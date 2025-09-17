  • Megjelenítés
Fontos döntésre vár a forint
Deviza

Fontos döntésre vár a forint

Portfolio
A hét elején sokat erősödött a forint a legfontosabb nemzetközi valutákkal szemben: az euróval szembeni jegyzés 390 alatt stabilizálódott, míg a dollár árfolyama például négy és fél éve nem látott szintre gyengült. Eközben a dollár az euróval szemben is 4 éves mélypontra zuhant. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai Fed kamatdöntése lesz, amely trendfordulót hozhat az amerikai gazdaságba. A piac egyöntetűen a kamatok csökkentését várja, de az igazán fontos kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogy nyilatkozik majd a választott monetáris politikai irányvonalról.
Megosztás

Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban

Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint. A fellendülés gátját a külkereskedelmi bizonytalanság, az elmaradó beruházások és a gyenge belső fogyasztás jelenti. Az előrejelzések szerint jövőre a kereskedelmi viszonyok rendeződésének és a német állam fiskális ösztönzésének köszönhetően újra beindulhat a növekedés.

Tovább a cikkhez
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Megosztás

Összeszedte magát a forint

389,8-nál megállt a forint gyengülése, az elmúlt órában nem változott érdemben az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a hazai fizetőeszköz a dollárral szemben erősödésnek indult, a kurzus pedig visszacsökkent 329 alá.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?

Az év végéig még viszonylag erős maradhat a forint, 400 alatt lehet az euró árfolyama, azonban a reáleffektív-árfolyam alapján a fundamentumokhoz képest egyre erősebb a magyar deviza – hangzott el az MBH Bank szerdai sajtóeseményén. A pénzintézet szakértői szerint egy esetleges 370 körüli euróárfolyammal már „nem biztos, hogy együtt tudna élni a magyar gazdaság”, ezért középtávon arra lehet számítani, hogy megáll a forint erősödése, 2026-ban pedig, amikor az MNB újra elkezdhet kamatot csökkenteni, visszatérhet a 400 feletti árfolyam.

Tovább a cikkhez
„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?
Megosztás

Hirtelen gyengülni kezdett a forint

Könnyen lehet, hogy eddig tartott a csendes nap a devizapiacokon, mivel a forint hirtelen gyengülni kezdett az euróval és a svájci frankkal szemben is. Az európai fizetőeszköz ára a korábbi 389,3-as szintről percek alatt 389,8-ra emelkedett, miközben a reggeli 417,6-os szint után 418 fölött is járt már a svájci frank árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama egyelőre nem mozdult számottevően.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egyelőre nincs jó napja az eurónak

Az euróövezet közös fizetőeszköze a forint mellett a világ főbb kulcsvalutáival szemben is gyengül. Bár a devizapiaci mozgások kicsik, az minden piacon jól látszik, hogy az euró ma egyenlőre veszít erejéből. 1 font jelenleg 1,1516, 1 svájci frank 1,0724 euróba kerül, miközben a jen árfolyama csökkent a tegnapi egyéves csúcs után (1 euró jelenleg 173,64 jent ér).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma

A brit infláció 3,8 százalékon ragadt augusztusban, ami továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatközléséből. A tartósan erős árnyomás miatt a befektetők nem számítanak már újabb kamatcsökkentésre az idei évben a Bank of Englandtől, az elemzők egy része pedig már egyenesen a kamatcsökkentési ciklus végéről beszél.

Tovább a cikkhez
Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma
Megosztás

Leszúrt a forint az euróval szemben

389,3-ig szúrt le a forint árfolyama az euróval szemben, nagyon közel van a hétfői csúcs.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősíteni kezdett a dollár

Némileg összeszedte magát a dollár, amely a forinttal és az euróval szemben egyaránt erősödésnek indult. A magyar fizetőeszközzel szemben az árfolyam elérte a 329-et, miközben az euróval szemben 1,183-ra változott a zöldhasú jegyzése a hajnali 1,186 után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Miért tud erősödni a forint?

A hazai fizetőeszköz erősödésének hátterében két fő tényező húzódik meg:

  • a piacok már árazzák a Fed kamatcsökkentését, így gyengül a dollár
  • az MNB az elmúlt hetekben nyíltan állást foglalt a forint erősítése és az infláció letörése mellett, amely a jelenlegi 6,5 százalékos kamatszint tartását vetíti előre Magyarországon. Ha az irányadó ráta jövő tavaszig a mostani szinten maradna, az akár egy jelentős forinterősödésnek is megágyazhatna. A cseh és lengyel kamatvágásoknak köszönhetően jelenleg nagy a kamatkülönbözet, ami befektetésre (azaz forint vásárlásra) ösztönzi a carry trade-ereket.
Megosztás

Ez lesz a nap legfontosabb eseménye

A befektetők ma világszerte egyetlen eseményre, az amerikai Fed kamatdöntésére várnak. Az Egyesült Államokban 2024 decembere óta változatlanul a 4,25-4,5 százalékos sávban mozognak a bankközi kamatok, a munkaerőpiac befagyása miatt azonban nagyon valószínű, hogy elkezdődik a kamatcsökkentési ciklus.

A piacok 25, esetenként 50 bázispontos kamatvágást várnak, de a fő kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogyan kommentálja majd a döntést.

Az elemzők 6 kamatcsökkentést várnak a jövő év végéig, de a vegyes inflációs kilátások és kötvénypiaci hozamok alakulása miatt nem látszik, hogy a reálgazdaság romlása le tudná törni a tartósan magas áremelkedést. Ezek alapján valós forgatókönyvnek tűnik a kamatcsökkentés mellett is fenntartott óvatos monetáris politika (azaz egy hawkish cut), a Fed ugyanis nem akar még egyszer úgy belefutni egy inflációs krízisbe, mint tette azt 2022-ben.

Eközben a dollár jelenleg egy 18 éves trendvonalon csücsül, a következő elmozdulás így akár az őszi befektetési trendeket is újraírhatja. A piacok már nagyrészt beárazták a mai kamatcsökkentést, így új információt Powell sajtótájékoztatója és a monetáris politika hangvétele jelenthet majd. Ha lazításpárti hangot üt meg a Fed, az könnyen eredményezheti a dollár további gyengülését, valamint az arany és árupiaci termékek, valamint az Amerikán kívüli tőzsdei termékek árfolyam-emelkedését.

Megosztás

Erősödéssel kezdi a napot a forint

Többéves csúcsok közelében tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben is: az európai fizetőeszköz árfolyama 389,7, míg a dollár jegyzése 328,8 jelenleg.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben a dollár egyelőre nem tudta ledolgozni tegnapi gyengülését az euróval szemben, a kurzus így továbbra is a tegnap átvitt 4 éves csúcs közelében jár (1,185).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
forint bankjegy huf
Deviza
Sokan nem hiszik el, ami a forinttal történik
Pénzcentrum
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility