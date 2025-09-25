Egyelőre stagnálgat az árfolyam
Az euróhoz képest gyakorlatilag nem változott a forintkurzus, 391,4-391,5 környékén, minimális gyengülésben van.
A dollár esetében egy elhanyagolható erősödés látszik, 333,3-nál mozog a váltás.
Meglepő adatok: a magyar gazdaság kétszer akkora eredményt ért el, mint amire számítottak
Magyarország külső egyensúlya a vártnál erősebb lett a második negyedévben, a folyó fizetési mérleg 1,39 milliárd eurós többlettel zárt, jócskán felülmúlva az elemzői várakozásokat. A nettó finanszírozási képesség 1,8 milliárd euróra emelkedett, miközben a nemzetközi tartalékok is jelentősen nőttek. Ugyanakkor a közvetlentőke-befektetések terén 1,03 milliárd eurós nettó tőkekiáramlás történt, vagyis több tőke hagyta el az országot, mint amennyi beérkezett. Ez arra utal, hogy bár a külső mérleg egyelőre kedvező, a befektetői bizalom gyengülése kockázatot jelenthet a következő negyedévekben.
Saját kriptopénzt vezet be kilenc európai nagybank
Kilenc európai bank összefogott egy euró alapú stablecoin létrehozására, hogy alternatívát kínáljanak a dollár által dominált piacon - írta a Bloomberg. A fizetési piac legfontosabb trendjeiről és innovációiról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Kulcsszinten a forint, de most jöhet csak az igazi nagy fordulat
A forint szerdán gyengélkedett, nap közben a 392-es szint közelébe gyengült az euróval szemben, ami közel kéthetes mélypontnak felel meg. Estére 391,40 körül stabilizálódott a jegyzés, így a hazai fizetőeszköz nem tudott érdemben erősödni. A dollár eközben fél százalékkal erősödött az euróval szemben, ami nyomást gyakorolt a régiós devizákra: a forint mellett a cseh korona és a lengyel zloty is gyengült, bár a magyar deviza valamivel nagyobb mértékben esett vissza. A dollár-forint árfolyam már 333 felett járt, a forint így relatív alulteljesítő volt a térségben.
Csütörtök reggel a dollár árfolyama stabil maradt, miközben a befektetők mérlegelik a Federal Reserve óvatos kamatcsökkentési kilátásait és várják a gazdasági adatokat, amelyek rávilágíthatnak a vámok hatásaira és a kamatlábak jövőbeli alakulására.
A kereskedők az év hátralévő két ülésére 43 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak be, bár a Fed tisztviselői, köztük Jerome Powell elnök jelezték, hogy sok múlik a közelgő gazdasági adatokon.
A jövőbeli lazítással kapcsolatos bizonytalanság miatt a piac már nem árazza be teljes mértékben a novemberi kamatvágást.
Az euró 1,1752 dolláron állt, 0,12%-kal erősödve az ázsiai órákban, miután az előző napon 0,6%-ot esett.
Az angol font 1,3464 dolláron állt, szintén 0,6%-os szerdai csökkenést követően. A dollárindex, amely az amerikai valuta értékét hat másik devizával szemben méri, enyhén csökkent 97,744-re, de közel maradt a szeptember 11. óta látott legmagasabb szintjéhez.
A figyelem most az amerikai gazdasági adatokra összpontosul, beleértve a Fed által preferált inflációs mutatót, a pénteken érkező PCE-jelentést és a második negyedéves GDP végleges becslését csütörtökön, miközben a kormányzati leállás lehetősége is fenyeget.
A befektetők különösen kíváncsiak a Donald Trump által bevezetett átfogó vámok hatására, amelyek felforgatták a globális kereskedelmi rendet.
Az eddigi adatok még nem mutatják teljes mértékben a vámok árszínvonalra és a gazdaságra gyakorolt hatását.
A jen erősödött, miután a Bank of Japan júliusi ülésének jegyzőkönyve szerint egyes testületi tagok a kamatemelések folytatását szorgalmazták. A szeptemberi ülésen a BOJ változatlanul hagyta a kamatokat, de két ellenszavazattal, ami arra utal, hogy a kamatemelések nincsenek messze. A piacok mintegy 50% esélyt látnak a kamatemelésre a BOJ október 29-30-i következő ülésén.
A svájci frank stabilan 0,7948 dolláron állt a Svájci Nemzeti Bank mai ülése előtt, ahol várhatóan nulla százalékon tartják az alapkamatot, ami 2023 vége óta az első szünet lenne.
Csütörtök reggel a forint viszonylag stabilan kezdett az euróval szemben, 391,35 környékén nyitott az árfolyam, majd röviddel nyolc óra után 391,52-nél járt. A jegyzés nap elején a 391,58-as csúcs és a 390,94-es mélypont között mozgott,
vagyis továbbra is a 391-es kulcsszint közelében ingadozott.
A dollárral szemben a forint szintén nyugodt kereskedéssel indított, 333,37-nél nyitott az árfolyam, ami kora reggel enyhén lejjebb, 333,26-ra süllyedt. A jegyzés eddig a 333,50-es szint és a 332,89-es mélypont között mozgott, így a nap első óráiban nem látszik jelentősebb irányváltás.
Csütörtök délelőtt érkeznek a fontosabb magyar makroadatok: a KSH közli az augusztusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi statisztikákat, míg az MNB több jelentést is publikál, köztük a háztartások hitelállományáról, a negyedéves fizetési mérlegről és a 2024-es FDI-adatokról. Ezek mind árnyalhatják a forint kilátásait, főleg a fizetési mérleg és a külföldi működőtőke alakulása. Emellett kora reggel az EU-ból is érkezik adat az augusztusi újautó-értékesítésekről.
Délután az Egyesült Államokra figyelnek majd a piacok: ekkor jelenik meg a második negyedéves GDP végleges értéke, valamint a legfrissebb heti munkanélküliségi kérelmek száma. Ezek a dollár árfolyamán keresztül szintén hatással lehetnek a forintra és a nemzetközi hangulatra.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
