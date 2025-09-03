Erősödni próbál a forint

Rákapcsolt a forint
Az elmúlt percekben 394,74-ig erősödött a magyar deviza, ez már 0,2%-kal alacsonyabb a tegnap esti szintnél.
A dollár jegyzése 339-ig esett vissza, továbbra is érdemes fél szemmel az amerikai devizára figyelni.
A 395-öt kerülgeti a forint, fél szemmel érdemes a dollárra figyelni
Szerda reggel 395,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. A magyar deviza az elmúlt napokban is hasonló szinten mozgott, az már kijelenthető, hogy tartósan megvetette a lábát 400 alatt. Magyar szempontból a következő napokban
Nagy Márton és Varga Mihály megszólalásai lehetnek izgalmasak, csütörtökön a nemzetgazdasági miniszter és az MNB elnöke is előadást tart egy konferencián.
Lényegesebb lehet azonban a nemzetközi hangulat alakulása, hiszen a Fed két hét múlva esedékes kamatdöntése mellett a vámháború és az orosz-ukrán konfliktus továbbra is komolyabb hangulatváltozásokat tud hozni.
Az már régóta megszokott, hogy amikor a dollár erősödik, akkor a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök gyengülnek, a forint esetében különösen erős ez a korreláció. Így most is fokozottan érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamra, mely most 1,16275 körül jár, ezzel az amerikai deviza minimális, 0,1%-os erősödésben van.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
