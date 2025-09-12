Többéves csúcsra erősödött a forint!

A régiós devizákkal szemben is jól teljesít a forint
A lengyel zloty-val szemben is nagyot erősödött a forint az elmúlt napokban, de ez főként az az orosz drónok légtérsértése miatt van. A lengyel fizetőeszköz árfolyama az elmúlt egy évben egyszer sem volt olyan alacsonyan, mint most, azaz ugyanaz a trend látható, mint az euró és a dollár piacain.
A hazai fizetőeszköz a cseh koronával szemben is erősítette pozícióját, a korona egysége jelenleg 16,05 forintba kerül.
Történelmi csúcson a forint
Hirtelen feltámadt és nagyot erősödött a hazai fizetőeszköz árfolyama az euróval és a dollárral szemben is. A közös európai valutával szemben az árfolyam jelenleg a 391-es szintet ostromolja, miközben a dollár árfolyama 333 alá csökkenve 2 éves csúcsot döntött.
A technikai indikátorok szerint akár további erősödés is várható
A technikai elemzés oldaláról is izgalmas a forint elmúlt napokban látott mozgása és új kitörése. A nagy erősödés ellenére nagyobb idősíkon (hetes, hónapos) sem beszélhetünk túladottságról az EUR/HUF esetében, szabályos csökkenő csatornában mozog az árfolyam április óta. Lefelé a jelenleg 387-nél lévő 200 hetes mozgóátlagra kiemelten érdemes figyelni. 2023 júniusban egy nagyon erős támasz volt ez az indikátor, így ezúttal is figyelhetnek erre a befektetők. Aggodalomra akkor lehet ok, ha az árfolyam kitörne a trendcsatornából fölfelé a 395-ös szint közelében. Ezt követően a jelenleg 396,3-nál lévő 50 napos mozgóátlag foghatja meg a forintgyengülést.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint
Gyengüléssel kezdte a napot a forint: a hazai fizetőeszköz árfolyama mintegy 30 fillérrel emelkedett az euróval és a dollárral szemben is. Az euró árfolyama jelenleg 391,6, a dolláré 334 forint.
A forint elmúlt napokban tapasztalt erősödését több tényező okozza. Az MNB az elmúlt héten erős üzenetet küldött a piacnak, hogy elkötelezett az óvatos monetáris politika és az árfolyamstabilitás fenntartása mellett. Ez alapján nem várható, hogy a közeljövőben csökkenne a jelenleg 6,5 százalékos alapkamat. Eközben a világ fejlett országaiban (és főleg az Egyesült Államokban) egyre jobban árazzák a piacok a kamatcsökkentést, amely javítja a forint nemzetközi vonzerejét. A befektetői környezet támogató, megint erős a kockázatvállalási hajlandóság, az amerikai tőzsdék új csúcsokat döntöttek.
Elmondható, hogy továbbra is a globális kamatpályák és a befektetői hangulat határozzák meg leginkább a forint mozgását.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Itt a válasz, megnéztük, meddig tarthat a forint nagy futása
Szeptemberben is folytatja idei látványos erősödését a forint. Az euróval és a dollárral szemben is régóta nem látott csúcson van a magyar fizetőeszköz, amely most ráadásul régiós szinten is nagyon erősnek mondható. Az erősödés okai mellett most megnéztük azt is, hogy meddig tarthat a forint nagy futása, emellett pedig foglalkoztunk a kockázatokkal is.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Radikális lépéssel fenyeget a Ryanair vezére
Rengeteg embert érinthet.
Fontos lépést tett a tőzsdére vezető úton a ChatGPT fejlesztője
500 milliárd dollárt érhet a cég.
Aggasztó jelek az építőiparban
Megjöttek a júliusi adatok.
Készpénzmánia az európai nagyhatalomban, nem hajlandók befektetni a megtakarítók
A "párnacihába" dugdossák a millióikat.
Ritka szalmonellatörzs okozott járványt Ausztriában
Még keresik a forrását.
Quaestor-botrány: még mindig megvan Tarsoly Csabáék luxusvillája
A cégvezér egy II. kerületi lakásban várja jogerős ítéletét.
Itt van a bejelentés: az ukrán frontra megy a drónok legrosszabb rémálma
Különösen hatékony az UAV-k ellen.
Védőállást vett fel a spanyol bankfelvásárlási sztori célpontja
Mi sül ki ebből?
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Otthon Start kamatok, kedvezmények: meglepő különbségek a bankok között!
Az Otthon Start program elrajtolt, a bankok pedig - szinte versenyt futva - igyekeznek rálicitálni egymásra nem csak kamatokban, de kedvezményekben és extra jóváírásokban is. Mutatjuk, mit kínál
Elérhetőek-e az EU-s zöldítési célok?
Az IRENA 2025 júniusi jelentése átfogó képet ad az EU energiaátállási kilátásairól, szektoronkénti bontásban, valamint ismerteti a dekarbonizáció várható társadalmi és gazdasági hatása
100 milliárd forint a magyar vállalkozásoknál
Elértük a 100 milliárdot! - hangzik a hír, de mit takar ez a szám a valóságban? Csak egy újabb számadat, vagy tényleg változást hoz a mindennapokban?
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít
A kötvénypiac csendes forradalma
Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.