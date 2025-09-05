A forint lett a sztár - Mégis mi történt?

A forint a saját ligájában kifejezetten jó teljesítményt nyújtott az utóbbi öt kereskedési napban – írta elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. A régióból az összes versenytársat felülmúlta, de a 21 országok tömörítő feltörekvő piaci csoportból is a legjobb teljesítményt nyújtotta.

A forint erősödésében a legfontosabb támaszt a Magyar Nemzeti Bank magas, 6,5%-os alapkamatának fenntartása adja, amely továbbra is a legmagasabb kamatszint az Európai Unióban, így a forint vonzó a befektetők számára a carry trade ügyletek kapcsán.

A monetáris politika hitelességét erősíti, hogy az infláció ugyan mérséklődött, de még mindig szigorú a jegybanki kommunikáció, ezért a piac nem számít gyors kamatcsökkentésre.

Ezek a tényezők erősítik a befektetői bizalmat, amelyet a jegybank és most már a kormány határozott kommunikációja is megtámogat. A héten több verbális támasz is érkezett a forinttal kapcsolatban. A jegybank elnöke a stabil árfolyam mellett tette le a voksát, míg a gazdasági miniszter monetáris politika vitelével kapcsolatban nyilatkozott elismerően – írta Trippon.