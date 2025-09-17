Megjött a kamatdöntés: erős kezdés után gyengén zárhatja a napot a forint

Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, a dollár index és az euró-forint árfolyam között relatíve szoros az együtt mozgás, aminek az az oka, hogy a dollár gyengülésekor a tőke az USA-ból kivándorolva máshol keres magának helyett, például az olyan feltörekvő piacokon, mint Magyarország. Amíg a dollár gyengül, addig a forint nagyon kedvező hátszélben van - ahogy azt az elmúlt hetekben, hónapokban megtapasztalhattuk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Bár Jerome Powell mai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a jegybank nyitott lehet idén akár 2 kamatcsökkentésre is, de jövőre már csak egyről beszélt a jegybank elnöke. Ez pedig eltér attól az agresszív kamatcsökkentési pályától, amire előre számítani lehetett. Ez egy kis időre akár ki is árazhatja a dollár gyengeségét, amelyet kereskedői technikai tényezők is befolyásolhatnak (18 éves trendvonalon van éppen a dollár árjegyzése).

Summa summárum a kamatdöntést követően a forint-dollár árjegyzés

jelenleg 329,6-on áll, ami a mai legalacsonyabb árszintjéhez képest közel 1%-os erősödést jelent.

És mi a helyzet az euróval szemben? Miközben az euróövezeti alapkamat 2%, a magyar még mindig 6,5%. Ez 4,5 százalékpontos kamatkülönbözet, ami magas kamatprémiumnak számít a piacon. A forint erejét az euróval szemben azonban nagyban befolyásolja majd az, hogy milyen irányba mozdul el a következő időszakban az euró-dollár árfolyam.

Az euró-forint árjegyzése a kamatdöntés napját szűk, mintegy 1 forintos sávban (389,2–390,2) fejezi be:

389,7-on, gyakorlatilag a napi nyitóérték közelében.