Kulcsfontosságú szintnél a forint
Kulcsfontosságú szintnél a forint

Portfolio
Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. A trendvonal 392,3-nál van, így ha ez alá tudna menni az árfolyam, további erősödés várhat a forintra. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Igaz, a 336-337 közötti jegyzések még így is azt jelentik, hogy a forint szempontjából kétéves csúcs közelében van az árfolyam.
Trendvonalánál a forint

A forint trendvonala 392,3-nál látszik, az árfolyam pedig most ennek környékén mozog. Erősebb ellenállás 393,5-nél látszódik, ami megnyithatná a teret egy 396,4-ig tartó gyengülésig, míg a 30 napos mozgóátlag 395,2-nél foghatja meg a forintot. A délutáni amerikai adatok lehetnek iránymutatóak a piacok számára.

A dollár esetében az árfolyam egy látható, 0,5 egységes gyengülés után most visszajött a nyitó szintet jelentő 336-os sávhoz.

Kapaszkodik a forint

Az elmúlt percekben 392,7-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.

A dollárral szemben 335,8-as szintet látunk.

Gyengülget a forint

Egyelőre a devizapiacokon nincsenek nagy mozgások, inkább az adatközlések, kötvénypiaci fejlemények lehetnek majd meghatározók a nap második felében. A forint egy minimális gyengülésben áll az euróhoz képest 393,4-nél, míg a dollár 336,5 közelébe szökött fel.

Befagyott a forint

Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Igaz, a 336-337 közötti jegyzések még így is azt jelentik, hogy a forint szempontjából kétéves csúcs közelében van az árfolyam.

A geopolitikai események befolyásolják a befektetők hangulatát, részben a tegnapi, Lengyelország elleni orosz dróntámadást emésztheti még a piac, részben a Charlie Kirk konzervatív, Trump-párti politikai influenszer elleni halálos merényletet.

Eközben a devizapiac fél szemmel már az Európai Központi Bank mai kamatdöntésére és várható üzeneteire figyel.

A forint az euróval szemben ma reggel 393,3-nél nyit:

A dollár középárfolyama 336,5-nél jár:

