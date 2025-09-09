  • Megjelenítés
Gyengül az euró
Gyengül az euró

Délelőtt nem voltak nagy mozgások a devizapiacon, délután azonban az euró gyengülni kezdett. A forinttal szemben a 393-as szint alá került és a dollárhoz viszonyítva is 0,2 százalékot vesztett az értékéből. Emögött részben az áll, hogy francia államkötvények hozama ma enyhén emelkedett, másrészt, a dollár egy fontos trendvonal közelébe érkezett, és a befektetők óvatosabbá válnak a további gyengüléssel kapcsolatba.
393 alatt az euró

Az euró 0,6 egységet gyengült a forinttal szemben.

A közös európai pénz pár napja ennél is járt alacsonyabb szinten, de azt megelőzően 2024 őszén volt ilyen erős a forint.

Miért gyengül most az euró a dollárral szemben?

Az euró 0,2 százalékos gyengülése a dollárral szemben több tényezőnek is betudható. Egyrészt, a francia államkötvények hozama ma enyhén emelkedett, másrészt, a dollár egy fontos trendvonal közelébe érkezett, és a befektetők óvatosabbá válnak a további gyengüléssel kapcsolatban, amennyiben nem jelenik meg egy azonnali, egyértelmű katalizátor.

Gyengül az euró

Az euró 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben kedden kora délután.

A forinttal szemben 0,4 egységgel csökkent az árfolyama a tegnap esti szinthez képest és a 393-at kerülgeti.

Eközben a dollár 0,7 egységgel erősödött a forinttal szemben, kicsivel a 335-ös szint alatt mozog a kurzus.

393 felett a forint

A forint továbbra is a tegnap esti szintje körül mozog, de már minimális mértékben erősödött az euróval szemben.

Tegnap esti szintjén a forint

Az euró kedd délelőtt a 393 és a 394-es szint között mozgott, de most a tegnap esti szintjéhez tért vissza a 393,4 közelébe.

Keresi az irányt a forint

Az euró 393 és 394 forint között ingadozik kedd délelőtt, a forint kismértékben gyengült a közös európai pénzhez képest.

A dollár árfolyama 334 és 335 között jár, a forint gyengülése itt is tetten érhető, bár a nap közbeni 335,5-ös szinttől már eltávolodott az árfolyam.

Csökkent a francia ipar

A francia ipari termelés júliusban 1,1 százalékkal csökkent, ami rossz kezdetet jelent a negyedévnek, különösen a héten kialakult kormányválság fényében - közölte a Bloomberg.

Gyengül a forint

A magyar forint gyengélkedik a legfontosabb devizákkal szemben. Az euróval szemben mintegy 0,5 egységgel értékelődött le, így az árfolyam 394 körül alakul.

A dollárhoz viszonyítva a forint szintén lefelé araszolt, átlépve a 335-ös szintet.

Kis mozgások a forint piacán

Eddig alig mozdult a forint árfolyama.

Az euróval szemben a 393,5-ös szint körül, a dollárhoz képest 334,5-nél jár. Utóbbi minimális, 0,3 egységnyi gyengülést jelent.

Itt a friss inflációs adat!

Augusztusban 4,3% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen az elemzők pont azt várták, hogy a júliusi inflációval megegyező mértékű, 4,3%-os inflációról számol be a Központi Statisztikai Hivatal, vagyis a nyár végi árfolyamatok nem okoztak meglepetést.

Fontos adat érkezik reggel - Mit csinál majd a forint?

Kedd reggel az euró 393 forint közelében indította a napot, vagyis a hazai deviza továbbra is az éves csúcsa közelében mozog.

A dollár árfolyama 334 forint körül alakult.

A befektetők figyelme reggel az augusztusi inflációs adatra irányul: a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége

4,3%-os éves áremelkedést vár, ami megegyezne a júliusi adattal

A 11 szakértőből mindössze négyen becsültek eltérő értéket.

Tegnap nem voltak komoly piaci reakciók arra a hírre, hogy François Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, így Emmanuel Macron elnöknek döntenie kell: kinevez-e új kormányfőt – kevesebb mint két év alatt immár az ötödiket –, vagy előrehozott parlamenti választásokat ír ki. Macron jelezte, hogy szeretné elkerülni a választásokat, és elutasította a lemondásáról szóló felvetéseket. Bayrou kilenc hónap után bukott meg, ami így is háromszor hosszabb idő volt, mint elődje, Michel Barnier rekordrövid hivatali ideje.

