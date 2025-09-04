Árfolyammanipulációval vádolnak egy kínai bankot a válságországban

Pablo Quirno, Argentína pénzügyminisztere szerint hétfőn egy kínai bank megkísérelte szándékosan gyengíteni a pesot, azaz a dél-amerikai ország fizetőeszközét. A miniszter elmondta, hogy mintegy 30 millió dollár összegű kereskedéssel igyekeztek felértékelni a dollárt, melynek ára 40 pesoval erősödött mindössze 2 órán belül. Erre azért volt a kínai banknak lehetősége, mert az USA-ban szeptember 1. munkaszüneti nap volt, így

a dollár-peso piacon az átlagosnál jóval kisebb volt a kereskedési forgalom.

A piaci manipuláció nyomán a peso aznap 2,7 százalékot esett.

Az argentin kormányzat kedden bejelentette, hogy a jövőben akár nyílt devizapiaci beavatkozás árán is megvédi a pesot, illetve biztosítja a piac normál működését és a kellő likviditást. A hétfői manipulációs kísérlet mellett erre azért is szükség volt, mert az argentin hitel- és kötvénypiacok a válság jeleit kezdték mutatni az elmúlt hónapok sorozatos rossz híreire reagálva.

A dél-amerikai országban jelenleg két kínai kereskedelmi bank, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) és a Bank of China működik. A két intézmény közül nagyobb befolyással az ICBC rendelkezik, amely a jegybank idei adatközlése szerint a 8. legnagyobbnak számít Argentínában (a Bank of China 65. a rangsorban). Az ICBC szóvivője egy nyilvánosságra hozott üzenetben cáfolta, hogy bármilyen piaci manipulációt elkövettek volna, a Bank of China egyelőre még nem nyilatkozott az ügyben hivatalosan.

Pablo Quirno szerint nem ez az első eset, hogy egy kereskedelmi szándékosan próbálta gyengíteni a hazai fizetőeszköz árfolyamát, a pénzügyminiszter elmondása szerint

ezek az akciók a Javier Milei elnök által vezetett kormány hivatalba lépésétől kezdve folyamatosak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ