  • Megjelenítés
Átvitte a forint a 393-as szintet, itt az új csúcs!
Deviza

Átvitte a forint a 393-as szintet, itt az új csúcs!

Portfolio
Összességében jól tartja magát szeptember első hetében a forint, olyannyira, hogy a szerdai kereskedés után csütörtökön is új lokális csúcsra erősödött. Pedig a nemzetközi piaci környezet nem minden tekintetben támogató (a dollár inkább erősödik, a fejlett kötvényhozamok emelkednek). A nap legfontosabb eseménye hazai szempontból a Közgazdász Vándorgyűlés, ahol a jegybank és a kormány vezetői mondtak véleményt a gazdaság aktuális állapotáról. Varga Mihály jegybankelnök erős üzenetet küldött a forint árfolyamáról, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter pedig új kamattámogatást jelentett be.
Megosztás

Budapest Economic Forum - Most érdemes regisztrálni!

A legfontosabb gazdaságpolitikai döntéshozók, neves vállalatvezetők, tulajdonosok, a gazdasági elemzők meghatározó alakjai mind ott lesznek a Portfolio október 7-i gazdasági csúcstalálkozóján:

a Budapest Economic Forum konferencián.

Ide kattintva lehet jelentkezni.

bef_2025_1140x384_hun-hu-1805
Megosztás

Áttört a forint

Elesett a 393-as szint az euró-forint árfolyamában a csütörtöki kora délutáni kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai fizetőeszköz egyértelműen felülteljesít a csütörtöki kereskedésben. A lengyel zloty ellenében is összejött az egyéves forintcsúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Mennyire erős most a forint?

Az elmúlt napokban a forint az euróval szemben kis lépésekben ugyan, de tovább tudott erősödni, hajszálra megközelítette a 393-as szintet. Legutóbb tavaly szeptember 23-án járt a 393-as szint alatt az EUR/HUF kurzusa, vagyis

közel egyéves csúcsról beszélhetünk a forint esetében.

Érezhetően forintspecifikus események vannak a háttérben, ugyanis a lengyel zlotyval szemben is látványos a forint ereje.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A PLN/HUF kurzusa szintén közel egy éve nem látott szinten tartózkodik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Tovább tart az erősödés

A forint még tovább tudott erősödni az euró ellenében a déli órákban. Az EUR/HUF jegyzések a 393-as szintet is megközelítették, ami

újabb lokális csúcsot jelent a forint számára.

Tegnap a 393,037-es szint volt a mélypont, ma hajszállal ugyan, de lejjebb került a kurzus, a 393,021-es szinten is megfordult az árfolyam a Portfolio Financial Terminál adatszolgáltató adatai szerint.

Legutóbb 2024 szeptemberének végén járt a 393-as szint alatt a forint euróval szembeni árfolyama, vagyis közel egyéves csúcsról beszélhetünk.

Mivel máshol nagy mozgásokat nem látunk a devizapiacon, a forint teljesítménye minden bizonnyal nagyrészt Varga Mihály jegybankelnök szavaival függ össze.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot

Csütörtök délelőtt előadást tart Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki londoni befektetői találkozói után többek között a kormány friss terveiről beszélhet.

Tovább a cikkhez
Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot
Megosztás

Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni

Az MNB elsődleges célja a forint árfolyamának stabilizálása és az infláció tartós letörése. Szerinte a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Hozzátette, hogy a 2024 őszén látott alulteljesítés után a forint teljesítménye mára a régiós átlaghoz igazodott, a monetáris politika pedig óvatosan szigorú marad - mondta el Varga Mihály jegybankelnök a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni
Megosztás

Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

Tovább a cikkhez
Drágábban, de elvitték a magyar kötvényeket a befektetők
Megosztás

Erősödésbe váltott a forint

A reggeli órákban megfigyelt forintgyengülés nem tartott sokáig a csütörtöki kereskedésben. Az euróval szembeni jegyzések a 394-es szint alá süllyedtek.

A forint mozgása akár Varga Mihály jegybankelnök Közgazdász Vándorgyűlésen megfogalmazott kijelentésével is összefügghet. Az MNB első embere ugyanis azt üzente, hogy

le kell számolni azzal a régi elképzeléssel, miszerint a gyengébb forint tartósan kedvező az export számára és így a gazdaság egészének.

Üzenetének lényege az volt, hogy nem lehet feláldozni a forintárfolyamot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon

A világgazdaság új meghatározó ereje a kiszámíthatatlanság – mondta Varga Mihály a közgazdász-vándorgyűlés nyitóbeszédében. A Magyar Nemzeti Bank elnöke felhívta a figyelmet, hogy a nagy gazdaságok lefékeződtek, és a második világháború óta nem látott államadósságszintek alakultak ki. A hazai infláció európai és régiós viszonylatban is magas, a várakozások nem horgonyzottak, az átárazási szándékok erősek. Eközben a hazai gazdasági növekedés uniós összevetésben alacsony. Az Otthon Start Programtól Varga piaci élénkülést vár, de felhívta a figyelmet: ha a kínálat nem bővül kellő ütemben, akkor árnyomás keletkezik, ezt a jegybank kiemelten figyeli majd.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon
Megosztás

Elgyengült a forint

A kora reggeli kiváló kezdés után gyengülésbe váltott a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a 394,20-as szinthez kerültek közel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Meddig tud még erősödni a forint?

Jó bőrben kezdi a forint a mai napot. Az euróval szemben 393,7 környékén, míg a dollárral szemben 373,8 környékén. Összességében továbbra is igaz az a magyar fizetőeszközre, hogy a nemzetközi történések csak átmenetileg tudnak hatást gyakorolni a forint árfolyamára, de a lassú erősödő trend továbbra is él.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az elmúlt napokban a francia és az angol kötvénypiaci helyzet dominálta a befektetői hangulatot.

Kapcsolódó cikkünk

Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!

Magyar fronton a mai nap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is beszédet tart a Közgazdász Vándorgyűlésen.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nemzetközi fronton pedig elsősorban a délután érkező amerikai ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe figyel majd a forint, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, hogy erősödtek-e a stagflációs kockázatok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Portfolio Sustainable World 2025

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Varga Mihály 20250522
Deviza
Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni
Pénzcentrum
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility