  • Megjelenítés
FONTOS Veszélyben a NATO, Ukrajna várhat: itt az ideje válaszolni Oroszországnak
Sorsdöntő nap előtt a forint
Deviza

Sorsdöntő nap előtt a forint

Portfolio
Jó erőben kezdi a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 alatt, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Ma az MNB kamatdöntésére figyel a piac.

Kedden 389,21-es szintnél kezdte a napot a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ellenében 329,98-nál jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró/dollár kurzus 1,179-nél tartózkodik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Napközben Európából és az Egyesült Államokból érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, amelyek a gazdasági kilátásokról árulkodnak.

Magyarországon a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntése lesz.

A várakozások szerint a jegybank 6,5%-on fogja tartani a kamatot. A piac a jegybank új inflációs és GDP-előrejelzésére, illetve Varga Mihály elnök szavaira figyel majd.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, miután az MNB magasan tartja a kamatot, miközben a világ legtöbb jegybankja a kamatok csökkentése felé mozdult el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
deviza-forint-valuta-euró-uniós forrás-uniós támogatás-készpénz
Deviza
Nincs megállás, folytatódik a forint menetelése
Pénzcentrum
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility