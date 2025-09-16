  • Megjelenítés
Sokan nem hiszik el, ami a forinttal történik
Sokan nem hiszik el, ami a forinttal történik

Nagyot erősödött tegnap a forint, a dollárral szemben például három és fél éves csúcsra. A gyengülő dollár és a magas kamatkülönbözet egyaránt az erősödés mellett szól. A dollárral szemben 330 közelébe, míg az euróval szemben 390 alá erősödött a magyar fizetőeszköz. Ma európai bizalmi indikátorok, valamint amerikai kiskereskedelmi forgalom érkezik, ami igazán fontos. Ma is bomba formában van a forint, már 330 alatt az árfolyam a dollárral szemben és bőven 390 alatt az euróval szemben.
Kicsit megpihent a forint, de továbbra is 330 közelében

Miután benézett 330 alá a dollárral szemben a forint, most éppen 330,15 az árfolyam. Nincsenek igazából nagy korrekciók egyelőre.

Ilyen nincs, 330 alatt a forint

Ismét nagy napja van a forintnak, már 330 alatt az árfolyam a dollárral szemben. Az okok változatlanok:

  • A befektetők az amerikai kamatcsökkentést árazzák, ami miatt gyengül a dollár,
  • Közben szépen csendben dolgozik a kamatkülönbözet, ami a forintot erősíti.

A kettő együtt pedig egy olyan brutális forinterősödési hullám, amire csak kevesen gondoltak az éve elején.

Tovább gyengül a dollár

Nagyon árazza az amerikai kamatcsökkentést a piac. Már 0,3%-ot gyengült a dollár az euróval szemben.

Majdnem meg volt a 330

Folytatódik a forint erősödés a mai nap is. A dollár gyengülése és a kamatkülönbözet dolgozik.

Turbófokozatra kapcsolt a forint, meddig mehet még?

Nagyon erős napokon van túl a forint, hiszen a dollárral szemben már 330 közelébe erősödött, míg az euróval szemben 390 alatt van a forint árfolyama.

Sőt, a dollárral szemben tegnap három és fél éves csúcsra erősödött a forint.

Hogy lehet ez?

A dollár idén már több, mint 10%-ot gyengült a vezető devizákkal, többek között az euróval szemben. A dollár gyengülésének oka, hogy az év elején a legtöbb nagy szereplő túlzott dollárkitettséggel rendelkezett, épp egy olyan időszak kezdetén, amikor Donald Trump amerikai elnök elindította a kereskedelmi háborút és lazábbra fűzte a kapcsolatot Európával. Ez megijesztette a befektetőket és elkezdték eladni/lefedezni a dollárkitettségüket. Erre jött még rá, hogy a vámok hatására az amerikai gazdaság lassulni kezdett, miközben Európa a fiskális lazításnak (és a nagyon alacsony bázisnak köszönhetően) kezd magára találni.

Rövidtávon arra lesz érdemes figyelni, hogyan kommentálja majd Jerome Powell szerdán a jegybank döntését, az adhat iránymutatást a devizapiacnak is a következő hetekre.

Amennyiben a dollár ismét gyengülni kezd, az még a forintnak is adhat egy lökést.

Középtávon az őszi hónapokban azért már nem ennyire egyértelmű a kép, hiszen a befektetők kiemelten figyelik a magyar növekedési és költségvetési kilátásokat a jövő tavaszi parlamenti választások előtt.

Október 10-én érkezik a Standard & Poor's hitelminősítői felülvizsgálata,

mely akár meg is fordíthatja az irányt. A cégnél jelenleg a befektetésre ajánlott kategória határán egyensúlyoz Magyarország,

egy esetleges leminősítés a forintot gyengülő pályára állíthatná.

Mire figyelünk ma?

Ma európai bizalmi indikátorok, valamint amerikai kiskereskedelmi forgalom érkezik, ami igazán fontos. Utóbbi jelentősége nagy most, mert a romló munkaerőpiaci kilátások mellett kérdéses mennyire mernek költeni a fogyasztók.

