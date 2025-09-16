Turbófokozatra kapcsolt a forint, meddig mehet még?

Nagyon erős napokon van túl a forint, hiszen a dollárral szemben már 330 közelébe erősödött, míg az euróval szemben 390 alatt van a forint árfolyama.
Sőt, a dollárral szemben tegnap három és fél éves csúcsra erősödött a forint.
Hogy lehet ez?
A dollár idén már több, mint 10%-ot gyengült a vezető devizákkal, többek között az euróval szemben. A dollár gyengülésének oka, hogy az év elején a legtöbb nagy szereplő túlzott dollárkitettséggel rendelkezett, épp egy olyan időszak kezdetén, amikor Donald Trump amerikai elnök elindította a kereskedelmi háborút és lazábbra fűzte a kapcsolatot Európával. Ez megijesztette a befektetőket és elkezdték eladni/lefedezni a dollárkitettségüket. Erre jött még rá, hogy a vámok hatására az amerikai gazdaság lassulni kezdett, miközben Európa a fiskális lazításnak (és a nagyon alacsony bázisnak köszönhetően) kezd magára találni.
Rövidtávon arra lesz érdemes figyelni, hogyan kommentálja majd Jerome Powell szerdán a jegybank döntését, az adhat iránymutatást a devizapiacnak is a következő hetekre.
Amennyiben a dollár ismét gyengülni kezd, az még a forintnak is adhat egy lökést.
Középtávon az őszi hónapokban azért már nem ennyire egyértelmű a kép, hiszen a befektetők kiemelten figyelik a magyar növekedési és költségvetési kilátásokat a jövő tavaszi parlamenti választások előtt.
Október 10-én érkezik a Standard & Poor's hitelminősítői felülvizsgálata,
mely akár meg is fordíthatja az irányt. A cégnél jelenleg a befektetésre ajánlott kategória határán egyensúlyoz Magyarország,
egy esetleges leminősítés a forintot gyengülő pályára állíthatná.
Mire figyelünk ma?
Ma európai bizalmi indikátorok, valamint amerikai kiskereskedelmi forgalom érkezik, ami igazán fontos. Utóbbi jelentősége nagy most, mert a romló munkaerőpiaci kilátások mellett kérdéses mennyire mernek költeni a fogyasztók.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy építkezést jelentettek be a Balaton-parton, egyszerre két ikonikus helyen
Kilátó útvonal is épül.
Vigyázat: kirakják a kamarából, akinek még mindig nincs építőipari felelősségbiztosítása
Csak új regisztrációval lehet visszakerülni a névjegyzékbe.
Viharkárok Magyarországon: csúnya számokat közöltek a biztosítók
A tavalyinál rosszabb az idei május 1. és augusztus 31. közötti viharszezon mérlege.
Elképesztő trükkel juthattak be az oroszok egy donyecki faluba
A nemzetközi jog mondjuk ezt pont tiltja.
Nagyszerű hír érkezett: a tudósok szerint egy globális veszélyt sikerült elhárítani
Az összefogás segített az ENSZ szerint.
Eljött a legnagyobb magyar magánkórházak összeolvadásának ideje
Interjú Fábián Lajos Károllyal.
Levegőbe emelkednek a brit Typhoon harci gépek az orosz fenyegetés miatt
Lengyelország légterét védik.
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.