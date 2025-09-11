Itt a válasz, megnéztük meddig tarthat a forint nagy futása

Szeptemberben is folytatja idei látványos erősödését a forint. Az euróval és a dollárral szemben is többéves csúcson van a magyar fizetőeszköz, amely most ráadásul régiós szinten is nagyon erősnek mondható. Az erősödés okai mellett most megnéztük azt is, hogy meddig tarthat a forint nagy futása.

Hiába az ukrán békekérdés körüli huzavona, a lengyel incidens az orosz drónokkal, a francia kormányválság, vagy éppen az amerikai és európai gazdaság problémái,

idén a vámháborús feszültségeken kívül semmi sem tudta még kibillenteni a forintot.

Az euróval szemben már 4,5 százalékot erősödött idén a forint. Szeptember első napjaiban pedig már 392-nél is állt az EUR/HUF, amire legutóbb több mint egy éve, még tavaly augusztusban volt példa.