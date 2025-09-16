Nincs megállás: tovább robog a lejtőn az idei év egyik leggyengébb devizája

Kis túlzással nincs olyan hét, amikor ne döntene negatív csúcsot az argentin peso árfolyama. Az Argentínában fő tartalékdevizának számító dollár hétfőn 1 454 pesoba került, amely azt jelenti, hogy
nyolc és fél hónap alatt mintegy 41 százalékkal értékelődött le az argentin fizetőeszköz.
Ezzel a peso 5. az idei legrosszabbul teljesítő devizák toplistáján, amelyen Argentínát pedig csak olyan válság által sújtott országok előzik meg, mint Venezuela, Irán, Libanon és Szíria.
A fizetőeszköz árfolyamát májusig államilag irányított, úgynevezett "csúszó leértékelő" (crawling peg) valutarendszer stabilan tartotta, a drasztikus gyengülés csak a devizapiaci korlátozások feloldását követően indult el. Az árfolyamrendszer megváltoztatása a Javier Milei elnök által vezetett argentin gazdasági reformkísérlet része volt, a dél-amerikai országnak ugyanis le kellett építenie az érvényben lévő tőkekorlátok jelentős részét ahhoz, hogy finanszírozást kaphasson a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF). A tavaszi reformokat eleinte kedvezően fogadta a piac, a peso árfolyama ugyanis 1 100 körül stabilizálódott, miközben az argentin gazdaság is az élénkülés jeleit mutatta.
Nyáron azonban számos fundamentális tényező is a peso leértékelődésének irányába hatott, amely csak júliusban 12 százalékkal gyengült a dollárral szemben. A devizapiaci fordulat fő oka a gazdaságpolitika stratégiaváltása volt, amely a kamatszint helyett a pénzmennyiség kontrollálásával igyekezett irányítani a pénz- és hitelpiacokat, azonban képtelen volt a hosszabb lejáratú államkötvények felé terelni a piacon lévő felesleges likviditást. A vállalatok és az emberek az októberi időközi választások közeledtével egyre óvatosabbá váltak és dollárvásárlással igyekeztek magukat biztosítani a nem várt fordulatok ellen, ami szintén gyengítette az argentin devizát.
Az árfolyam emelkedése szeptember elején gyorsult fel újra, amikor egy Milei családját érintő korrupciós botrány kezdte el aláásni a reformok folytatásához elengedhetetlen elnöki hitelességet és politikai stabilitást.
A botrány hatása a Buenos Aires-i tartományi választások eredményében is megmutatkozott, ahol Milei pártja súlyos vereséget szenvedett. A fővárosi voksolás után a befektetők jelentős mértékben építették le peso-pozícióikat, amely szintén nyomást helyezett az árfolyamra.
A választások után az elnök kijelentette, hogy a reformok folytatódnak,
múlt héten azonban az argentin kormány váratlanul hagyta leértékelődni a pesot, annak ellenére, hogy ez az import drágulásán keresztül erősíti az országban amúgy is magas inflációs kockázatot
- számolt be róla a Bloomberg. Összehasonlításképp, a fővárosi tartományi választások előtt a jegybank mintegy 100 millió dollár értékben vásárolt pesót a devizapiacon, hogy erősítse az árfolyamot.
A döntéshozók indoklása szerint a dolláreladások a piac stabilizálódása és az árfolyam elleni spekuláció megszűnése miatt maradtak abba,
a valós indok azonban a kormányzati lehetőségek szűkülése lehet.
A peso a mostani gyengüléssel egyre közelebb kerül a májusban megállapított árfolyamsáv tetejéhez, ahol a jegybanknak aktívan be kell avatkoznia a fizetőeszköz védelmében. Ez viszont a kritikusan alacsony devizatartalékok miatt rendkívül nehéz feladat lesz. A dollártartalékok felhalmozása már hónapok óta nehézséget okoz Argentína számára, hiszen sem a lakossági pénzállományt nem sikerült a formális pénzügyi rendszerbe csatornázni, sem pedig a külföldi tőkebefektetéseket felpörgetni. A helyzetet tovább súlyosbítja a Valutaalap által nyújtott devizahitel közelgő törlesztése is, ami miatt folyamatosan emelkedő tartalékokat ír elő az IMF.
A szakértők szerint a devizapiac helyzete lesz a következő hónap kulcskérdése, Mileinek ugyanis nagy szüksége van a piaci bizalom helyreállítására. A befektetők legnagyobb félelme az, hogy Milei pártja elveszíti az októberi kongresszusi választásokat, ami aláásná az elnök parlamenti befolyását, ezáltal pedig a gazdasági reformok folytatását. Ennek megakadályozása érdekében a libertariánius politikusnak stabilizálnia kell a pesót, csökkentenie kell a kamatlábakat és újra kell indítania a növekedést, ami azonban csökkenő hitelessége és az egyre bizonytalanabb politikai környezet miatt nehezebbnek ígérkezik, mint valaha.
Mivel Argentína már évtizedek óta küzd a nominális gazdasági stabilitás hiányával, a Javier Milei által elkezdett reformprogram elkerülhetetlenül komoly áldozatokkal jár. A mostanában látott tőkepiaci megingások alapvetően az átalakulás elkerülhetetlen velejárói, a hiteles politikai vezetés (bizalom a gazdaságpolitika kitartásában, illetve annak hosszú távú előnyeiben) viszont csökkenti a reformok fenntarthatóságának kockázatait, mivel a lakosság jelentős része továbbra is elkötelezett marad és elviseli a rövid távú költségeket a hosszú távú előnyök reményében. A végrehajtó hatalom elhiteltelenedése azonban egyenes út a kudarchoz, ami alapján már jól látszik, hogy az elmúlt hetekben napvilágra került korrupciós botrány miért ütött nagy lyukat a projekt hitelességén. Ha ugyanis kiderül, hogy a vezető politikus visszaélt a pozíciójával, akkor a lakosság sem fogja tovább tűrni a súlyos megszorító intézkedések hátrányait, a jövőbeli intézkedések pedig politikai támogatottság nélkül elbuknak majd. Vagyis a korrupciós botránnyal együtt a reformok végrehajtásához szükséges politikai stabilitás is odalett. Az októberi választások tétje tehát nem a parlamenti többség és az elnöki vétójog kérdése, hanem az, hogy maradt-e még bármiféle támogatás az elnök és reformja mögött.
