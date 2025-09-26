Meddig gyengülhet így a forint?

A gyorsan erősödő dollár és az orosz olajról való leválás kérdése tartja nyomás alatt a forintot. A mai nap elsősorban amerikai adatokra figyelünk; inflációs és fogyasztási adatok érkeznek. A forint 336 felett indítja a napot a dollárral szemben és 392 környékén az euróval szemben.

Az elmúlt hónapokban már hozzászokhattunk ahhoz, hogy a forint szinte minden nap erősödik. Az elmúlt napok azonban szokatlan kivételnek számítottak. A dollárral szemben 326-ról 336-ig gyengült a forint, míg az euróval szemben 388-ról 392 fölé.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Emögött alapvetően két tényező húzódhat meg: 1) hazai oldalról az orosz olajról való leválás kérdése egy növekvő bizonytalanságot jelent, amit a befektetők nem szeretnek. 2) az amerikai adatok meglepően erősek, ami miatt erősödik a dollár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap 11.30-kor az EKB elnöke tart beszédet, illetve délután amerikai inflációs és fogyasztási adatok érkeznek.

A mostani monetáris politikai vita szempontjából mindkettő nagyon fontos.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ