Megjött a várva várt adat - Mit csinál a forint?

Kedd reggel az euró 393 forint közelében indította a napot, vagyis a hazai deviza továbbra is az éves csúcsa közelében mozog.

A dollár árfolyama 334 forint körül alakult.

A befektetők figyelme reggel az augusztusi inflációs adatra irányul: a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége

4,3%-os éves áremelkedést vár, ami megegyezne a júliusi adattal

A 11 szakértőből mindössze négyen becsültek eltérő értéket.

Tegnap nem voltak komoly piaci reakciók arra a hírre, hogy François Bayrou francia miniszterelnök elvesztette a bizalmi szavazást, így Emmanuel Macron elnöknek döntenie kell: kinevez-e új kormányfőt – kevesebb mint két év alatt immár az ötödiket –, vagy előrehozott parlamenti választásokat ír ki. Macron jelezte, hogy szeretné elkerülni a választásokat, és elutasította a lemondásáról szóló felvetéseket. Bayrou kilenc hónap után bukott meg, ami így is háromszor hosszabb idő volt, mint elődje, Michel Barnier rekordrövid hivatali ideje.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images