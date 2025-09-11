Befagyott a forint

Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Igaz, a 336-337 közötti jegyzések még így is azt jelentik, hogy a forint szempontjából kétéves csúcs közelében van az árfolyam.

A geopolitikai események befolyásolják a befektetők hangulatát, részben a tegnapi, Lengyelország elleni orosz dróntámadást emésztheti még a piac, részben a Charlie Kirk konzervatív, Trump-párti politikai influenszer elleni halálos merényletet.

Eközben a devizapiac fél szemmel már az Európai Központi Bank mai kamatdöntésére és várható üzeneteire figyel.

A forint az euróval szemben ma reggel 393,3-nél nyit:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár középárfolyama 336,5-nél jár:

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images