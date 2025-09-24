Hirtelen gyengülni kezdett a forint

Ütöttek egyet a forinton
Az elmúlt percekben 391,5-ig gyengült a forint az euróval szemben, ez 0,4%-kal magasabb a kedd esti értéknél.
A forint gyengélkedése azzal függ össze, hogy a dollár fél százalékkal, 1,175 közelébe erősödött az euróval szemben. A dollár-forint jegyzés majdnem egy százalékot ugrott, így 333 felett jár már. A forint gyengélkedése nem egyedi jelenség, hiszen a cseh korona 0,2%-kal, a lengyel zloty pedig 0,3%-kal esett vissza, ez is azt mutatja, hogy inkább nemzetközi tényezők okozzák a mozgást.
Alig van mozgás a piacon
Az elmúlt percekben sem változott sokat az euró árfolyama, most éppen egy hajszállal 390 felett jár, ami 0,1%-os forintgyengülést jelent tegnaphoz képest. Ahogy már reggel jeleztük, ma viszonylag csendes nap lehet a devizapiacon, nem várható különösen fontos makroadat sem, ami érdemben befolyásolná a kilátásokat.
Még mindig a 390-nel birkózik a forint
A reggeli órákban alig mozdult az euró-forint árfolyam, így továbbra is a 390-es szint környékén jár, akárcsak tegnap este. A dollár 330,7 forintba kerül most éppen.
Kulcsszinten billeg a forint – Merre tovább innen?
Szerda reggel 390,27-nél járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a tegnap esti árfolyammal. A magyar deviza szempontjából
a 390-es szint kulcsfontosságú lehet,
a következő időszak fő kérdése az lehet, sikerül-e ezt stabilan letörni. Az utóbbi időszakban többször volt már 390 alatt a jegyzés, de jelentősen nem tudott innen eltávolodni a forint, egyelőre próbálja megvetni a lábát.
Kedden kamatdöntő ülést tartott az MNB Monetáris Tanácsa, melyet követően talán még a korábbinál is szigorúbb hangnemet ütött meg Varga Mihály jegybankelnök. Amellett, hogy továbbra is az óvatos és türelmes hozzáállást hangsúlyozta, külön kiemelte, hogy előrejelzésük szerint 2027-re csökken csak a 3%-os jegybanki célra az infláció, ráadásul ehhez a szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges. Vagyis jó eséllyel nem csak 2025-ben, de akár 2026 nagy részében is fennmaradhat a jelenlegi 6,5%-os alapkamat. Ez pedig további támaszt nyújthat a forintnak, hiszen az elmúlt hónapokban jórészt a globálisan is kiemelkedő kamatszint és az arra épülő carry trade-ügyletek erősítették a magyar devizát.
A nemzetközi piacon szerda reggel inkább a forint szempontjából kedvezőtlen folyamatok látszanak, hiszen a dollár 0,2%-os erősödésben van az euróval szemben, ami hagyományosan rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci devizák számára. A forint most 330,87-nél jár a dollárral szemben.
Ma nem várható különösen fontos makroadat, ami érdemben befolyásolhatná a forint irányát, így vélhetően csendes napunk lesz, melyet elsősorban a nemzetközi hangulat határoz majd meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
