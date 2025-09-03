Csak egy kis dollárerősödés kellett és hatalmasat bukott a világverő deviza

Afrika legnagyobb aranytermelőjének fizetőeszköze 13%-kal gyengült a jelenlegi negyedévben, ami a Bloomberg adatai szerint a legnagyobb globális visszaesés. Ez részben ellensúlyozta

a cedi korábbi 50%-os erősödését, amely az arany árának emelkedésével függött össze, és amely a második negyedévben a világ legjobban teljesítő valutájává tette.

A gyengüléshez hozzájárult, hogy a jegybank nem tudott elegendő devizát biztosítani a piaci igények kielégítésére. Hamza Adam, az UMB Bank Ltd. piaci kockázatkezelési vezetője szerint a múlt héten a bankok által benyújtott devizaigényeknek csak körülbelül a felét tudta teljesíteni a Ghánai Központi Bank.

A cedi jelenleg 11,9507-es árfolyamon kereskedik a dollárral szemben, ami 0,1%-os gyengülést jelent. Az év elejétől számítva azonban még mindig 23%-os erősödést mutat.

Ghána importfüggő gazdasága számos terméket, az élelmiszertől a gépekig, külföldről szerez be. Az import iránti kereslet jellemzően megnő az év vége felé, amikor a vállalkozások feltöltik készleteiket a karácsonyi szezon előtt.

Bár Ghána bruttó nemzetközi tartalékai hároméves csúcsra, 11,1 milliárd dollárra emelkedtek június végére, a központi bank nem kíván elegendő forrást felszabadítani a devizapiaci kereslet teljes kielégítésére. A jegybank közleménye szerint céljuk, hogy a cedi árfolyama stabil maradjon egy észszerű sávon belül, és a valuta ingadozásai rendezettek legyenek, tükrözve a gazdasági fundamentumokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ