A kínaiak nyomulnak az európaiak védekeznek - Itt az autóipar jövője
Nincs megállás, 390 alá erősödött a forint
Nincs megállás, 390 alá erősödött a forint

Portfolio
A múlt héten tovább erősödött a forint az euróval szemben, utoljára több mint egy éve járt ilyen erős szinten a magyar deviza. A következő nagy kérdés az lesz, hogy megugorja-e a 390-es szintet is az árfolyam, melyhez most közel jár.
332 közelében a dollár

A dollár-forint is tovább csúszik lefelé, a 332,27 körüli árfolyam 0,1%-kal alacsonyabb, mint a hétvége előtt.

Már 390 alatt az euró

Az elmúlt percekben 390 alá erősödött tovább a forint, most 389,8 körül jár a jegyzés, ami további 0,1%-os erősödést jelent péntekhez képest.

Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forint kilátásai is szóba kerülnek az év gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én.
A múlt hét végén megközelítette a 390-es lélektani határt a forint az euróval szemben, ezzel tavaly július óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza. Hétfő reggel 390,95-nél jár az euró jegyzése, ami minimális, 0,15%-os korrekciót jelent péntek estéhez képest. A következő nagy kérdés az lehet, marad-e még szufla a forintban arra, hogy a 390-es szintet is átvigye. A hét elején valószínűleg kivárás jellemzi majd a devizapiacot, aztán

szerda este jön a Fed kamatdöntő ülése, mely meghatározhatja a következő időszak irányát.

Az amerikai jegybank nem csak „szimplán” a kamatról dönt majd, hanem friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is publikál. A kamatdöntés szinte biztosan lazítás lesz, a legvalószínűbbnek most egy 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik, a piac minimális esélyt ad az 50 bázispontos vágásra.

Az amerikai kamatszint csökkenése akár jó is lehet a forint számára, hiszen a dollár esetleges gyengülése pozitívan érintené a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközöket. Viszont a fentiek alapján a mostani vágás már szinte teljesen be van árazva, a nagy kérdés legfeljebb az lehet, milyen jövőképet vázol fel a Fed.

A szerdai kommentárok az euró-dollár árfolyam rövidtávú kilátásait is alapjában határozhatják meg. Hétfő reggel 1,1724 körül jár a jegyzés, ami minimális, 0,1%-os dollárerősödést jelent péntek estéhez képest.

A forint további erősödése és a dollár gyengélkedése a dollár-forint keresztárfolyamot is komoly, többéves mélységbe küldte a múlt héten. Pénteken 333 alatt is járt a jegyzés, ami 2023 nyara óta nem látott szint, de csak egy hajszál választja el a 2022 márciusa óta nem látott mélyponttól az árfolyamot.

