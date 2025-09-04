  • Megjelenítés
Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban
Deviza

Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban

Portfolio
Az argentin kormány pénzügyminisztere tegnap a peso szándékos gyengítésével vádolt meg nevén nem nevezett kínai kereskedelmi bankot - adta hírül a Bloomberg. A tisztviselő beszámolója szerint a bank a devizapiac alacsony likviditását akarta kihasználni az árfolyam jelentős megemelésére.

Pablo Quirno, Argentína pénzügyminisztere szerint hétfőn egy kínai bank megkísérelte szándékosan gyengíteni a pesot, azaz a dél-amerikai ország fizetőeszközét. A miniszter elmondta, hogy mintegy 30 millió dollár összegű kereskedéssel igyekeztek felértékelni a dollárt, melynek ára 40 pesoval erősödött mindössze 2 órán belül. Erre azért volt a kínai banknak lehetősége, mert az USA-ban szeptember 1. munkaszüneti nap volt, így

a dollár-peso piacon az átlagosnál jóval kisebb volt a kereskedési forgalom.

A piaci manipuláció nyomán a peso aznap 2,7 százalékot esett.

Az argentin kormányzat kedden bejelentette, hogy a jövőben akár nyílt devizapiaci beavatkozás árán is megvédi a pesot, illetve biztosítja a piac normál működését és a kellő likviditást. A hétfői manipulációs kísérlet mellett erre azért is szükség volt, mert az argentin hitel- és kötvénypiacok a válság jeleit kezdték mutatni az elmúlt hónapok sorozatos rossz híreire reagálva.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig tartott a csoda? Kritikus hónapok előtt a válságország

Hiába ünneplik a láncfűrészes elnököt, a hátsó ajtón már újra kopogtat a válság

Korrupciós botrány lökdösi az újabb államcsőd felé Argentínát

A dél-amerikai országban jelenleg két kínai kereskedelmi bank, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) és a Bank of China működik. A két intézmény közül nagyobb befolyással az ICBC rendelkezik, amely a jegybank idei adatközlése szerint a 8. legnagyobbnak számít Argentínában (a Bank of China 65. a rangsorban). Az ICBC szóvivője egy nyilvánosságra hozott üzenetben cáfolta, hogy bármilyen piaci manipulációt elkövettek volna, a Bank of China egyelőre még nem nyilatkozott az ügyben hivatalosan.

Pablo Quirno szerint nem ez az első eset, hogy egy kereskedelmi szándékosan próbálta gyengíteni a hazai fizetőeszköz árfolyamát, a pénzügyminiszter elmondása szerint

ezek az akciók a Javier Milei elnök által vezetett kormány hivatalba lépésétől kezdve folyamatosak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
forint
Deviza
Fordult a forint árfolyama
Pénzcentrum
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility