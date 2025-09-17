Fontos döntésre vár a forint

Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint. A fellendülés gátját a külkereskedelmi bizonytalanság, az elmaradó beruházások és a gyenge belső fogyasztás jelenti. Az előrejelzések szerint jövőre a kereskedelmi viszonyok rendeződésének és a német állam fiskális ösztönzésének köszönhetően újra beindulhat a növekedés.
Összeszedte magát a forint
389,8-nál megállt a forint gyengülése, az elmúlt órában nem változott érdemben az árfolyam.
Eközben a hazai fizetőeszköz a dollárral szemben erősödésnek indult, a kurzus pedig visszacsökkent 329 alá.
„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?
Az év végéig még viszonylag erős maradhat a forint, 400 alatt lehet az euró árfolyama, azonban a reáleffektív-árfolyam alapján a fundamentumokhoz képest egyre erősebb a magyar deviza – hangzott el az MBH Bank szerdai sajtóeseményén. A pénzintézet szakértői szerint egy esetleges 370 körüli euróárfolyammal már „nem biztos, hogy együtt tudna élni a magyar gazdaság”, ezért középtávon arra lehet számítani, hogy megáll a forint erősödése, 2026-ban pedig, amikor az MNB újra elkezdhet kamatot csökkenteni, visszatérhet a 400 feletti árfolyam.
Hirtelen gyengülni kezdett a forint
Könnyen lehet, hogy eddig tartott a csendes nap a devizapiacokon, mivel a forint hirtelen gyengülni kezdett az euróval és a svájci frankkal szemben is. Az európai fizetőeszköz ára a korábbi 389,3-as szintről percek alatt 389,8-ra emelkedett, miközben a reggeli 417,6-os szint után 418 fölött is járt már a svájci frank árfolyama.
A dollár árfolyama egyelőre nem mozdult számottevően.
Egyelőre nincs jó napja az eurónak
Az euróövezet közös fizetőeszköze a forint mellett a világ főbb kulcsvalutáival szemben is gyengül. Bár a devizapiaci mozgások kicsik, az minden piacon jól látszik, hogy az euró ma egyenlőre veszít erejéből. 1 font jelenleg 1,1516, 1 svájci frank 1,0724 euróba kerül, miközben a jen árfolyama csökkent a tegnapi egyéves csúcs után (1 euró jelenleg 173,64 jent ér).
Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma
A brit infláció 3,8 százalékon ragadt augusztusban, ami továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatközléséből. A tartósan erős árnyomás miatt a befektetők nem számítanak már újabb kamatcsökkentésre az idei évben a Bank of Englandtől, az elemzők egy része pedig már egyenesen a kamatcsökkentési ciklus végéről beszél.
Leszúrt a forint az euróval szemben
389,3-ig szúrt le a forint árfolyama az euróval szemben, nagyon közel van a hétfői csúcs.
Erősíteni kezdett a dollár
Némileg összeszedte magát a dollár, amely a forinttal és az euróval szemben egyaránt erősödésnek indult. A magyar fizetőeszközzel szemben az árfolyam elérte a 329-et, miközben az euróval szemben 1,183-ra változott a zöldhasú jegyzése a hajnali 1,186 után.
Miért tud erősödni a forint?
A hazai fizetőeszköz erősödésének hátterében két fő tényező húzódik meg:
- a piacok már árazzák a Fed kamatcsökkentését, így gyengül a dollár
- az MNB az elmúlt hetekben nyíltan állást foglalt a forint erősítése és az infláció letörése mellett, amely a jelenlegi 6,5 százalékos kamatszint tartását vetíti előre Magyarországon. Ha az irányadó ráta jövő tavaszig a mostani szinten maradna, az akár egy jelentős forinterősödésnek is megágyazhatna. A cseh és lengyel kamatvágásoknak köszönhetően jelenleg nagy a kamatkülönbözet, ami befektetésre (azaz forint vásárlásra) ösztönzi a carry trade-ereket.
Ez lesz a nap legfontosabb eseménye
A befektetők ma világszerte egyetlen eseményre, az amerikai Fed kamatdöntésére várnak. Az Egyesült Államokban 2024 decembere óta változatlanul a 4,25-4,5 százalékos sávban mozognak a bankközi kamatok, a munkaerőpiac befagyása miatt azonban nagyon valószínű, hogy elkezdődik a kamatcsökkentési ciklus.
A piacok 25, esetenként 50 bázispontos kamatvágást várnak, de a fő kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogyan kommentálja majd a döntést.
Az elemzők 6 kamatcsökkentést várnak a jövő év végéig, de a vegyes inflációs kilátások és kötvénypiaci hozamok alakulása miatt nem látszik, hogy a reálgazdaság romlása le tudná törni a tartósan magas áremelkedést. Ezek alapján valós forgatókönyvnek tűnik a kamatcsökkentés mellett is fenntartott óvatos monetáris politika (azaz egy hawkish cut), a Fed ugyanis nem akar még egyszer úgy belefutni egy inflációs krízisbe, mint tette azt 2022-ben.
Eközben a dollár jelenleg egy 18 éves trendvonalon csücsül, a következő elmozdulás így akár az őszi befektetési trendeket is újraírhatja. A piacok már nagyrészt beárazták a mai kamatcsökkentést, így új információt Powell sajtótájékoztatója és a monetáris politika hangvétele jelenthet majd. Ha lazításpárti hangot üt meg a Fed, az könnyen eredményezheti a dollár további gyengülését, valamint az arany és árupiaci termékek, valamint az Amerikán kívüli tőzsdei termékek árfolyam-emelkedését.
Erősödéssel kezdi a napot a forint
Többéves csúcsok közelében tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben is: az európai fizetőeszköz árfolyama 389,7, míg a dollár jegyzése 328,8 jelenleg.
Eközben a dollár egyelőre nem tudta ledolgozni tegnapi gyengülését az euróval szemben, a kurzus így továbbra is a tegnap átvitt 4 éves csúcs közelében jár (1,185).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Váratlan helyen bukkant fel a félelmetes orosz Jaszen-osztály: előkerültek a Kalibr-rakéták
A Barents-tengeren hajtott végre lőgyakorlatot a nukleáris tengeralattjáró.
Drámai adatok a magyarokról - Ezen múlik az egészségünk!
A vállalatoknak is van felelősségük.
Folytatódik a megtorlási hullám a Közel-Kelet fekete bárányánál: újabb halálos ítéletet hajtottak végre
A vád szerint izraeli kémet ítéltek halálra.
Tőzsdére menne egy riasztós cég, a Porsche óta nem volt ekkora kibocsátás
Három éve a legnagyobb IPO jöhet Európában.
Befektetők, figyelem: több mint 50 százalékkal többet érhet ez a részvény
Jó sztori is van a nagy növekedéshez.
Új korszak kezdődik a BMW-nél, Debrecenben mutatták meg nekünk a jövőt
Belülről is megnézhettük a gyárat.
Brutális összegeket költünk dohányra, a növekedést az infláció hajtja
Többszáz milliárd forint megy füstbe.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.