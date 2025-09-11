  • Megjelenítés
Befagyott a forint
Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Igaz, a 336-337 közötti jegyzések még így is azt jelentik, hogy a forint szempontjából kétéves csúcs közelében van az árfolyam.
Egyelőre a devizapiacokon nincsenek nagy mozgások, inkább az adatközlések, kötvénypiaci fejlemények lehetnek majd meghatározók a nap második felében. A forint egy minimális gyengülésben áll az euróhoz képest 393,4-nél, míg a dollár 336,5 közelébe szökött fel.

A geopolitikai események befolyásolják a befektetők hangulatát, részben a tegnapi, Lengyelország elleni orosz dróntámadást emésztheti még a piac, részben a Charlie Kirk konzervatív, Trump-párti politikai influenszer elleni halálos merényletet.

Eközben a devizapiac fél szemmel már az Európai Központi Bank mai kamatdöntésére és várható üzeneteire figyel.

A forint az euróval szemben ma reggel 393,3-nél nyit:

A dollár középárfolyama 336,5-nél jár:

