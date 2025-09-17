  • Megjelenítés
Megjött a kamatdöntés: erős kezdés után gyenge folytatás
Deviza

Megjött a kamatdöntés: erős kezdés után gyenge folytatás

Portfolio
Megjött a Fed döntése: 1 év után újra kamatot vágott az amerikai jegybank, ami kihatással lesz a világon található összes devizára, köztük a magyar forintra is. A kérdés most az, hogy az amerikai jegybank döntése utána kitart-e a forint hét eleji lendülete és tovább erősödik a legfontosabb nemzetközi valutákkal szemben. Eközben a dollár az euróval szemben is 4 éves mélypontra zuhant. A Fed kamatdöntését Jerome Powell sajtótájékoztatója követi 20:30-tól, ami további indikátor lehet az amerikai jegybank további kamatterveivel kapcsolatban.
Eddig tartott a lendület?

A legutolsó bejegyzésünk óta nagyot fordult a világ. A forint nagyon gyors gyengülésbe kezdett mindkét devizapárral szemben és a 326,6-os (dollár), valamint a 389,2-es (euró) árszinttől egy óra alatt

329,8-ig (dollár), valamint 390-es (euró) árjegyzésig gyengült a forint.

A piac 6 kamatcsökkentést árazott, ehhez képest a Fed sokkal visszafogottabb volt. Ez nagy meglepetés a piacoknak. Ezért esnek a részvények, az arany, erősödik a dollár és emelkednek az államkötvényhozamok. A Portfolio olvasóit ez nem érheti váratlanul, mivel a kamatdöntésről készült előzetesben éppen egy ilyen helyzetre hívtuk fel a figyelmet.

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a jegybank. Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés. A Fed magasabb növekedést, alacsonyabb munkanélküliségi rátát és magasabb inflációt vár 2026-ra. Ez nem konzisztens a piac által árazott agresszív kamatcsökkentési várakozással. 20.30-kor kezdődik a sajtótájékoztató, az eseményekről élőben közvetítünk.

Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
Nagy lendület után vissza az alapokhoz

Bár a Fed bejelentését követően az euró-dollár árfolyama már 0,5%-os pluszban is volt, jelenleg

a napi nyitó árjegyzésénél jár (1,1873) az euró-dollár árfolyam.

Tovább erősödött a forint

Az amerikai jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot.

Egy év után ez volt az első kamatcsökkentés,

amelyre a magyar fizetőeszköz további erősödéssel reagált az euróval és a dollárral szemben is:

  • A forint-dollár árjegyzés 327,3-ig erősödött, amivel új napi csúcsra ugrott.
  • A forint-euró pedig 389,4-es szinten van jelenleg, így egyelőre még nem törte le a lokális 389,1-es támasz szintjét.
Mindjárt itt a Fed döntése

Az elmúlt nagyjából 3 órában továbbra is stabilan tartja magát a forint a dollárral és az euróval szemben is: a forint-dollár árfolyama 329-en, míg az euró-forint árjegyzés 389,8-on áll az amerikai kamatdöntés előtt 20 perccel.

Stabil az árfolyam

A délutáni órákban a 390-es szint alatt ingadozik a forint euróval szembeni árfolyama.

390 alatt a forint

Folytatta délutáni erősödését a forint az euróval szemben, az árfolyam pedig az elmúlt órában 390 alatt maradt. A piacon továbbra sincs jelentős mozgás.

Eddig tartott a dollár lendülete

Megtört a dollár mai lassú, de folyamatos erősödése a forinttal és az euróval szemben is. A hazai fizetőeszközhöz viszonyítva a zöldhasú árfolyama lassan ismét a 329-et közelíti, miközben az euró ára a reggeli 1,185-ös szintre emelkedett.

Stabilizálódik a forint

390 forint körül ingadozik az euró árfolyama, amely ma csak enyhe mozgásokat mutat nagy horderejű makrogazdasági adatok hiányában.

Eközben 1 dollár jelenleg 329,4 forintba kerül.

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa

Döntési ponthoz érkezett a dollár egy olyan helyzetben, amikor bivalyerős a forint. Ami a dollárral történik, azt a forint is meg fogja érezni. Napokon belül eldől, merre robban a dollár és az, hogy utána mi történik a sokat sztárolt magyar fizetőeszközzel. A helyzet nem egyszerű, de mutatjuk, mi mit figyelünk.

Ezen áll vagy bukik a forint sorsa
A régiós devizákkal szemben sincs jó napja a forintnak

A délelőtti órákban a lengyel zloty-val és a cseh koronával szemben is gyengülni kezdett a forint, amely kitart azóta is. A délelőtti 91,55-ös mélypont óta szűk 20 fillért gyengült a hazai fizetőeszköz, így 1 zloty most 91,72 forintba kerül.

A cseh korona árfolyam szintén emelkedett az elmúlt órákban (jelenleg 1 korona 16,03 forintba kerül), de az elmúlt hetek erősödése miatt még ezzel együtt is március óta nem látott szint közelében van a jegyzés.

Eddig tudott ellenállni a forint, megindult a gyengülés

A mai nap először kúszott 390 fölé az euró árfolyama a devizapiacon, amely a legmagasabb érték a hétfői nyitás óta. A hazai fizetőeszköz apránként, de folyamatosan értékelődik le jelenleg, jó kérdés, hogy mikor és hol lesz ennek vége.

Nagyon hasonló árfolyammozgás látszik az amerikai dollárral szemben is, amely már több, mint 1 forintot emelkedett a nap folyamán. A jegyzés most 329,53.

Négy hónapja csak romlik a japán export

A japán statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint augusztusban is csökkent az ázsiai ország kivitele - számolt be róla a Bloomberg. A 0,1 százalékos zsugorodás fő oka az autókat és acélt érintő magas amerikai importvámok voltak. Az adatokból látszik, hogy a vállalatok többsége árcsökkentéssel próbálja megtartani amerikai piacait, ez viszont komolyan fékezheti majd a béremeléseket. A bérdinamika lassulása hosszabb távon lassíthatja az ár-bér spirált, valamint mérsékelheti a fogyasztást és a növekedést. Ez bonyolítja a japán jegybank helyzetét, amelytől már hónapok óta kamatemelést várnak a piacok. Ha a gazdasági lassulás jelei meggyőzőek lesznek, és az az inflációs pályát is lejjebb húzza, akár a kivárás is kifizetődő stratégia lehet.

Négy hónapja csak romlik a japán export
390 alatt tartja magát a forint

Továbbra sem gyengült 390 alá a forint árfolyama az euróval szemben. A délelőtti gyengülés megállt, az árfolyam az elmúlt két órában a jelenlegi 389,9-es szint körül mozgott.

A délelőtti trendet megtörve jelenleg a dollár piacán is enyhe forinterősödés látszik. A zöldhasúval szembeni kurzus most 329,2.

Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban

Stagnálásra rontotta a kölni IW gazdaságkutató intézet idei német GDP-növekedési előrejelzését az őszi prognózisában a Rheinische Post lap szerdai jelentése szerint. A fellendülés gátját a külkereskedelmi bizonytalanság, az elmaradó beruházások és a gyenge belső fogyasztás jelenti. Az előrejelzések szerint jövőre a kereskedelmi viszonyok rendeződésének és a német állam fiskális ösztönzésének köszönhetően újra beindulhat a növekedés.

Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Összeszedte magát a forint

389,8-nál megállt a forint gyengülése, az elmúlt órában nem változott érdemben az árfolyam.

Eközben a hazai fizetőeszköz a dollárral szemben erősödésnek indult, a kurzus pedig visszacsökkent 329 alá.

„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?

Az év végéig még viszonylag erős maradhat a forint, 400 alatt lehet az euró árfolyama, azonban a reáleffektív-árfolyam alapján a fundamentumokhoz képest egyre erősebb a magyar deviza – hangzott el az MBH Bank szerdai sajtóeseményén. A pénzintézet szakértői szerint egy esetleges 370 körüli euróárfolyammal már „nem biztos, hogy együtt tudna élni a magyar gazdaság”, ezért középtávon arra lehet számítani, hogy megáll a forint erősödése, 2026-ban pedig, amikor az MNB újra elkezdhet kamatot csökkenteni, visszatérhet a 400 feletti árfolyam.

„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?
Hirtelen gyengülni kezdett a forint

Könnyen lehet, hogy eddig tartott a csendes nap a devizapiacokon, mivel a forint hirtelen gyengülni kezdett az euróval és a svájci frankkal szemben is. Az európai fizetőeszköz ára a korábbi 389,3-as szintről percek alatt 389,8-ra emelkedett, miközben a reggeli 417,6-os szint után 418 fölött is járt már a svájci frank árfolyama.

A dollár árfolyama egyelőre nem mozdult számottevően.

Egyelőre nincs jó napja az eurónak

Az euróövezet közös fizetőeszköze a forint mellett a világ főbb kulcsvalutáival szemben is gyengül. Bár a devizapiaci mozgások kicsik, az minden piacon jól látszik, hogy az euró ma egyenlőre veszít erejéből. 1 font jelenleg 1,1516, 1 svájci frank 1,0724 euróba kerül, miközben a jen árfolyama csökkent a tegnapi egyéves csúcs után (1 euró jelenleg 173,64 jent ér).

Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma

A brit infláció 3,8 százalékon ragadt augusztusban, ami továbbra is a legmagasabb a fejlett gazdaságok között - derül ki a brit statisztikai hivatal (ONS) legfrissebb adatközléséből. A tartósan erős árnyomás miatt a befektetők nem számítanak már újabb kamatcsökkentésre az idei évben a Bank of Englandtől, az elemzők egy része pedig már egyenesen a kamatcsökkentési ciklus végéről beszél.

Rekordmagas inflációtól szenved Európa gazdasági nagyhatalma
Leszúrt a forint az euróval szemben

389,3-ig szúrt le a forint árfolyama az euróval szemben, nagyon közel van a hétfői csúcs.

Erősíteni kezdett a dollár

Némileg összeszedte magát a dollár, amely a forinttal és az euróval szemben egyaránt erősödésnek indult. A magyar fizetőeszközzel szemben az árfolyam elérte a 329-et, miközben az euróval szemben 1,183-ra változott a zöldhasú jegyzése a hajnali 1,186 után.

Miért tud erősödni a forint?

A hazai fizetőeszköz erősödésének hátterében két fő tényező húzódik meg:

  • a piacok már árazzák a Fed kamatcsökkentését, így gyengül a dollár
  • az MNB az elmúlt hetekben nyíltan állást foglalt a forint erősítése és az infláció letörése mellett, amely a jelenlegi 6,5 százalékos kamatszint tartását vetíti előre Magyarországon. Ha az irányadó ráta jövő tavaszig a mostani szinten maradna, az akár egy jelentős forinterősödésnek is megágyazhatna. A cseh és lengyel kamatvágásoknak köszönhetően jelenleg nagy a kamatkülönbözet, ami befektetésre (azaz forint vásárlásra) ösztönzi a carry trade-ereket.
Ez lesz a nap legfontosabb eseménye

A befektetők ma világszerte egyetlen eseményre, az amerikai Fed kamatdöntésére várnak. Az Egyesült Államokban 2024 decembere óta változatlanul a 4,25-4,5 százalékos sávban mozognak a bankközi kamatok, a munkaerőpiac befagyása miatt azonban nagyon valószínű, hogy elkezdődik a kamatcsökkentési ciklus.

A piacok 25, esetenként 50 bázispontos kamatvágást várnak, de a fő kérdés az lesz, hogy Jerome Powell, a jegybank elnöke hogyan kommentálja majd a döntést.

Az elemzők 6 kamatcsökkentést várnak a jövő év végéig, de a vegyes inflációs kilátások és kötvénypiaci hozamok alakulása miatt nem látszik, hogy a reálgazdaság romlása le tudná törni a tartósan magas áremelkedést. Ezek alapján valós forgatókönyvnek tűnik a kamatcsökkentés mellett is fenntartott óvatos monetáris politika (azaz egy hawkish cut), a Fed ugyanis nem akar még egyszer úgy belefutni egy inflációs krízisbe, mint tette azt 2022-ben.

Eközben a dollár jelenleg egy 18 éves trendvonalon csücsül, a következő elmozdulás így akár az őszi befektetési trendeket is újraírhatja. A piacok már nagyrészt beárazták a mai kamatcsökkentést, így új információt Powell sajtótájékoztatója és a monetáris politika hangvétele jelenthet majd. Ha lazításpárti hangot üt meg a Fed, az könnyen eredményezheti a dollár további gyengülését, valamint az arany és árupiaci termékek, valamint az Amerikán kívüli tőzsdei termékek árfolyam-emelkedését.

Erősödéssel kezdi a napot a forint

Többéves csúcsok közelében tartja magát a forint az euróval és a dollárral szemben is: az európai fizetőeszköz árfolyama 389,7, míg a dollár jegyzése 328,8 jelenleg.

Eközben a dollár egyelőre nem tudta ledolgozni tegnapi gyengülését az euróval szemben, a kurzus így továbbra is a tegnap átvitt 4 éves csúcs közelében jár (1,185).

