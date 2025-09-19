Szép csendben kezd elgyengülni a forint

Az amerikai dollár pénteken a korai ázsiai kereskedésben nagyrészt stabil maradt, miután a Federal Reserve szerdán 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, de jelezte, hogy nem siet a további kamatcsökkentésekkel.

A dollárindex 0,1%-kal erősödött, részben korrigálva a szerdai, három és fél éves mélypontról, bár továbbra is a harmadik egymást követő heti mínusz felé tart.

A jennel szemben a dollár 0,1%-kal erősödött 148,085 jenes szintre, miután a japán maginfláció kilenc hónapos mélypontra süllyedt. Ez az inflációs adat is befolyásolhatja a Bank of Japan (BOJ) mai kamatdöntését, bár a piacok széles körben arra számítanak, hogy a jegybank változatlanul hagyja a 0,5%-os kamatszintet.

A szélesebb devizapiacon a befektetők már árazgatják a Trump-adminisztráció importvámjainak és gazdaságpolitikai változásainak hosszú távú hatását a dollárra. Az amerikai legfelsőbb bíróság november 5-re tűzte ki a Trump globális vámjaival kapcsolatos meghallgatást, ami jelentős próbája lehet az elnöki végrehajtói hatalomnak.

Csütörtökön az euró 0,1%-kal gyengült 1,1777 dolláros szintre, miután Franciaországban százezrek vettek részt a megszorítás-ellenes tüntetéseken. Péntek reggel 1,774-ig korrigált vissza a zöldhasú.

A forint árfolyama tegnaphoz képest mérsékelten gyengült a dollárral szemben. Csütörtökön az USD/HUF kurzus 327,7 és 331,6 között mozgott. Délelőtt a dollár gyengült, majd az új amerikai munkanélküliségi segélykérelmek vártnál alacsonyabb száma után, majd délután jött a fordulat: a

dollár erősödni kezdett, a kötvényhozamok emelkedtek. Ez az adat azt jelezte, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is stabil, ami ellentmond annak, hogy a Fed lazításba kezdett.

A nap végére a dollár árfolyama korrigált, és péntek reggelre 331,0 körül stabilizálódott. A forint így ismét több mint hároméves mélypontra gyengült a dollárral szemben, amire a háború kitörése óta nem volt példa.

Az euróval szemben is jelentős volt a mozgás: a kurzus 389,7-ig emelkedett, ezzel másfél éves csúcsot elérve. Péntek reggel is itt járt az árfolyam.

Ma nem érkeznek igazán fontos makroadatok, csak délelőtt látunk egy végleges második negyedéves német GDP-statisztikákat, ami magyar szempontból a két gazdaság összekapcsoltsága miatt lehet fontos.

