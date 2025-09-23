  • Megjelenítés
Üzent Varga Mihály - Így reagál a forint
Üzent Varga Mihály - Így reagál a forint

Portfolio
Jó erőben kezdte a napot a forint kedden. Az euróval szemben 390 körül, a dollár ellenében 330-nál jár a jegyzés. Az MNB kamatdöntése után mérséklet mozgást láttunk, a piac Varga Mihály elnök szavaira figyelt.
Hajszálnyi gyengülés

Felfelé nézelődik az euró forint, 389,26-nál jár a kurzus, ám ez továbbra is mérsékelt elmozdulás.

389 alatt

Az MNB közleményének megjelenése után és Varga Mihály szavai közben 388,87 környékén alakul az árfolyam.

Varga szavai alapvetően héja hangvételűek, amelyek az alapkamat huzamosabb ideig való fenntartását jelzik.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Összességében a jegybank közleménye továbbra is az inflációs kockázatokra helyezi a hangsúlyt. A Monetáris Tanács elismeri, hogy a geopolitikai kockázatok és az elhúzódóan gyenge európai konjunktúra továbbra is markáns hatást gyakorolnak a magyar gazdaságra. A kockázati értékelés alapján az előrejelzést felfelé mutató inflációs és lefelé mutató növekedési kockázatok jellemzik. Az alábbiakban a teljes közleményt közöljük, a kiemelések tőlünk származnak.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Növekedési és inflációs kockázatokról beszélt Varga Mihály

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, az MNB elnöke, aki a Monetáris Tanács mai ülésének hátteréről fog beszélni, illetve megindokolja a kamat tartását. Emellett érkezik a jegybank friss gazdasági előrejelzése és a hivatalos közlemény is.

Növekedési és inflációs kockázatokról beszélt Varga Mihály
Szigorú az MNB, stabil a forint

"A Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Tanács megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt." - közölte a Monetáris Tanács.

A közlemény kiadása után a forint stabil maradt, 389-es szinten alakul az euró/forint kurzus.

A piac Varga Mihály szavaira figyel, aki ismerteti a döntés hátterét és a kilátásokat.

Az MNB előrejelzése szerint az aszály miatt a mezőgazdaság teljesítménye visszaesik az idei évben, így összességében a júniusi előrejelzésnél lassabban, 0,6 százalékkal bővülhet a hazai GDP 2025-ben. A magyar GDP a következő években a júniusi előrejelzéssel megegyező ütemben, 2026-ban 2,8 százalékkal, 2027-ben pedig 3,2 százalékkal bővülhet.

Kis hullámvasút

Visszatalált a forint 389 alá az euróval szemben. Jelenleg 388,9-nél jár a jegyzés.

Nincs nagy kilengés

Az MNB döntése után mérsékelt mozgást láttunk. Az euró/forint 389,16 környékén mozog. Ez egy "hajszálnyi" gyengülést jelent a vártnak megfelelő döntés után.

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel már egy éve nem változott az irányadó ráta, és várhatóan a következő hónapokban sem fog.

Itt az MNB kamatdöntése!
Mérsékelt mozgás

Kora délután 388,83 körül ingadozik az euró/forint kurzus.

A dollárral szemben 329,61-es szinten ládunk.

Stabil a forint

Délelőtt 389 forint körül mozog az euró árfolyama.

Az európai BMI-adatok nem okoztak nagy meglepetést, így a piaci reakció is visszafogott.

Délután az MNB kamatdöntése, előrejelzése, illetve Varga Mihály elnök tájékoztatója lehet izgalmas a forint szempontjából.

Életjelet mutatott az eurózóna

Az euróövezet üzleti aktivitása 16 havi csúcsra emelkedett szeptemberben, miközben az új megrendelések stagnáltak, ami kérdéseket vet fel a gazdasági növekedés fenntarthatóságával kapcsolatban.

Életjelet mutatott az eurózóna
Jó hír érkezett Németországból

Németország gazdasági aktivitása 16 hónapos csúcsra gyorsult szeptemberben, elsősorban a szolgáltatási szektor fellendülésének köszönhetően, miközben a feldolgozóipar továbbra is gyengélkedik.

Jó hír érkezett Németországból
Sorsdöntő nap előtt a forint

Kedden 389,21-es szintnél kezdte a napot a forint az euróval szemben.

A dollár ellenében 329,98-nál jár a jegyzés.

Az euró/dollár kurzus 1,179-nél tartózkodik.

Napközben Európából és az Egyesült Államokból érkeznek beszerzésimenedzser-indexek, amelyek a gazdasági kilátásokról árulkodnak.

Magyarországon a nap legfontosabb eseménye az MNB kamatdöntése lesz.

A várakozások szerint a jegybank 6,5%-on fogja tartani a kamatot. A piac a jegybank új inflációs és GDP-előrejelzésére, illetve Varga Mihály elnök szavaira figyel majd.

Az elmúlt hetekben sokat erősödött a forint, miután az MNB magasan tartja a kamatot, miközben a világ legtöbb jegybankja a kamatok csökkentése felé mozdult el.

