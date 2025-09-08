Elbukta a francia kormány a bizalmi szavazást - Mit csinál a forint?

Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?
François Bayrou francia miniszterelnök lemondásra kényszerül, miután elvesztette a bizalmi szavazást, ami tovább mélyíti az ország politikai válságát - jelentette az Independent.
Stabil az euró
Hiába bukta el a bizalmi szavazást a francia kormány, nem látni nagyobb piaci reakciókat.
Az euró továbbra is 0,2 százalékos erősödésben van a dollárhoz képest.
Eközben a forint piacán változatlan a helyzet:
- EUR/HUF: 393,2
- USD/HUF: 334,8
Nagyon rossz hír jött Amerikából
Az amerikaiak jelentősen pesszimistábbá váltak a munkaerőpiaccal kapcsolatban augusztusban, és romlott a pénzügyi helyzetük megítélése is a New York-i Federal Reserve Bank hétfőn közzétett jelentése szerint.
Óvatos mozgások kora este is
Az euróval szemben stagnál a forint, jelenleg 393,2-nél áll az EUR/HUF, míg a dollárral szemben már 0,2 százalékot tudott erősödni a hazai fizetőeszköz, így a dollár-forint árfolyam ismét kétéves csúcsa közelében mozog, jelenleg 334,7-nél áll a jegyzés.
393 felett
Hétfőn alig változott a forint árfolyama. Az euróval szemben 393,45 körül alakul a jegyzés, ami kismértékű esésnek felel meg.
A dollárral szemben 334,8-as szint jellemző.
Varga Mihály megszólalt a forint árfolyamáról
A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint.
Megszólaltak az elemzők
Új elemzéssel rukkolt elő a Bank of America Magyarországról és a forint árfolyamáról. Az elemzők szerint feszes költségvetési politikára lesz szükség a választások előtt, hogy ne kerüljön nyomás alá a forint. Ám a magyar kormány nincs könnyű helyzetben, a közelgő választás ugyanis komoly fejtörést okozhat.
Kis megingás
Dél körül 393,5-ig gyengült a forint az euróval szemben, majd 393,2-nél stabilizálódott.
A dollárral szemben 335,4-ös szint jellemző.
Friss hiányadatot közölt az NGM
Augusztusban közel 240 milliárd forintos mínuszt mutatott az államháztartás központi alrendszere a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn közzétett gyorstájékoztatója szerint. Ez az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya, augusztus végéig pedig már az eredeti éves pénzforgalmi terv közel háromnegyede kimerült. Nem véletlen, hogy a kormány szépen lassan, fokozatosan emeli az idei hiánycélját.
393 alatt
Délelőtt a 393-as szint alá kapaszkodott a forint. Fél 10 előtt 392,78 körül alakul a kurzus.
Csúcsközelben a forint
Erős maradt a forint hétfőn reggel is. Az euróval szemben 393,09-nél jár a kurzus. Utoljára egy éve volt olyan erős a forint, mint az elmúlt napokban.
A dollárral szemben 335,45-nél jár az árfolyam.
Az euró/dollár 1,171-nél alakul.
- Magyarországon a költségvetési egyenleg augusztusi alakulását ismerjük meg, ami kifejezetten érdekes lesz.
- Nemzetközi fronton a német ipari adatok és az amerikai fogyasztói inflációs várakozások lesznek meghatározóak.
