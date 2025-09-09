Gyengül az euró

Az euró 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben kedden kora délután.

A forinttal szemben 0,4 egységgel csökkent az árfolyama a tegnap esti szinthez képest és a 393-at kerülgeti.

Eközben a dollár 0,7 egységgel erősödött a forinttal szemben, kicsivel a 335-ös szint alatt mozog a kurzus.