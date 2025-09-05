  • Megjelenítés
A forint lett a sztár - Mégis mi történt?
A forint lett a sztár - Mégis mi történt?

Portfolio
Az elmúlt napok forintpiaci mozgásait a hazai fejlemények és nyilatkozatok határozták meg. A gazdaságpolitika irányítóinak megnyilvánulásai annyira segítettek a magyar fizetőeszköznek, hogy többéves csúcsokat is láthatunk, amivel kiemelkedik a feltörekvő piaci szegmensen belül is. Délután amerikai makroadatok hozhatnak izgalmat.
A forint lett a sztár

A forint a saját ligájában kifejezetten jó teljesítményt nyújtott az utóbbi öt kereskedési napban – írta elemzésében Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. A régióból az összes versenytársat felülmúlta, de a 21 országok tömörítő feltörekvő piaci csoportból is a legjobb teljesítményt nyújtotta.

A forint erősödésében a legfontosabb támaszt a Magyar Nemzeti Bank magas, 6,5%-os alapkamatának fenntartása adja, amely továbbra is a legmagasabb kamatszint az Európai Unióban, így a forint vonzó a befektetők számára a carry trade ügyletek kapcsán.

A monetáris politika hitelességét erősíti, hogy az infláció ugyan mérséklődött, de még mindig szigorú a jegybanki kommunikáció, ezért a piac nem számít gyors kamatcsökkentésre.

Ezek a tényezők erősítik a befektetői bizalmat, amelyet a jegybank és most már a kormány határozott kommunikációja is megtámogat. A héten több verbális támasz is érkezett a forinttal kapcsolatban. A jegybank elnöke a stabil árfolyam mellett tette le a voksát, míg a gazdasági miniszter monetáris politika vitelével kapcsolatban nyilatkozott elismerően – írta Trippon.

Kicsit visszajött a forint az euróval szemben

393 fölött jár, de nagy dráma nincsen. Már a fél 3-as amerikai adatra várnak a befektetők.

KIssé 336 alatt a forint a dollárral szemben

Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál

A lakossági állampapírok kamatkiadásai 2023-24-ben jelentősen megugrottak, aminek oka az inflációkövető állampapírok magas aránya volt – mondta a Közgazdász Vándorgyűlés pénteki szekciójában Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója. A szakember kiemelte, hogy le kell vonni a tanulságokat, és esetleg megtenni a szükséges lépéseket.

Tovább a cikkhez
Belengette az ÁKK vezére: Komoly változás jöhet a lakossági állampapíroknál
Alakul a feszültség: vitába keveredett Putyin és a Sberbank vezetője

Vlagyimir Putyin orosz elnök visszautasította a Sberbank vezetőjének figyelmeztetését, miszerint az ország technikai recesszióba csúszott, és megvédte a jegybank rekordmagas kamatemeléseit az infláció letörése érdekében. A vita rávilágít a moszkvai döntéshozók közötti egyre nagyobb feszültségekre a gazdaság lassulása közepette.

Tovább a cikkhez
Alakul a feszültség: vitába keveredett Putyin és a Sberbank vezetője
336 körül a forint a dollárral szemben

392,7 az euróval szemben. 14.30-kor USA munkaerőpiaci adatok.

336 alatt a forint

A dollárral szemben. Az európai kötvénypiac stabilizálódása miatt jó a befektetői hangulat a piacokon, ezért gyengül a dollár. Erre jön még rá a forinterősödés is, ami elsősorban az MNB elnök tegnapi nyilatkozatának tudható be.

A dán jegybankelnök szerint érdemes lenne bevezetni az eurót

Christian Kettel Thomsen, a dán jegybank kormányzója szerint az euró bevezetése erősebb uniós integrációt és nagyobb biztonságot adhatna Dániának a globális bizonytalanság közepette. Bár a korona árfolyama szorosan kötött az euróhoz, Koppenhága jelenleg nem szólhat bele az EKB döntéseibe.

Tovább a cikkhez
A dán jegybankelnök szerint érdemes lenne bevezetni az eurót
Gyengülni kezdett a forint

A reggeli erősödés után elvesztette momentumát a magyar fizetőeszköz, amely mostanra a nyitás körüli szintre gyengült vissza az euróval és a dollárral szemben is. Az európai devizával szemben 393,1, míg az amerikai ellenében 336,6 körül alakul a jegyzés.

Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a kormány fél évvel elhalaszthatja a 2026 januárjára tervezett jövedékiadó-emelést. A miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen és az azt követő interjúban részletezte a kormány gazdaságpolitikai terveit - írta az Index.

Tovább a cikkhez
Nagy Márton bejelentette: elmaradhat a jövedéki adó emelése
2023 júliusa óta nem volt ilyen erős a forint

A dollárral szemben.

1 éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben

392,4-ig erősödött a forint az euróval szemben, Varga Mihály tegnapi nyilatkozata és az európai kötvénypiaci helyzet javulása miatt.

Mélypontjáról emelkedik a magyar ipar

Júliusban 2%-kal emelkedett az ipari termelés az előző hónaphoz képest, amivel korrigálta az előző két hónap lejtmenetét. Ezzel a Covid-válság óta nem látott mélypontjáról elrugaszkodott az ipar, ám a kilátások javulásához még több kedvező adatra lenne szükség.

Tovább a cikkhez
Mélypontjáról emelkedik a magyar ipar
Trump alku: Japán vagy dollárban fizet, vagy újabb vámok jönnek

Az Egyesült Államok és Japán júliusban kötött 550 milliárd dolláros beruházási megállapodásának részletei szerint Tokiónak kötelezően dollárban kell hozzájárulnia Donald Trump amerikai elnök beruházási választásaihoz. Amennyiben Japán nem teljesíti a finanszírozást, a vámok újra emelkedhetnek – derül ki a Washingtonban aláírt memorandum részleteiből.

Tovább a cikkhez
Trump alku: Japán vagy dollárban fizet, vagy újabb vámok jönnek
Ilyen nincs: lassan megint 2 éves csúcson a forint

Tegnap is és ma reggel is folytatta erősödő trendjét a forint az euróval és a dollárral szemben is. Magyar oldalról a tegnapi nap legfontosabb eseménye a Közgazdász Vándorgyűlés volt, ahol - többek között -

Varga Mihály, az MNB elnöke is beszédet tartott. Elmondta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyamgyengítésre alapozni, ahogy azt is, hogy csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon.

Varga Mihály szerint a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba.

Kiemelte: a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

Ezek a jelzések pedig a forint árfolyamát is támogatták.

Kapcsolódó cikkünk

Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni

Horváth Gábor: Már kimerítette a mozgásterét a kormány, csak a nagyobb növekedés segíthet

Varga Mihály: csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon

Nemzetközi fronton pedig megállt a francia és az angol államkötvényhozamok csökkenése, amely megnyugtatta a befektetőket. A dollár kismértékben gyengült az euróval szemben.

A mai nap amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, ahol kiderül, hogy 3 hónapnyi gyengélkedés után javul-e a munkaerőpiac állapota.

Jelenleg 393 alatt a forint az euróval szemben és 336,4 a dollárral szemben.

