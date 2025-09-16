Ezért gyengülhet még sokat a dollár

Valami szokatlan történik a globális devizapiacokon. A befektetők egyszerre áramlanak vissza az amerikai eszközök fel, de egy dolgot már nem lehet visszacsinálni. Ez a furcsa kettősség adhat magyarázatot arra, miért maradt tartós a gyengeség ott, ahol sokan erősödést vártak. Ha ezt megérted, nem fogsz szembemenni a trenddel.

Idén már 14%-ot gyengült a dollár az euróval szemben, miközben az amerikai tőzsdék új csúcson vannak és az amerikai államkötvények is szépen teljesítenek.

Azonban a dollár-részvény kapcsolatban valami nagyon megváltozott.

Ez az alapja annak, hogy értsük meddig gyengülhet a dollár.