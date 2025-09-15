Nincs megállás, három és féléves csúcsra rakétázott a forint

2022 februárja óta nem volt ilyen olcsó a dollár
A dollár-forintban megdőlt a 2022 februárja óta nem látott csúcs, most 331,88-nál jár a jegyzés, de ma már volt 331,1-nél is. Erre utoljára több mint három és fél éve nem volt példa.
Tartja magát a forint
Egyelőre kitart a forint ereje, most 389,67-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb, mint a hétvége előtti árfolyam.
A dollárral szemben 331,6-ig kapaszkodott a magyar deviza, ami már 0,3%-os erősödésnek felel meg.
332 közelében a dollár
A dollár-forint is tovább csúszik lefelé, a 332,27 körüli árfolyam 0,1%-kal alacsonyabb, mint a hétvége előtt.
Már 390 alatt az euró
Az elmúlt percekben 390 alá erősödött tovább a forint, most 389,8 körül jár a jegyzés, ami további 0,1%-os erősödést jelent péntekhez képest.
Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?
A múlt hét végén megközelítette a 390-es lélektani határt a forint az euróval szemben, ezzel tavaly július óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza. Hétfő reggel 390,95-nél jár az euró jegyzése, ami minimális, 0,15%-os korrekciót jelent péntek estéhez képest. A következő nagy kérdés az lehet, marad-e még szufla a forintban arra, hogy a 390-es szintet is átvigye. A hét elején valószínűleg kivárás jellemzi majd a devizapiacot, aztán
szerda este jön a Fed kamatdöntő ülése, mely meghatározhatja a következő időszak irányát.
Az amerikai jegybank nem csak „szimplán” a kamatról dönt majd, hanem friss gazdasági előrejelzést és kamatpálya-prognózist is publikál. A kamatdöntés szinte biztosan lazítás lesz, a legvalószínűbbnek most egy 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik, a piac minimális esélyt ad az 50 bázispontos vágásra.
Az amerikai kamatszint csökkenése akár jó is lehet a forint számára, hiszen a dollár esetleges gyengülése pozitívan érintené a kockázatosabb, feltörekvő piaci eszközöket. Viszont a fentiek alapján a mostani vágás már szinte teljesen be van árazva, a nagy kérdés legfeljebb az lehet, milyen jövőképet vázol fel a Fed.
A szerdai kommentárok az euró-dollár árfolyam rövidtávú kilátásait is alapjában határozhatják meg. Hétfő reggel 1,1724 körül jár a jegyzés, ami minimális, 0,1%-os dollárerősödést jelent péntek estéhez képest.
A forint további erősödése és a dollár gyengélkedése a dollár-forint keresztárfolyamot is komoly, többéves mélységbe küldte a múlt héten. Pénteken 333 alatt is járt a jegyzés, ami 2023 nyara óta nem látott szint, de csak egy hajszál választja el a 2022 márciusa óta nem látott mélyponttól az árfolyamot.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
