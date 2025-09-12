Bikás hangulatban: évek óta nem látott szinteken zárhatja a hetet a forint

Erős napot zárhat a magyar fizetőeszköz, hiszen a forint egy igen fontos szintet ostromol az euróval szemben:

közel áll hozzá, hogy a kereskedési napot a 390-es szint alatt zárja.

A dollár ellenében sem látszik gyengeség, az árjegyzés

könnyen a 333-as szint alatt

találhatja magát a nap végére ha kitart a lendület.