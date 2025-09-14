Meglepő tényező mozgathatja meg a forint árfolyamát

A kínai jüan fokozatos erősödése új szempontot hoz be a feltörekvő piaci devizák megítélésébe.

A feltörekvő piaci devizák érzékenyen reagálnak a jüan árfolyamváltozásaira. A Bloomberg elemzése szerint az elmúlt évben minden 1%-os jüanmozgást szorosan követett a thai bát, a maláj ringgit, a chilei peso, a mexikói peso és a brazil real árfolyama.

A dollár-jüan referencia árfolyam és az MSCI feltörekvő piaci devizaindex közötti 30 napos korreláció augusztus végén 0,59-re emelkedett, ami 2024 májusa óta a legmagasabb érték.

A jüan nemcsak Ázsiában, hanem azon túl is befolyásolja a devizapiacokat, különösen azokban az országokban, amelyekre hatással van Kína kereskedelme és nyersanyagáramlása. Az MSCI feltörekvő piaci devizaindex idén körülbelül 6,8%-kal erősödött, bár az aktuális negyedévben 0,3%-os csökkenést mutat.

Szakértők szerint a feltörekvő piaci devizák folytathatják erősödésüket,

mivel a Kínai Népbank (PBOC) jelezte, hogy eltér korábbi, a jüan stabilitására összpontosító politikájától.

A hírügynökség ezen a ponton egy látványos ábrát is megosztott, ami azt mutata be, hogy ha a jüan 1 egységgel elmozdul, akkor az adott deviza átlagosan hány egységnyit mozdul el ugyanabba az irányba, vagyis a béta értéke alapján mennyire reagál egy-egy feltörekvő piaci deviza a jüan elmozdulására. Az ábráról leolvasható, hogy a legmagasabb ilyen típusú bétával a forint rendelkezik. A hírügynökség összesítése szerint ez esetben a forint bétája 1,6, ami azt jelenti, hogy ha a kínai jüan 1%-ot gyengül vagy erősödik, akkor a forint jellemzően 1,6%-ot mozdul el ugyanabba az irányba. Vagyis a forint árfolyama még erősebben reagál, mint maga a jüan.

Emlékezetes, a forint az elmúlt hetekben kiemelkedően teljesített:

"Kína jüanja a legtöbb feltörekvő piac számára kulcsfontosságú keresztdeviza; többet kereskednek Kínával, mint az Egyesült Államokkal" - nyilatkozta Eric Fine, a VanEck Associates portfóliókezelője a hírügynökségnek.

Jelentős változást jelez, hogy a PBOC szeptember 9-én november óta a legerősebb szinten határozta meg a jüan dollárral szembeni referencia-árfolyamát, miután július óta következetesen a piaci várakozásoknál erősebb szinten tartotta a valutát.

A belföldi jüan, amely egy 2%-os napi kereskedési sávban mozog a referencia-árfolyam körül, idén több mint 2%-kal erősödött a dollárral szemben, megszakítva a három egymást követő éves gyengülést.

A befektetői bizalom növekedését jelzi, hogy a fedezeti alapok nemrégiben növelték a jüanra vonatkozó optimista opciós fogadásaikat, azt célozva, hogy az év végére eléri vagy átlépi a 7 jüan/dollár szintet. Pénteken a devizapár árfolyama körülbelül 7,12 volt.

A PBOC jüanpárti fordulata ellentmond a korábbi piaci spekulációknak, melyek szerint Peking leértékelhetné valutáját a magasabb amerikai vámok ellensúlyozására. A VanEck azóta növelte kitettségét a helyi devizában denominált kötvényekben a dolláralapú értékpapírokkal szemben.

"A jüan fokozatos erősödésének engedélyezése része lehet az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásoknak és a renminbi erősítésére irányuló nemzetközi nyomásnak" - mondta Brad Bechtel, a Jefferies globális devizaüzletágának vezetője. "Ez lehetővé teszi az ázsiai valuták párhuzamos erősödését, ami könnyebb jegybanki politikát tesz lehetővé."

Kína tavaly Ázsia fejlődő gazdaságainak második legnagyobb kereskedelmi partnere volt, a teljes kereskedelem 9%-át adva a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint. Eközben Kína átfogó kampányt indított valutája globális szerepének előmozdítására, kihasználva az amerikai kivételességgel kapcsolatos növekvő kétségeket, amelyek gyengítik a dollár vonzerejét.

"Amikor a jüan erősödik, az ázsiai feltörekvő devizák és helyi adósságok lélegzethez jutnak" - nyilatkozta Christopher Hamilton, az Invesco ázsiai-csendes-óceáni ügyfélbefektetési megoldásainak vezetője, hozzátéve, hogy a strukturálisan erősebb jüan hosszú távon erősíti Ázsia dedollarizációs trendjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

