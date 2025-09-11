Rákapcsolt a forint - Mégis mi folyik itt?

Az elmúlt pár napban a magyar monetáris politika irányából egyértelmű üzenetek érkeztek a kamat változatlansága mellett, miközben a fejlett világban egyre jobban árazzák a kamatcsökkentéseket, így a forinteszközök vonzereje javul. A befektetői környezet támogató, megint erős a kockázatvállalási hajlandóság, az amerikai tőzsdék új csúcsokat döntöttek. Elmondható, hogy továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását.

A technikai elemzés oldaláról is izgalmas a forint elmúlt napokban látott mozgása és új kitörése. A nagy erősödés ellenére egyik nagyobb idősíkon (napos, hetes, hónapos) sem beszélhetünk túladottságról az EUR/HUF esetében, szabályos csökkenő csatornában mozog az árfolyam április óta. Lefelé a jelenleg 387-nél lévő 200 hetes mozgóátlagra kiemelten érdemes figyelni. 2023 júniusban egy nagyon erős támasz volt ez az indikátor, így ezúttal is figyelhetnek erre a befektetők. Aggodalomra akkor lehet ok, ha az árfolyam kitörne a trendcsatornából fölfelé a 395-ös szint közelében. Ezt követően a jelenleg 396,3-nál lévő 50 napos mozgóátlag foghatja meg a forintgyengülést.

A lengyel zloty ellenében is erősödik a magyar fizetőeszköz, ami arra utaló jel, hogy van régiós specifikus oka is ennek a mozgásnak. (A lengyel zloty az orosz drónok légtérsértése óta szenved.)