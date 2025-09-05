  • Megjelenítés
Nincs megállás: 2023 közepe óta nem volt ilyen erős a forint
Nincs megállás: 2023 közepe óta nem volt ilyen erős a forint

Portfolio
Tegnap a Közgazdász Vándorgyűlésen az MNB elnöke elmondta, hogy nem lehet a felzárkózást gyenge forintárfolyamra alapozni. Ennek köszönhetően tovább erősödött a forint. Ma pedig 393 alatt kezdi a napot a forint az euróval és 337 alatt a dollárral szemben. A mai nap elsősorban a délutáni amerikai munkaerőpiaci adatok lesznek a fontosak.
2023 júliusa óta nem volt ilyen erős a forint

A dollárral szemben.

1 éve nem volt ilyen erős a forint az euróval szemben

392,4-ig erősödött a forint az euróval szemben, Varga Mihály tegnapi nyilatkozata és az európai kötvénypiaci helyzet javulása miatt.

Ilyen nincs: lassan megint 2 éves csúcson a forint

Tegnap is és ma reggel is folytatta erősödő trendjét a forint az euróval és a dollárral szemben is. Magyar oldalról a tegnapi nap legfontosabb eseménye a Közgazdász Vándorgyűlés volt, ahol - többek között -

Varga Mihály, az MNB elnöke is beszédet tartott. Elmondta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyamgyengítésre alapozni, ahogy azt is, hogy csak a 2009-es világválságban történt olyan, mint most Magyarországon.

Varga Mihály szerint a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba.

Kiemelte: a monetáris politika továbbra is szigorú és óvatos marad, mert csak így biztosítható, hogy a forint stabil árfolyama hosszú távon is a gazdasági növekedés alapja legyen.

Ezek a jelzések pedig a forint árfolyamát is támogatták.

Nemzetközi fronton pedig megállt a francia és az angol államkötvényhozamok csökkenése, amely megnyugtatta a befektetőket. A dollár kismértékben gyengült az euróval szemben.

A mai nap amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, ahol kiderül, hogy 3 hónapnyi gyengélkedés után javul-e a munkaerőpiac állapota.

Jelenleg 393 alatt a forint az euróval szemben és 336,4 a dollárral szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

