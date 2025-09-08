Varga Mihály megszólalt a forint árfolyamáról

Varga Mihály emlékeztetett, Magyarország gazdasági helyzete a bizonytalan környezet ellenére is stabil maradt. A jegybank számításai szerint a hazai GDP volumene az idei évben 0,8 százalékkal emelkedhet. Mint mondta: az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcs a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése.
Varga Mihály hangsúlyozta: bár az év hátralévő részében várhatóan a toleranciasáv felett marad az infláció, a szigorú monetáris politika hozzájárul az áremelkedési ütem mérséklődéséhez és a stabilitás fenntartásához. Mint mondta:
Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában is nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.
Varga Mihály találkozott kínai kollégájával, Gongsheng Pan-nal is. A két jegybankelnök devizacsere-megállapodás meghosszabbításáról szóló dokumentumot írt alá Bázelben.
Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen tartott beszédében is beszélt a forintról. Szerinte a gyengébb forint már nem segíti a növekedést, sőt a magas importarány miatt gyorsan és erőteljesen gyűrűzik be az árakba. Hozzátette, hogy a 2024 őszén látott alulteljesítés után a forint teljesítménye mára a régiós átlaghoz igazodott, a monetáris politika pedig óvatosan szigorú marad.
Hangsúlyozta, hogy a felzárkózást nem lehet árfolyam-leértékelésre alapozni, mert a gyengülő forint azonnal és erőteljesen begyűrűzik a fogyasztói árakba, ami gyorsítja az inflációt.
Ez különösen azért veszélyes, mert Magyarország importaránya eléri a GDP 70 százalékát, így az árfolyammozgások hatása rendkívül gyorsan jelentkezik a gazdaságban.
Varga rámutatott, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján az árfolyamváltozások hatása kétszer gyorsabb és erőteljesebb lett, mint korábban.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Már nem kell sokat várni, és az energiaválság óta nem látott gázárakat láthatunk
Legalábbis ezt állítják a szakértők.
Kiderült, melyik használt autók kelnek el a leggyorsabban Magyarországon
A győztes meglepő lehet.
Egyre harciasabb üzeneteket küld a volt orosz elnök: hatalmas kártérítést követel a NATO hatalmától
Korábban is fenyegette már az országot.
Példátlan, amit Trump tett: azt mondják, az elnök gyakorlatilag háborút indított
Nem éppen aratott osztatlan sikert a katonai akció.
Katasztrofális vereséget szenvedett a láncfűrészes elnök
Mégsem áll meg a gazdaságpolitikai reform.
Friss hiányadatot közölt az NGM
Igencsak magas lett az augusztusi szám.
Olyan autót dob piacra a Volkswagen, amilyet még nem láthattunk
25 ezer eurótól kezdődik.
Magyarországnak is fájdalmas szankciókat tolna át Trump az EU-val
Szijjártó Péter szerint más a helyzet.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Pickup tuning a határban: ezek az extrák most a gazdák és vadászok kedvencei
A pickupok ütőképességét az extrák adják.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.