Megjött a hét legfontosabb adata - Ütik a dollárt

A friss munkaerőpiaci adatok megerősítik azokat a piaci vélekedéseket, miszerint a vártnál rosszabbul teljesít az USA gazdasága. Egy ilyen forgatókönyv esélyének emelkedése pedig szinte azonnal lecsapódik a kamatvárakozásokban is. A piacok által árazott kamatkilátások alapján egyértelműen nőtt az idei nagyobb kamatcsökkentések esélye a tengerentúlon.

A jelenlegi amerikai alapkamat-sáv 4,25-4,5%-nál van. Tegnap még azt árazta a piac, hogy 46%-os eséllyel csökken ez idén 3,5-3,75%-ra, mára viszont ez a valószínűség a rossz munkaerőpiaci adatok hatására 67% fölé emelkedett.

Vagyis a piacok már szinte biztosra árazzák az idei 75 bázispontos mértékű kamatcsökkentést.

Az alacsonyabb amerikai kamatvárakozások pedig a gyengülő dollárhoz vezetnek.