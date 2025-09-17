Döntött a bíróság: kiderülhet az igazság a titokzatos milliárdos kínai hitelről, amit a kormány eltitkolna

Bő egy évvel ezelőtt a Portfolio írta meg elsőként, hogy a magyar állam nagy csendben egymilliárd euró összegben vett fel hitelt kínai bankoktól 2024 tavaszán, amelyet április 19-én teljes összegben le is hívott.
A 444.hu szerdai tudósítása szerint a bírósági határozat értelmében az Államadósság Kezelő Központnak (ÁKK) nyilvánosságra kell hoznia a tavaly tavasszal megkötött egymilliárd eurós kínai devizahitel szerződését és annak mellékleteit. A döntés a Csárdi Antal politikus által indított perben született, bár
az ÁKK még fellebbezhet az ítélet ellen.
A bíróság indoklásában egyértelműen leszögezte, hogy a szerződés közérdekű adatnak minősül, mivel az ÁKK közfeladatot ellátó szerv, amely közadatot kezel – ezt az alperes képviselője is elismerte a tárgyalás során. A bíró kiemelte, hogy
a költségvetés finanszírozását szolgáló hitelszerződésről van szó, amelynek visszafizetése az adófizetőket terheli.
Az ÁKK hiába hivatkozott üzleti titokra és a kínai fél hozzájárulásának hiányára, a bíróság ezeket az érveket elutasította. A bírónő rámutatott, hogy az alperesnek konkrétan meg kellett volna jelölnie, mely részek nyilvánosságra hozatala okozna aránytalan érdeksérelmet, ezt azonban nem tette meg. A bíróság azt az érvet sem fogadta el, hogy a kínai állami bankok nem járultak hozzá több információ közzétételéhez, mivel a közpénz felhasználására szerződő gazdasági társaságoknak számolniuk kell az adatok nyilvánosságra kerülésével.
Csárdi Antal ügyvédei rámutattak, hogy a közpénzből visszafizetendő hitel esetében jogos igény a további részletek megismerése is, mint a kamat nagysága, a kiegészítő feltételek, a hitel fedezete és a végül visszafizetendő teljes összeg. Az ÁKK képviselője ezzel szemben azzal érvelt, hogy ezek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a kínai bankok üzleti érdekeit.
A hitelt a magyar állam tavaly tavasszal vette fel teljes titokban, és ez is csak hónapokkal később, júliusban került nyilvánosságra, a Portfolio cikke nyomán. A finanszírozást a China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China magyarországi fióktelepe biztosította, hároméves futamidővel, 2027. április 19-i visszafizetési határidővel. A hitel infrastrukturális és energetikai fejlesztésekre fordítható.
A Portfolio által elsőként kiszúrt 1 milliárd eurós kínai hitelfelvételről az akkori pénzügyminiszter, Varga Mihály azt mondta: a kormány a jogszabályoknak és a hitelmegállapodásnak megfelelően járt el, így a szerződésre vonatkozó minden nyilvános információ – többek között az összeg, a lehívás időpontja, a futamidő és a kamatozás módja – elérhető az Államadósság-kezelő Központ honlapján. Megjegyezte: egyes részletek ugyanakkor a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően banktitoknak minősülnek. Hozzátette: nemzetközileg általános gyakorlat, hogy a szerződő felek korlátozott mennyiségű információt adhatnak ki a hitelszerződés részleteiről.
Nem ez az első jogi eljárás az ügyben: korábban a DK-s Varju László is pert nyert, amely szerint az ÁKK-nak nyilvánosságra kellene hoznia a szerződést, ám ez a mai napig nem történt meg - emlékeztet a hírportál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
