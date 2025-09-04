  • Megjelenítés
Fordult a forint árfolyama
Deviza

Fordult a forint árfolyama

Portfolio
Tegnap már enyhült a nyomás az európai kötvénypiacokon, a forint tovább tudott erősödni. A mai nap Nagy Márton és Varga Mihály is beszédet tartanak, délután pedig fontos ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedszer-index lesz. Ma reggel 393,7 környékén van a forint az euróval és 337,8 környékén a dollárral szemben.
Elgyengült a forint

A kora reggeli kiváló kezdés után gyengülésbe váltott a hazai fizetőeszköz. Az euróval szembeni jegyzések a 394,20-as szinthez kerültek közel.

Meddig tud még erősödni a forint?

Jó bőrben kezdi a forint a mai napot. Az euróval szemben 393,7 környékén, míg a dollárral szemben 373,8 környékén. Összességében továbbra is igaz az a magyar fizetőeszközre, hogy a nemzetközi történések csak átmenetileg tudnak hatást gyakorolni a forint árfolyamára, de a lassú erősödő trend továbbra is él.

Az elmúlt napokban a francia és az angol kötvénypiaci helyzet dominálta a befektetői hangulatot.

Kapcsolódó cikkünk

Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!

Magyar fronton a mai nap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Varga Mihály jegybankelnök is beszédet tart a Közgazdász Vándorgyűlésen.

Nemzetközi fronton pedig elsősorban a délután érkező amerikai ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedzserindexe figyel majd a forint, ahol a legfontosabb kérdés az lesz, hogy erősödtek-e a stagflációs kockázatok.

