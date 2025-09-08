  • Megjelenítés
Varga Mihály megszólalt a forint árfolyamáról
Deviza

Portfolio
A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben a Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint.

Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország gazdasági helyzete a bizonytalan környezet ellenére is stabil maradt. A jegybank számításai szerint a hazai GDP volumene az idei évben 0,8 százalékkal emelkedhet. Mint mondta: az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcs a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése.

Varga Mihály hangsúlyozta: bár az év hátralévő részében várhatóan a toleranciasáv felett marad az infláció, a szigorú monetáris politika hozzájárul az áremelkedési ütem mérséklődéséhez és a stabilitás fenntartásához. Mint mondta:

Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában is nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.

Varga Mihály találkozott kínai kollégájával, Gongsheng Pan-nal is. A két jegybankelnök devizacsere-megállapodás meghosszabbításáról szóló dokumentumot írt alá Bázelben.

Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében is beszélt a forintról. Szerinte a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Hozzátette, hogy a 2024 őszén látott alulteljesítés után a forint teljesítménye mára a régiós átlaghoz igazodott, a monetáris politika pedig óvatosan szigorú marad.

Hangsúlyozta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyam-leértékelésre alapozni, mert a gyengülő forint azonnal és erőteljesen begyűrűzik a fogyasztói árakba, ami gyorsítja az inflációt.

Ez különösen azért veszélyes, mert Magyarország importaránya eléri a GDP 70 százalékát, így az árfolyammozgások hatása rendkívül gyorsan jelentkezik a gazdaságban.

Varga rámutatott, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árfolyamváltozások hatása kétszer gyorsabb és erőteljesebb lett, mint korábban.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
