Rákapcsolt a forint - Mégis mi folyik itt?

333,6 körül a dollár-forint árfolyam
A dollárral szemben is megdöntötte a két nappal korábbi lokális csúcsot a forint, jelenleg 333,6 forintot ér a zöldhasú, ez a forint erőssége szempontjából több mint 2 éves csúcsnak felel meg, utoljára 2023 júliusában láthattunk hasonló szintet.
Miért erősödik ennyire a forint?
Az elmúlt pár napban a magyar monetáris politika irányából egyértelmű üzenetek érkeztek a kamat változatlansága mellett, miközben a fejlett világban egyre jobban árazzák a kamatcsökkentéseket, így a forinteszközök vonzereje javul. A befektetői környezet támogató, megint erős a kockázatvállalási hajlandóság, az amerikai tőzsdék új csúcsokat döntöttek. Elmondható, hogy továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását.
A technikai elemzés oldaláról is izgalmas a forint elmúlt napokban látott mozgása és új kitörése. A nagy erősödés ellenére egyik nagyobb idősíkon (napos, hetes, hónapos) sem beszélhetünk túladottságról az EUR/HUF esetében, szabályos csökkenő csatornában mozog az árfolyam április óta. Lefelé a jelenleg 387-nél lévő 200 hetes mozgóátlagra kiemelten érdemes figyelni. 2023 júniusban egy nagyon erős támasz volt ez az indikátor, így ezúttal is figyelhetnek erre a befektetők. Aggodalomra akkor lehet ok, ha az árfolyam kitörne a trendcsatornából fölfelé a 395-ös szint közelében. Ezt követően a jelenleg 396,3-nál lévő 50 napos mozgóátlag foghatja meg a forintgyengülést.
A lengyel zloty ellenében is erősödik a magyar fizetőeszköz, ami arra utaló jel, hogy van régiós specifikus oka is ennek a mozgásnak. (A lengyel zloty az orosz drónok légtérsértése óta szenved.)
Veszettül erősödik a forint
A 391,6-es szintnél jár a forint az euróval szemben, ez új lokális csúcsnak felel meg, legutóbb 2024 júliusában, azaz 14 hónapja volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz.
Megtorpant az erősödés
A forint az euróval szemben egyelőre nem tud tovább erősödni: 391,7-nél megakadt a menetelés.
Még van lendület a forintban
A dollárárfolyam már csak 333,5-333,6 közelében jár. A ragadós inflációról árulkodó amerikai adatok egyelőre gyengítik a zöldhasút.
Az euróval szemben mérsékeltebb a napi erősödés, de így is 1,5 egység felett már a forint zárkózása: 391,6-nál jár az árfolyam.
Tartós adósságcsapdába léptünk, benne égnek el a GDP-növekedési álmaink
A világ államadóssága történelmi csúcsra, 100 ezer milliárd dollár fölé emelkedett, ami súlyos kockázatokat hordoz a globális gazdaság számára – figyelmeztetett Ugo Panizza, a CEPR nevű európai gazdaságpolitikai kutatóintézet alelnöke. A szakértő szerint a problémát nemcsak a pandémia utáni gazdaságélénkítő kiadások okozzák, hanem az a politikai logika is, amelyben a kormányok gazdasági lassulás idején adósságból növelik a költekezést, majd fellendülés idején sem hajlandók lefaragni a deficitet. Az IMF előrejelzése szerint a fejlett gazdaságok átlagos államadósság-rátája idén eléri a GDP 110 százalékát, szemben a 2005-ös 76 százalékkal, ami Panizza szerint egyre szűkíti a kormányok mozgásterét. Különösen az Egyesült Államok, Japán és Olaszország van veszélyben, míg Németország és Dél-Korea egyelőre mérsékeltebb adósságszinten áll. Panizza úgy véli, ha a jelenlegi trendek folytatódnak, a világ gazdaságai tartós „adósságcsapdába” kerülhetnek, amely fékezi a beruházásokat, növeli a kamatszinteket, és hosszú távon aláássa a fenntartható növekedést.
Nem változtatott a kamatokon az EKB
A várakozásoknak megfelelően 2%-on hagyta a betéti kamatot az Európai Központi Bank. A frissített inflációs előrejelzés szerint a fogyasztói árak emelkedése a jelenlegi 2 százalékos szint környékén mozog majd a következő években. A növekedési kilátások javultak júniushoz képest, így a korábbi 0,9 százalék helyett 1,2 százalékkal bővülhet idén az eurózóna gazdasága. A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde, az EKB elnöke kiemelte, hogy a kockázatok kiegyenlítődtek, a jegybank pedig jó helyen van és jó helyen is fog maradni.
Megszűnt a líra felértékelése, ami évekig vonzotta a befektetőket
A török jegybank a vártnál nagyobb mértékben, 43%-ról 40,5%-ra csökkentette az irányadó kamatot, ami meglepte a piacokat, amelyek csak 200 bázispontos vágásra számítottak – számolt be a Bloomberg.
Az inflációs adat húzza a forintot
A forint átvitte a trendvonalat, erősödik szépen 392 alá, a váltás már 391,9-ig jött le az amerikai inflációs adat után.
Ennek hatására a dollár is gyengül, az euró már 1,174 közelébe szúrt fel.
A dollárral szemben a forint is nagyon szépen jön le, az árfolyam már 334-nél jár.
Leszúrt a forint a dollárral szemben
Gyorsan erősödik a forint a dollárhoz képest a vártnál rosszabb amerikai inflációs adat után, negyedóra javított egyetlen egységet a magyar deviza. Az árfolyam így már 334,9-nél jár, ami 0,35 százalék feletti erősödést jelent.
Erősödget a forint
A forint egy újabb óvatos erősödésbe kezdett az euróval szemben: 392,3-ig jött le az árfolyam. Napon belül ez már közel 1 egységnyi javítást jelent.
Emelkedett az amerikai infláció
2,9%-ra emelkedett az infláció augusztusban az Egyesült Államokban, miközben a maginfláció maradt 3,1%. Részletes elemzésünk következik.
Egyetlen szektoron múlik a recesszió Európa egyik legfejlettebb országában
1,3 százalékkal bővülhet a svájci GDP idén a UBS Bank frissített előrejelzései szerint. Az alpesi ország gazdasága egyelőre ellenáll a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 39 százalékos vámoknak, a közeljövőben azonban a külkereskedelmi feltételek romlása nagy mértékben fékezheti a gazdaságot. A növekedés sorsa lényegében egyetlen ágazat, a gyógyszeripar kezében van, az USA-ba történő export visszaesése ugyanis azt eredményezné, hogy jövőre stagnálna az alpesi ország gazdasága.
Trendvonalánál a forint
A forint trendvonala 392,3-nál látszik, az árfolyam pedig most ennek környékén mozog. Erősebb ellenállás 393,5-nél látszódik, ami megnyithatná a teret egy 396,4-ig tartó gyengülésig, míg a 30 napos mozgóátlag 395,2-nél foghatja meg a forintot. A délutáni amerikai adatok lehetnek iránymutatóak a piacok számára.
A dollár esetében az árfolyam egy látható, 0,5 egységes gyengülés után most visszajött a nyitó szintet jelentő 336-os sávhoz.
Itt a válasz, megnéztük meddig tarthat a forint nagy futása
Szeptemberben is folytatja idei látványos erősödését a forint. Az euróval és a dollárral szemben is többéves csúcson van a magyar fizetőeszköz, amely most ráadásul régiós szinten is nagyon erősnek mondható. Az erősödés okai mellett most megnéztük azt is, hogy meddig tarthat a forint nagy futása.
Kapaszkodik a forint
Az elmúlt percekben 392,7-ig kapaszkodott a forint az euróval szemben.
A dollárral szemben 335,8-as szintet látunk.
Gyengülget a forint
Egyelőre a devizapiacokon nincsenek nagy mozgások, inkább az adatközlések, kötvénypiaci fejlemények lehetnek majd meghatározók a nap második felében. A forint egy minimális gyengülésben áll az euróhoz képest 393,4-nél, míg a dollár 336,5 közelébe szökött fel.
Befagyott a forint
Egy hete látjuk a 392-394 közötti sávba ragadva a forint-euró árfolyamot, ma is ennek a tartománynak a közepén kezdi napot a hazai fizetőeszközünk. Mivel a héten megtorpant a dollár gyengülő trendje az euróval szemben, ezért a dollár-forint kurzus is feljebb kúszott. Igaz, a 336-337 közötti jegyzések még így is azt jelentik, hogy a forint szempontjából kétéves csúcs közelében van az árfolyam.
A geopolitikai események befolyásolják a befektetők hangulatát, részben a tegnapi, Lengyelország elleni orosz dróntámadást emésztheti még a piac, részben a Charlie Kirk konzervatív, Trump-párti politikai influenszer elleni halálos merényletet.
Eközben a devizapiac fél szemmel már az Európai Központi Bank mai kamatdöntésére és várható üzeneteire figyel.
A forint az euróval szemben ma reggel 393,3-nél nyit:
A dollár középárfolyama 336,5-nél jár:
