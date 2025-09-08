  • Megjelenítés
Elbukta a francia kormány a bizalmi szavazást - Mit csinál a forint?
Deviza

Elbukta a francia kormány a bizalmi szavazást - Mit csinál a forint?

Portfolio
Hétfőn reggel 393 közelében kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis a hazai deviza továbbra is éves csúcsa közelében mozog. Napközben csak kismértékben változott a forint árfolyam, az augusztusi költségvetési hiányról szóló adat nem volt érdemi hatással rá.
Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?

François Bayrou francia miniszterelnök lemondásra kényszerül, miután elvesztette a bizalmi szavazást, ami tovább mélyíti az ország politikai válságát - jelentette az Independent.

Elbukta a bizalmi szavazást, lemond a francia miniszterelnök - Jöhetnek az előrehozott választások?
Stabil az euró

Hiába bukta el a bizalmi szavazást a francia kormány, nem látni nagyobb piaci reakciókat.

Az euró továbbra is 0,2 százalékos erősödésben van a dollárhoz képest.

Eközben a forint piacán változatlan a helyzet:

  • EUR/HUF: 393,2
  • USD/HUF: 334,8
Nagyon rossz hír jött Amerikából

Az amerikaiak jelentősen pesszimistábbá váltak a munkaerőpiaccal kapcsolatban augusztusban, és romlott a pénzügyi helyzetük megítélése is a New York-i Federal Reserve Bank hétfőn közzétett jelentése szerint.

Nagyon rossz hír jött Amerikából
Óvatos mozgások kora este is

Az euróval szemben stagnál a forint, jelenleg 393,2-nél áll az EUR/HUF, míg a dollárral szemben már 0,2 százalékot tudott erősödni a hazai fizetőeszköz, így a dollár-forint árfolyam ismét kétéves csúcsa közelében mozog, jelenleg 334,7-nél áll a jegyzés.

393 felett

Hétfőn alig változott a forint árfolyama. Az euróval szemben 393,45 körül alakul a jegyzés, ami kismértékű esésnek felel meg.

A dollárral szemben 334,8-as szint jellemző.

Varga Mihály megszólalt a forint árfolyamáról

A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint.

Varga Mihály megszólalt a forint árfolyamáról
Megszólaltak az elemzők

Új elemzéssel rukkolt elő a Bank of America Magyarországról és a forint árfolyamáról. Az elemzők szerint feszes költségvetési politikára lesz szükség a választások előtt, hogy ne kerüljön nyomás alá a forint. Ám a magyar kormány nincs könnyű helyzetben, a közelgő választás ugyanis komoly fejtörést okozhat.

Kis megingás

Dél körül 393,5-ig gyengült a forint az euróval szemben, majd 393,2-nél stabilizálódott.

A dollárral szemben 335,4-ös szint jellemző.

Friss hiányadatot közölt az NGM

Augusztusban közel 240 milliárd forintos mínuszt mutatott az államháztartás központi alrendszere a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfőn közzétett gyorstájékoztatója szerint. Ez az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya, augusztus végéig pedig már az eredeti éves pénzforgalmi terv közel háromnegyede kimerült. Nem véletlen, hogy a kormány szépen lassan, fokozatosan emeli az idei hiánycélját.

Friss hiányadatot közölt az NGM
393 alatt

Délelőtt a 393-as szint alá kapaszkodott a forint. Fél 10 előtt 392,78 körül alakul a kurzus.

Csúcsközelben a forint

Erős maradt a forint hétfőn reggel is. Az euróval szemben 393,09-nél jár a kurzus. Utoljára egy éve volt olyan erős a forint, mint az elmúlt napokban.

A dollárral szemben 335,45-nél jár az árfolyam.

Az euró/dollár 1,171-nél alakul.

  • Magyarországon a költségvetési egyenleg augusztusi alakulását ismerjük meg, ami kifejezetten érdekes lesz.
  • Nemzetközi fronton a német ipari adatok és az amerikai fogyasztói inflációs várakozások lesznek meghatározóak.

