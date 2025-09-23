Sorsdöntő nap előtt a forint

Jó erőben kezdi a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 alatt, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Ma az MNB kamatdöntésére figyel a piac.

Kedden 389,21-es szintnél kezdte a napot a forint az euróval szemben.

A dollár ellenében 329,98-nál jár a jegyzés.

Az euró/dollár kurzus 1,179-nél tartózkodik.

Napközben Európából és az Egyesült Államokból érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, amelyek a gazdasági kilátásokról árulkodnak.

Magyarországon a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntése lesz.

A várakozások szerint a jegybank 6,5%-on fogja tartani a kamatot. A piac a jegybank új inflációs és GDP-előrejelzésére, illetve Varga Mihály elnök szavaira figyel majd.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, miután az MNB magasan tartja a kamatot, miközben a világ legtöbb jegybankja a kamatok csökkentése felé mozdult el.

