  • Megjelenítés
Nincs megállás, folytatódik a forint menetelése
Deviza

Nincs megállás, folytatódik a forint menetelése

Portfolio
Nincs megállás a forinterősödésben, ma mindkét vezető devizával, a dollárral és az euróval szemben is erősödik a hazai pénzeszköz. A nemzetközi hangulatot befolyásolta Raphael Bostic, az atlantai Federal Reserve Bank elnökének nyilatkozata, aki szerint jelenleg nincs erős indok újabb kamatcsökkentésre, mivel a döntéshozók számára továbbra is az infláció jelenti a legnagyobb aggodalmat.
Megosztás

Az euróval szemben is egyre erősebb a forint

Jelenleg 0,4 százalékos pluszban van a forint az euróhoz képest, a 388,7-es szinten áll a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Már 330 alatt

0,8 százalékos gyengülést követően 330 forint alá süllyedt a dollár jegyzése a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nagyon gyenge a dollár

A zöldhasúval szemben már 0,6 százalékot erősödött a hazai deviza, egy dollárért jelenleg 330,3 forintot kell adni.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödik a forint

Az euró 389 forint környékén, a dollár pedig a 331-es szinthez közel jár délután. A forint 1 - 1,5 egységgel erősödött a főbb devizákkal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós pénzek, mint a cseh korona és a lengyel zloty is gyengültek a forinttal szemben hétfő, ennek mértéke 0,13 - 0,15 százalék.

Megosztás

A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés

Az atlantai Fed elnöke szerint a gazdasági kockázatok egyre inkább a munkaerőpiac felől érkeznek, mégis az inflációs nyomás miatt egyelőre nem támogatná a további kamatcsökkentést.

Tovább a cikkhez
A Fed egyik döntéshozója szerint idén nem kell több kamatcsökkentés
Megosztás

Gyengül a dollár

A dollár 2,4 egységet gyengült a forinttal szemben, 330 alatt mozog az árfolyam. Az euróval szemben 0,3 százalékkal gyengült, a keresztárfolyam 1,178.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

389 felett az euró

Az euró ma eddig 388,7 és 391 között mozgott, kora délután több mint egy egységet gyengült a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

330 környékén a dollár

A dollár a 330-as szint környékén jár, ez több mint 2 egységnyi dollárgyengülést jelent a forinttal szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

389 alatt az euró

389 alatt jár az euró árfolyama, a forint 1,5 egységet erősödött a hétfői kereskedésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengült az orosz rubel

Hétfőn a rubel kismértékben gyengült az amerikai dollárral és a kínai jüannal szemben, miközben az Európai Unió új szankciós javaslatára nem érkezett jelentős piaci reakció. A héten esedékes vállalati adóbefizetések ugyanakkor várhatóan támogatják majd az orosz fizetőeszközt.

Az Európai Bizottság a múlt héten terjesztette elő 19. szankciós csomagját Oroszország ellen az Ukrajna elleni 2022-es invázió miatt. A tagállamok most megvitatják a javaslatot, amelynek elfogadásához egyhangú jóváhagyás szükséges.

Közép-európai idő szerint 8:20-kor a rubel 0,2%-kal gyengült, és 83,70-es árfolyamon kereskedtek vele a dollárral szemben. A jüannal szemben szintén 0,2%-os gyengülést mutatott a moszkvai tőzsdén, 11,73-as árfolyamon.

Szeptember 19-én, amikor bejelentették a szankciós csomag javaslatát, a rubel 0,3%-ot veszített értékéből a dollárral szemben. Elemzők szerint a vállalati adóbefizetések, amelyek során a cégeknek át kell váltaniuk devizabevételeiket, támogatni fogják a rubelt a héten.

Megosztás

390 alatt

Délelőtt 389,62-nél alakul az euró/forint kurzus, ami 0,2%-os erősödést jelent a hazai deviza szempontjából.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 331,58-nál áll a kurzus, ami hasonló mértékű erősödést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?

Az ázsiai kereskedési időszakban visszafogottabb volt a devizapiaci mozgás a múlt heti volatilis időszak után, amikor számos jegybank, köztük a Fed, a Bank of England (BoE) és a Bank of Japan (BOJ) is kamatdöntést hozott.

A jen 0,2%-kal gyengült 148,26-ra a dollárral szemben, részben elveszítve pénteki nyereségét, amelyet a BOJ szigorúbb hangvétele okozott, ami egy közeljövőbeli kamatemelés lehetőségét vetítette előre.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A font eközben kéthetes mélypontra, 1,3453 dollárig süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A brit államadósság növekedése és a BoE kamatdöntése hozta az intenzívebb gyengülést, amely rávilágított a növekedés és infláció közötti egyensúlyozás nehézségeire.

A szélesebb piacon a dollár folytatta múlt heti erősödését a Fed kamatcsökkentését követő kezdeti esés után, és enyhén emelkedett a devizakosárral szemben 97,78-ra.

Az euró 0,15%-kal gyengült 1,1731 dollárra.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A héten számos Fed-tisztviselő, köztük Jerome Powell elnök is beszédet tart, a befektetők pedig szorosan figyelik majd a gazdaságról és a Fed függetlenségéről alkotott véleményüket. A nyilatkozatdömping már a hétvégén elkezdődött, Stephen Miran új Fed-kormányzó, aki Donald Trump elnök emberének tartanak, már pénteken független döntéshozóként próbálta pozícionálni magát. Amire azért is volt szüksége, mert a szeptemberi ülésen nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentés mellett szavazott. Miran hétfőn részletesen kifejti álláspontját egy beszédben.

A jüan enyhén erősödött 7,1136-ra a dollárral szemben, amit az enyhülő kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek és Kína döntése támogatott, hogy változatlanul hagyja irányadó hitelkamatait.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Erősödéssel kezdi a forint a napot, az euróhoz képest az árfolyam már az eddig fontos támaszként funkcionáló 390-es szint alatt van, pedig hajnalban 390,75 fölött is járt a kurzus. Leginkább az EUR/USD devizapár változásait követte le a magyar deviza, de közben az elmúlt időszak erősödésében a carry trade vonzereje is erősen szerepet játszott, ami a héten még lendületben tarthatja a forintot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest is volt egy mérsékeltebb gyengülés a reggeli órák előtt, 333 közelébe ment a kurzus, ahonnan aztán visszakorrigált 332,2-ig, ami lényegében a nyitószint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Igazán sok piacmozgató nem érkezik ma: magyar szempontból a legfontosabb, hogy a júliusi államháztartási adatok részleteivel jelentkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami a deficit alakulásáról ad majd részletesebb képet. Délután az USA-ból érkezik a chicagói Fed-index, utána pedig az euróövezeti fogyasztói bizalomról kapunk majd képet.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa

Varga Mihály: még mindig kockázat az infláció

Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?

Nem itt van a forint helye, az év végére megint négyessel kezdődhet az euró

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
deviza-forint-valuta-euró-uniós forrás-uniós támogatás-készpénz
Deviza
Fordulat a forint piacán, újra 390 felett az euró
Pénzcentrum
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility