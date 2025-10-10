  • Megjelenítés
Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt
Podcast

Már látszik, hol robbantak az árak az Otthon Start miatt

Az Otthon Start Program indulása azonnal nagy figyelmet keltett, és nemcsak azok körében, akik eddig is lakásvásárlást fontolgattak. A legnagyobb kérdés most az, hogy az erős kereslet milyen hatással lesz az árakra: felgyorsítja-e a drágulást, hogyan reagálnak erre az eladók, és vajon ösztönzi-e az építtetőket új kínálat piacra vitelére. A programban szereplő korlátok fékezhetik az árrobbanást, és meghatározhatják, hogy mely ingatlantípusok és térségek kerülnek igazán előtérbe. Az első tapasztalatokról, a leginkább érintett társadalmi rétegekről, a fiatalok lehetőségeiről, az árak várható alakulásáról, valamint a bérleti piacra gyakorolt hatásokról Heinrich Balázst, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettesét kérdeztük.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast az Otthon Centrum támogatásával jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility