssel zárja a hetet, és augusztusban összességében mintegy 2%-os csökkenést mutathat a főbb devizákkal szemben. A dollár gyengülésének hátterében egyrészt a szeptemberi Fed-kamatcsökkentés egyre biztosabb volta áll – a piacok jelenleg 86%-os valószínűséget adnak egy 25 bázispontos vágásnak, szemben az egy hónappal ezelőtti 63%-kal –, másrészt az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is a deviza ellen hatnak.
Donald Trump elnök egyre nagyobb befolyást kíván gyakorolni a monetáris politikára, és ennek részeként megpróbálta elmozdítani Lisa Cook Fed-kormányzót, aki pert indított arra hivatkozva, hogy az elnöknek nincs joga eltávolítani őt hivatalából.
A devizapiacokon mindez volatilis kereskedést eredményezett. Az euró a hét során többször is nagyobb kilengéseket mutatott: hétfőn 1,17 felett kezdett, kedden 1,158 közelébe esett, majd szerdán újabb mélypont után csütörtökön visszakapaszkodott 1,17-ig a dollárral szemben.
Pénteken reggel 1,1666 körül jegyezték, ami azt jelenti, hogy az euró augusztusban így is mintegy 2%-kal erősödött a dollárral szemben.
A font 1,3509 dollárnál, a jen 147,01-es szinten állt, míg az ausztrál dollár 0,6533-on stagnált, havi szinten 1,6%-os erősödéssel.
A kínai jüan közben tíz hónapos csúcsra kapaszkodott a dollár ellenében.
A dollárindex pénteken 97,917-en állt, augusztusban 2%-os, az évben eddig közel 10%-os eséssel.
A forint a héten viszonylag stabilan teljesített a dollárral szemben, bár több hullámzás is jellemezte a kereskedést. Hétfőn még 338 körül indult az árfolyam, kedden és szerdán 343-ig kapaszkodott, majd csütörtökön visszacsúszott a 339-es szint közelébe. Péntek reggelre 340,05 forinton jegyezték a dollárt, ami eddig 0,12%-os erősödést jelent a zöldhasú számára.
Éves távlatban a forint idén eddig 14,4%-ot erősödött a dollárral szemben, míg az elmúlt 12 hónapban 4%-os felértékelődést mutatott.
Az euró-forint árfolyam a héten szintén szűk sávban ingadozott, 396 és 398 forint között. Hétfőn még kisebb erősödést mutatott az euró, majd kedden rövid időre 398 fölé kapaszkodott, szerdán viszont 396 alá is benézett, mielőtt ismét visszatért volna a 397 körüli tartományba.
Péntek reggel 396,74 forinton állt a jegyzés, ami lényegében stagnálást jelent.
Az idei évben eddig 3,6%-kal erősödött a forint az euróval szemben, míg 12 havi összevetésben 1%-kal gyengült. Az árfolyam így jelenleg a 392–416-os sávban mozog, távol a tavalyi 417 közelében látott csúcsoktól.
A befektetők mindeközben a makroadatokra figyelnek: az amerikai PCE árindex lesz a középpontban, amely a Fed által preferált inflációs mutatóként éves alapon várhatóan 2,6%-on marad, megerősítve a piacok azon várakozását, hogy a kamatcsökkentési ciklus hamarosan elindulhat, és jövő év közepéig több mint 100 bázispontnyi lazítás valószínű.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Meglepő számokat közölt a világ legnagyobb EV-gyártója
Nyomot hagyott az árháború a BYD számain.
Szétbombázták az oroszok Kijevet, majd közölték: Zelenszkij nem akar békét
Nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz itt semmilyen megállapodás.
Gázkazánok betiltása: meghatározó lépésre készül az EU
A háztartási energiahatékonyság teljes átalakítására készül Brüsszel.
Megérkezett minden idők legmagasabb célára az OTP-re
Tovább nőtt az optimisták tábora.
Eurostat: a magyarok harmada nem jut hozzá megfelelő ételhez
Lehangoló statisztika jelent meg.
Egy egész ország kormányát buktatták meg egyetlen bírói ítélettel
Jöhet a teljes politikai bénultság az ázsiai államban.
Csökkent a vezérigazgatóhoz köthető Célépbau részesedése az Épduferrben
Az 5 százalékos küszöb alá mérséklődött.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak két hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
A lakáshitel drágább, de van legális kiskapu - a közjegyzői díjak új szabályai
Szeptember 1-jétől nőnek a lakáshitelhez kapcsolódó közjegyzői díjak - de nem mindenkinél. Aki jól választ konstrukciót, akár 85%-ot is spórolhat. Bemutatjuk, mit jelent ez az Otthon Start h
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?