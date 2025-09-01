Nagyot erősödött a forint

Jó napja volt a forintnak
A forint az euróval szemben 1,3 egységgel erősödött hétfőn, ez 395,3-as árfolyamot jelent.
A dollár árfolyama 337,6, amely 1,8 egységnyi forinterősödés eredménye.
395 felett a forint
Az euró árfolyama 395,3 körül mozog, amely 1,3 egységnyi forinterősödést jelent.
Továbbra is erős a forint
A forint az euróval szemben 1,6, a dollárhoz viszonyítva 1,8 egységet erősödött kora estére.
Ez 395, illetve 337,5-ös árfolyamot jelent.
Erős maradt a forint
Délután is 395 alatt maradt a forint az euróval szemben.
A dollárért 337,27 forintot kell adni.
Tartja magát a forint
Délután is kitart a forint ereje, 394,89-nél jár az euróval szemben. Ez több mint 0,4%-os erősödésnek felel meg.
A dollárral szemben 337-ös szinten van a jegyzés, ami már 0,6%-os erősödés.
Ítéletet mondtak a magyar profik, eladással büntetik a forintot
Augusztusban tovább meneteltek a tőzsdék, az amerikai részvényindexek új csúcsokat döntöttek, ezt elsősorban a közelgő jegybanki kamatvágás reménye okozza – derül ki a magyar portfóliómenedzserek augusztusi ajánlóiból. Donald Trump amerikai elnök sem az orosz-ukrán háború kimenetele, sem a globális vámok kérdésköre terén nem tudott megnyugtató megoldással szolgálni, habár az európai gazdaság jövőjét illetően a vámmegállapodás révén valamelyest tisztult a kép. A jelenlegi helyzetben többen is felhívják a figyelmet a kockázatokra, amelyek változatlanul velünk maradtak, így általánosan egy óvatosabb megközelítés dominál. A kötvénypiacról továbbra is kifelé viszik a pénzüket a portfóliómenedzserek, a forintos kitettség súlyát pedig különösen elkezdték csökkenteni.
Erősödik a forint
Délelőtt 395,2-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben. Ez közel 0,4%-os erősödést jelent.
Kapaszkodik a forint
Hétfőn délelőtt erősödik a forint, az euróval szemben 395,87 körül alakul az árfolyam. Ez 0,2%-os erődösét jelent a hazai deviza szempontjából.
Szép csendben megint próbálkozik a forint
Hétfő reggel 396,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Másfél hete 393,5 körül fordult a jegyzés, akkor majdnem egyéves csúcson járt a forint. Utána
úgy tűnt, hogy ismét a 400-as lélektani határt veheti célba az árfolyam,
398 közelében is járt, azonban úgy tűnik, hogy a dollár gyengélkedése megint jól jöhet a forintnak.
Az amerikai fizetőeszközzel régóta ellentétes pályát jár be a forint, vagyis amikor a dollár erősödik, akkor a magyar deviza általában gyengül és fordítva. Az elmúlt napokban a Fed szeptember közepén esedékes kamatdöntő ülésével kapcsolatos várakozások mozgatták a dollár árfolyamát, szakértők szerint a 25 bázispontos kamatvágás biztosra vehető, de akár az 50 bázispont is „benne lehet a kalapban”, főleg akkor, ha addig olyan adatok jönnek, melyek bátrabbá teszik a jegybank döntéshozóit. Most 1,1722 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a péntekinél, részben ez indokolja a forint erős hétkezdését is.
A régióban most a jövő évi költségvetésekre fókuszálnak a befektetők, a múlt héten a lengyel kormány fedte fel 2026-os terveit, majd hétfő reggelre a csehek is benyújtották a törvényjavaslatot. Ma reggelre a zloty és a korona is alig mozdult az euróval szemben.
