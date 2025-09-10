Orosz dróntámadás, megütötték a zlotyt - De mit csinál a forint?

Egyéves csúcson a forint
A lengyel zloty ellenében a 92,15-ös szintet vette célba a forint, azok után, hogy a lengyel fizetőeszköz az orosz drónok bereülésének hírére gyengült a szerdai kereskedésben.
Ezzel a forint közel egyéves csúcsára került a zloty ellenében.
Erőt mutat a forint
A dollár 335, az euró pedig 392 forint alá is benézett délután. 17 óra magasságában a forint 0,3-0,8 egységnyi erősödésben van a fontos devizákkal szemben.
Az euró-dollár keresztárfolyam 1,17, a közös európai pénz erősödik a dollárral szemben.
Közben a lengyel zloty a dróntámadását követően mintegy 0,3 százalékkal került lejjebb az euróval szemben.
Erősödik a forint délután
Az euró árfolyama délután 393 körül mozog, a forint kis mértékben erősödött a tegnap esti szinthez képest.
A dollárral szemben a forint 0,5 egységet erősödött délutánra. Ez 335,3-as árfolyamot jelent, de reggel 337 felett is járt a kurzus.
Gyengül a zloty
A lengyel zloty közel 0,4 százalékkal gyengült 14 óra magasságában az euróval szemben.
A gyengülés oka, hogy reggel riasztották a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt, Varsó és a NATO közelben állomásozó gépei legalább három UAV-t semmisítettek meg a tizenkilenc berepülő eszközből. A lengyel kormány az incidens után kérte a NATO-tól a negyedig cikkely szerinti eljárást, de Moszkva szerint a katonai szövetség nem tudja bizonyítani, hogy az ő gépeik sértették meg a légteret.
Szűk sávban mozog a forint
A dollár a 336,2-es, az euró a 393,3-as szint körül mozog továbbra is.
Reggel gyengült a zloty
A lengylel zloty reggel 4,27-ig gyengült az euróval szemben azután, hogy a kora reggeli órákban több orosz katonai drón is belépett az ország légterébe.
Azóta az árfolyam visszatért a 4,25 - 4,26-os sávba.
393-394 között az euró
Az euró árfolyama ma eddig 394 és 393 között ingadozott, kora délután a 393,5-ös szint körül mozog.
394 felett az euró
A forint 0,7 egységet gyengült az euróval szemben és 394 környékén jár.
337-nél is járt a dollár
A 337-es szint fölé szúrt a dollár szerda reggel, később a 336,7-es szintig ment.
A dollár erősödésének egyik oka, hogy egy szövetségi bíró blokkolta Donald Trump elnök példátlan kísérletét Lisa Cook, a Federal Reserve kormányzójának elbocsátására, ami jelentős fordulat a jegybank függetlenségét érintő vitában.
Minimális mértékben gyengül a forint - 336-nál jár a dollár
A forint egyelőre csak minimális mértékben mozdult el az euróval és a dollárral szemben a gyengülés irányába.
A dollár ugyanakkor 336 alatt jár.
Hogyan tovább, ha megállt a forint erősödése?
A tegnapi nap kisebb mozgások jellemezték a forint árfolyamát. Az euróval szemben nem volt érdemi mozgás, viszont a dollár erősödésnek indult, miután az USA-ban közzétették a munkaerőpiacok revízióját, ahol lényegében kiderült, hogy ugyanazt a bruttó hazai összterméket kevesebb munkaerővel állították elő.
Hazai fronton az inflációs adat nem okozott meglepetést, mivel a várakozásokkal megegyezően 4,3% lett. Az adattal ráadásul az eddigi üzenet is maradt:
A gazdaságunk nincs az árstabilitás állapotában, bár az üzemanyagok, az árrésstopok és a piaci szolgáltatások kikényszerített árbefagyasztása sokat fékeznek a fő mutatón.
A mai nap az USA-ból jön termelői inflációs adat. Az előző havi nagyon megugrott a vámok hatására, kérdés, hogy most is ezt látjuk-e. Jelenleg a forintnak is a dollár gyengülése ad támaszt, amit most a kamatcsökkentési várakozások erősödése táplál. Ha az adatban látnánk egy negatív meglepetést, azt a forint árfolyama is megérezhetné.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
