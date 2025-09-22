Nincs megállás, folytatódik a forint menetelése

Az euróval szemben is egyre erősebb a forint
Jelenleg 0,4 százalékos pluszban van a forint az euróhoz képest, a 388,7-es szinten áll a kurzus.
Már 330 alatt
0,8 százalékos gyengülést követően 330 forint alá süllyedt a dollár jegyzése a forinttal szemben.
Nagyon gyenge a dollár
A zöldhasúval szemben már 0,6 százalékot erősödött a hazai deviza, egy dollárért jelenleg 330,3 forintot kell adni.
Erősödik a forint
Az euró 389 forint környékén, a dollár pedig a 331-es szinthez közel jár délután. A forint 1 - 1,5 egységgel erősödött a főbb devizákkal szemben.
A régiós pénzek, mint a cseh korona és a lengyel zloty is gyengültek a forinttal szemben hétfő, ennek mértéke 0,13 - 0,15 százalék.
A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés
Az atlantai Fed elnöke szerint a gazdasági kockázatok egyre inkább a munkaerőpiac felől érkeznek, mégis az inflációs nyomás miatt egyelőre nem támogatná a további kamatcsökkentést.
Gyengül a dollár
A dollár 2,4 egységet gyengült a forinttal szemben, 330 alatt mozog az árfolyam. Az euróval szemben 0,3 százalékkal gyengült, a keresztárfolyam 1,178.
389 felett az euró
Az euró ma eddig 388,7 és 391 között mozgott, kora délután több mint egy egységet gyengült a forinttal szemben.
330 környékén a dollár
A dollár a 330-as szint környékén jár, ez több mint 2 egységnyi dollárgyengülést jelent a forinttal szemben.
389 alatt az euró
389 alatt jár az euró árfolyama, a forint 1,5 egységet erősödött a hétfői kereskedésben.
Gyengült az orosz rubel
Hétfőn a rubel kismértékben gyengült az amerikai dollárral és a kínai jüannal szemben, miközben az Európai Unió új szankciós javaslatára nem érkezett jelentős piaci reakció. A héten esedékes vállalati adóbefizetések ugyanakkor várhatóan támogatják majd az orosz fizetőeszközt.
Az Európai Bizottság a múlt héten terjesztette elő 19. szankciós csomagját Oroszország ellen az Ukrajna elleni 2022-es invázió miatt. A tagállamok most megvitatják a javaslatot, amelynek elfogadásához egyhangú jóváhagyás szükséges.
Közép-európai idő szerint 8:20-kor a rubel 0,2%-kal gyengült, és 83,70-es árfolyamon kereskedtek vele a dollárral szemben. A jüannal szemben szintén 0,2%-os gyengülést mutatott a moszkvai tőzsdén, 11,73-as árfolyamon.
Szeptember 19-én, amikor bejelentették a szankciós csomag javaslatát, a rubel 0,3%-ot veszített értékéből a dollárral szemben. Elemzők szerint a vállalati adóbefizetések, amelyek során a cégeknek át kell váltaniuk devizabevételeiket, támogatni fogják a rubelt a héten.
390 alatt
Délelőtt 389,62-nél alakul az euró/forint kurzus, ami 0,2%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.
A dollárral szemben 331,58-nál áll a kurzus, ami hasonló mértékű erősödést jelent.
A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?
Az ázsiai kereskedési időszakban visszafogottabb volt a devizapiaci mozgás a múlt heti volatilis időszak után, amikor számos jegybank, köztük a Fed, a Bank of England (BoE) és a Bank of Japan (BOJ) is kamatdöntést hozott.
A jen 0,2%-kal gyengült 148,26-ra a dollárral szemben, részben elveszítve pénteki nyereségét, amelyet a BOJ szigorúbb hangvétele okozott, ami egy közeljövőbeli kamatemelés lehetőségét vetítette előre.
A font eközben kéthetes mélypontra, 1,3453 dollárig süllyedt.
A brit államadósság növekedése és a BoE kamatdöntése hozta az intenzívebb gyengülést, amely rávilágított a növekedés és infláció közötti egyensúlyozás nehézségeire.
A szélesebb piacon a dollár folytatta múlt heti erősödését a Fed kamatcsökkentését követő kezdeti esés után, és enyhén emelkedett a devizakosárral szemben 97,78-ra.
Az euró 0,15%-kal gyengült 1,1731 dollárra.
A héten számos Fed-tisztviselő, köztük Jerome Powell elnök is beszédet tart, a befektetők pedig szorosan figyelik majd a gazdaságról és a Fed függetlenségéről alkotott véleményüket. A nyilatkozatdömping már a hétvégén elkezdődött, Stephen Miran új Fed-kormányzó, aki Donald Trump elnök emberének tartanak, már pénteken független döntéshozóként próbálta pozícionálni magát. Amire azért is volt szüksége, mert a szeptemberi ülésen nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentés mellett szavazott. Miran hétfőn részletesen kifejti álláspontját egy beszédben.
A jüan enyhén erősödött 7,1136-ra a dollárral szemben, amit az enyhülő kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek és Kína döntése támogatott, hogy változatlanul hagyja irányadó hitelkamatait.
Erősödéssel kezdi a forint a napot, az euróhoz képest az árfolyam már az eddig fontos támaszként funkcionáló 390-es szint alatt van, pedig hajnalban 390,75 fölött is járt a kurzus. Leginkább az EUR/USD devizapár változásait követte le a magyar deviza, de közben az elmúlt időszak erősödésében a carry trade vonzereje is erősen szerepet játszott, ami a héten még lendületben tarthatja a forintot.
A dollárhoz képest is volt egy mérsékeltebb gyengülés a reggeli órák előtt, 333 közelébe ment a kurzus, ahonnan aztán visszakorrigált 332,2-ig, ami lényegében a nyitószint.
Igazán sok piacmozgató nem érkezik ma: magyar szempontból a legfontosabb, hogy a júliusi államháztartási adatok részleteivel jelentkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami a deficit alakulásáról ad majd részletesebb képet. Délután az USA-ból érkezik a chicagói Fed-index, utána pedig az euróövezeti fogyasztói bizalomról kapunk majd képet.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
