Orosz dróntámadás, megütötték a zlotyt - De mit csinál a forint?

A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forint árfolyamát. Az euróval szemben nem volt érdemi mozgás, viszont a dollár erősödésnek indult, miután az USA-ban közzétették a munkaerőpiacok revízióját, ahol lényegében kiderült, hogy ugyanazt a bruttó hazai összterméket kevesebb munkaerővel állították elő.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hazai fronton az inflációs adat nem okozott meglepetést, mivel a várakozásokkal megegyezően 4,3% lett. Az adattal ráadásul az eddigi üzenet is maradt:

A gazdaságunk nincs az árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékeznek a fő mutatón.

A mai nap az USA-ból jön termelői inflációs adat. Az előző havi nagyon megugrott a vámok hatására, kérdés, hogy most is ezt látjuk-e. Jelenleg a forintnak is a dollár gyengülése ad támaszt, amit most a kamatcsökkentési várakozások erősödése táplál. Ha az adatban látnánk egy negatív meglepetést, azt a forint árfolyama is megérezhetné.

