Fordult a forint árfolyama

Jó bőrben kezdi a forint a mai napot. Az euróval szemben 393,7 környékén, míg a dollárral szemben 373,8 környékén. Összességében továbbra is igaz az a magyar fizetőeszközre, hogy a nemzetközi történések csak átmenetileg tudnak hatást gyakorolni a forint árfolyamára, de a lassú erősödő trend továbbra is él.

Az elmúlt napokban a francia és az angol kötvénypiaci helyzet dominálta a befektetői hangulatot.

Magyar fronton a mai nap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is beszédet tart a Közgazdász Vándorgyűlésen.

Nemzetközi fronton pedig elsősorban a délután érkező amerikai ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe figyel majd a forint, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, hogy erősödtek-e a stagflációs kockázatok.

