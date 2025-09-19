Fordulat a forint piacán, újra 390 felett az euró

Elindult a csúszás a lejtőn
Az elmúlt percekben a forint gyengülés újabb lendületet kapott, olyannyira, hogy már 390,7-nél jár az euró jegyzése, ami 0,4%-kal magasabb a tegnapinál. A dollár jegyzése 0,7%-kal 332,3-ig emelkedett.
Szép csendben gyengül a forint
A dollár erősödése a forint ellenében is lecsapódik, az USD/HUF kurzusa a 331,50-es szintig emelkedett a reggel látott 330-as szintről.
Összességében erősödik a dollár
Lassan eltelik érdem idő ahhoz, hogy lássuk, hogyan reagáltak a befektetők a szerda esti Fed kamatcsökkentésre. A kezdeti dollárgyengülésnek már nincs nyoma, az amerikai fizetőeszköz inkább erősödött az euró ellenében. Az EUR/USD jegyzések az 1,1780-as szint alá kerültek.
Mindehhez persze kellett az is, hogy csütörtökön erős amerikai munkaerőpiaci adatok érkezzenek.
Eközben a forint árfolyama jól tartja magát. Az euró ellenében a jegyzések a 389-as szint fölé emelkedtek, a tegnap beállított új csúcsok után.
Erősödik a dollár, de a forint tartja magát
Az amerikai dollár pénteken a korai ázsiai kereskedésben nagyrészt stabil maradt, miután a Federal Reserve szerdán 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, de jelezte, hogy nem siet a további kamatcsökkentésekkel.
A dollárindex 0,1%-kal erősödött, részben korrigálva a szerdai, három és fél éves mélypontról, bár továbbra is a harmadik egymást követő heti mínusz felé tart.
A jennel szemben a dollár 0,1%-kal erősödött 148,085 jenes szintre, miután a japán maginfláció kilenc hónapos mélypontra süllyedt. Ez az inflációs adat is befolyásolhatja a Bank of Japan (BOJ) mai kamatdöntését, bár a piacok széles körben arra számítanak, hogy a jegybank változatlanul hagyja a 0,5%-os kamatszintet.
A szélesebb devizapiacon a befektetők már árazgatják a Trump-adminisztráció importvámjainak és gazdaságpolitikai változásainak hosszú távú hatását a dollárra. Az amerikai legfelsőbb bíróság november 5-re tűzte ki a Trump globális vámjaival kapcsolatos meghallgatást, ami jelentős próbája lehet az elnöki végrehajtói hatalomnak.
Csütörtökön az euró 0,1%-kal gyengült 1,1777 dolláros szintre, miután Franciaországban százezrek vettek részt a megszorítás-ellenes tüntetéseken. Péntek reggel 1,774-ig korrigált vissza a zöldhasú.
A forint árfolyama tegnaphoz képest mérsékelten gyengült a dollárral szemben. Csütörtökön az USD/HUF kurzus 327,7 és 331,6 között mozgott. Délelőtt a dollár gyengült, majd az új amerikai munkanélküliségi segélykérelmek vártnál alacsonyabb száma után, majd délután jött a fordulat: a
dollár erősödni kezdett, a kötvényhozamok emelkedtek. Ez az adat azt jelezte, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is stabil, ami ellentmond annak, hogy a Fed lazításba kezdett.
A nap végére a dollár árfolyama korrigált, és péntek reggelre 331,0 körül stabilizálódott. A forint így ismét több mint hároméves mélypontra gyengült a dollárral szemben, amire a háború kitörése óta nem volt példa.
Az euróval szemben is jelentős volt a mozgás: a kurzus 389,7-ig emelkedett, ezzel másfél éves csúcsot elérve. Péntek reggel is itt járt az árfolyam.
Ma nem érkeznek igazán fontos makroadatok, csak délelőtt látunk egy végleges második negyedéves német GDP-statisztikákat, ami magyar szempontból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt lehet fontos.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
