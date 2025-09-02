Meglepő fordulat: most nem azért fordul el a világ Amerikától, amiért gondolnád

Furcsa változás figyelhető meg a fejlődő országok devizakötvény-kibocsátásában. Az elmúlt évtizedekben megszokottá vált, hogy ezen államok többsége a biztonságos és stabil dollárban adósodik el, most azonban az látszik, hogy egyre inkább nő a svájci frankban és kínai jüanban felvett hitelek állománya az amerikai eszközök kárára. Az első logikus magyarázatot talán a Donald Trump elnök vámháborúja és a dollár csökkenő dominanciája adja, a valóság azonban ennél sokkal prózaibb:
míg a világ fejlett országainak többségében már megindult (vagy le is zajlott) a kamatcsökkentési ciklus, addig az egyesült államokban még nem, így pedig egyszerűen nem éri meg dollárban eladósodni.
Armando Armenta, az AllianceBernstein kutatóintézet alelnöke szerint a magas amerikai kötvényhozamok kedvezőtlenné tették a dollárkötvény-kibocsátását a fejlődő országok számára, még úgy is, hogyha az amerikai eszközökhöz számított kockázati felár relatíve alacsony.
A dollárfinanszírozás megdrágulása miatt így az országok jelentős része más finanszírozási forrás után néz.
Az alelnök hozzátette, hogy az adósságállomány átrendezése várhatóan ideiglenes intézkedés lesz csak, és főként azokban az országokban lesz jellemző, ahol égető szükség van a finanszírozási költségek csökkentésére.
Ezen államok közé tartozik Kenya és Srí Lanka, amelyek jelenleg a kínai Belt and Road globális hitelprogram keretén belül igyekeznek kínai jüanban denominált forráshoz jutni. A Kína által indított, 1 300 milliárd dollár összértékű program célja a Föld országainak infrastrukturális beruházásainak finanszírozása. Bár a hitelfelvétel nagyságáról nincsenek hivatalos statisztikai adatok (mivel Kína azt kétoldalúan tárgyalja minden partnerével), a legfrissebb információk szerint
Kenya és Srí Lanka nemcsak új adósságkibocsátást tervez jüanban megtenni, de a jelenlegi, dollárban denominált hitelek kockázatát is igyekszik más devizákra átkonvertálni (swap-ügyleteken keresztül).
Az amerikai eszközöktől való elfordulás szokatlannak számít a feltörekvő országok finanszírozásában, a jelentősen gyengülő dollár és a többi országgal szemben fennálló kamatkülönbség indokolja az adósság konverzióját. Érdekes módon amíg a dollár erős volt és megdrágította a hitel visszafizetését, addig mindenkinek megfelelt a dollárkitettség. De most, hogy folyamatosan gyengül a dollár, megkönnyítve ezzel a hitelfelvevő ország terheit, gyorsan átváltanák az adósságot valami másra. Ettől függetlenül a nagy mennyiségű adósság-kibocsátást a jövőben is dollárban fogják a fejlődő országok megtenni, mivel a kellő likviditás csak így biztosított.
Az Egyesült Államokban a bankközi kamatok jelenleg a 4,25-4,5 százalékos sávban mozognak, ami messze a legmagasabb a fejlett országokat tekintve. Viszonyításképp a bankközi hiteleknek irányt szabó kamatfolyosó Kínában 1,4 százalék körül mozog, miközben Svájc idén júniusban 0 százalékra csökkentette alapkamatát.
Thilina Panduwawala, a Frontier Research kutatóintézet dolgozója szerint
úgy tűnik, hogy a hitelek konvertálása mögött valóban a kamatkülönbség és az ebből fakadó finanszírozási költség áll.
A 2010-es években folyósított Belt and Road - hitelek még főként dollár-denomináltak voltak, a magas amerikai kamatok miatt azonban az elmúlt években ez a konstrukció elvesztette versenyképességét, manapság pedig már egyértelműen háttérbe szorul a kínai, svájci és európai devizákkal szemben. Mivel sem Kenya, sem Srí Lanka nem kap nagy mennyiségben jüant vagy frankot exporttermékeikért, a kormányok derivatív ügyletekkel igyekeznek fedezni a devizakitettséget.
A korábban szintén jelentős dolláradóssággal rendelkező Panama az euró és a svájci frank felé fordult. Felipe Chapman, az ország pénzügyminisztere úgy nyilatkozott, hogy az ország diverzifikálta adósságát és a korábbi egyedüli dollárkitettség helyett most már euróra és svájci frankra is támaszkodik.
A legfrissebb információk szerint Kolumbia is hasonló lépésre szánta el magát, a dél-amerikai ország várhatóan szintén svájci frankban adósodna el. Bár a hitelfelvétel tényét a pénzügyminisztérium még nem erősítette meg, egy júniusi nyilatkozat szerint nyitottak a diverzifikációra.
A feltörekvő piacokon idén az eurókötvények kibocsátása gyorsabban nőtt, mint a dollár-denomináltak
- jelentette ki Toke Hjortshøj, az Impax Asset Management szenior portfóliómenedzsere. Az átrendeződésben az ázsiai piacok játsszák a főszerepet, amelyek eurókötvény-részesedése a 15 évvel ezelőtti 10 százalékról mára 15 százalékra nőtt.
A szakértők szerint bár az alternatív devizákban kibocsátott kötvények némileg csökkentik a finanszírozási terheket, hosszú távon nem fogják tudni teljesen kiváltani a széles körű, likvid amerikai eszközöket.
Ha egy állam szeretné átalakítani adóssága lejárati és kockázati profilját, akkor arra most jó lehetősége van, hosszabb távon azonban úgyis az amerikai piacok állapota határozza meg a fejlődő országok hitelfelvételi stratégiáját
- véli egy neve elhallgatását kérő alapkezelő.
