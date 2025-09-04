Átvitte a forint a 393-as szintet, itt az új csúcs!

Az elmúlt napokban a forint az euróval szemben kis lépésekben ugyan, de tovább tudott erősödni, hajszálra megközelítette a 393-as szintet. Legutóbb tavaly szeptember 23-án járt a 393-as szint alatt az EUR/HUF kurzusa, vagyis

közel egyéves csúcsról beszélhetünk a forint esetében.

Érezhetően forintspecifikus események vannak a háttérben, ugyanis a lengyel zlotyval szemben is látványos a forint ereje.

A PLN/HUF kurzusa szintén közel egy éve nem látott szinten tartózkodik.