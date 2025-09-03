  • Megjelenítés
Erősödni próbál a forint
Deviza

Erősödni próbál a forint

Portfolio
Az elmúlt napokban megint kicsit beragadni látszik a forint árfolyama, most a 395-ös szint körül ingadozik az euró jegyzése. A következő napokban elsősorban a dollár árfolyamára lesz érdemes figyelni kiemelten, a Fed döntése előtt ugyanis komolyabb kilengések jellemzik az amerikai devizát.
Megosztás

Rákapcsolt a forint

Az elmúlt percekben 394,74-ig erősödött a magyar deviza, ez már 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése 339-ig esett vissza, továbbra is érdemes fél szemmel az amerikai devizára figyelni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A 395-öt kerülgeti a forint, fél szemmel érdemes a dollárra figyelni

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forint kilátásai is szóba kerülnek az év gazdasági csúcskonferenciáján, melyen hazai és nemzetközi szakértőkkel elemezzük a helyzetet.
Információ és jelentkezés

Szerda reggel 395,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. A magyar deviza az elmúlt napokban is hasonló szinten mozgott, az már kijelenthető, hogy tartósan megvetette a lábát 400 alatt. Magyar szempontból a következő napokban

Nagy Márton és Varga Mihály megszólalásai lehetnek izgalmasak, csütörtökön a nemzetgazdasági miniszter és az MNB elnöke is előadást tart egy konferencián.

Lényegesebb lehet azonban a nemzetközi hangulat alakulása, hiszen a Fed két hét múlva esedékes kamatdöntése mellett a vámháború és az orosz-ukrán konfliktus továbbra is komolyabb hangulatváltozásokat tud hozni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az már régóta megszokott, hogy amikor a dollár erősödik, akkor a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök gyengülnek, a forint esetében különösen erős ez a korreláció. Így most is fokozottan érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamra, mely most 1,16275 körül jár, ezzel az amerikai deviza minimális, 0,1%-os erősödésben van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
pénzváltó-bankjegy-budapest-mnb-hanifa
Deviza
Stabil a forint az euróval szemben
Pénzcentrum
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility