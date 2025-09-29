Ennyi volt a forint ereje? Nem sikerült újra letörni a 390-et

Elbukta reggeli erősödését a forint
Nem tartott ki a forint erősödése, már 391-nél jár az euró jegyzése, amivel elúszott a magyar deviza reggeli erősödése. Közben az euró-dollár árfolyamban továbbra is mérsékelt, 0,1%-os dollárgyengülés látszik.
A dollár sem lendült meg
Egyelőre az euró-dollárban sin cs igazán nagy elmozdulás, 0,15%-os erősödés látszik az európai deviza szempontjából, így 1,1722 körül jár a jegyzés.
Még mindig a 390-nel birkózik a forint
A forint alig mozdult reggel óta, most 390,5 körül jár az euróval szemben, ami 0,1%-os forinterősödést jelent péntek estéhez képest. A dollár most 333,14 forintba kerül.
A régióban a lengyel zloty egyelőre 0,1%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os gyengülésben van. A régiós versenytársak gyengélkedése tarthatja egyelőre vissza a forintot is az erősödéstől.
Itt az újabb fordulat a dollárnál, aminek a forint is örülhet?
A múlt héten erősödésnek indult a dollár, ami hagyományosan keresztbe tett a feltörekvő piaci eszközöknek, így a forintnak is. A magyar deviza újra 390 fölé gyengült az euróval szemben, várhatóan
a következő időszakban is ez a kulcsfontosságú árfolyam fogja meghatározni az irányt.
A magyar deviza hétfő reggel 390,5 körül járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából. A következő napokban a forint könnyen újra a 390-es lélektani szint alá kapaszkodhat vissza, a magyar deviza már így is a harmadik negyedév egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint irányát, itthon nem jönnek igazán lényeges makroadatok. Az amerikai munkaerőpiaci statisztika azonban a dolláron keresztül a forintra is hatással lehet.
Az euró-dollár jegyzés a múlt héten 1,165-ig esett, de ma reggel már ismét 1,1723-nál jár, ami 0,15%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. Ahogy az előbb említettük, nagyrészt az döntheti el a forint árfolyamának irányát is, merre halad majd a héten a dollár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
A Nemzetgazdasági Minisztérium használja épp.
Szirszkij: sikeres az ellentámadás, zárul a katlan az oroszok körül
Az ukrán főparancsnok szerint Dobropilliánál bekerítettek néhány orosz egységet.
Brüsszel előtt Olaszország nagy gázterve: eurómilliárdos piactorzítástól fél a többi tagállam
Iparági fellépést sürgetnek.
Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón
Napokon keresztül lesz érvényben a változtatás.
Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon
Megérezzük majd a héten.
Zalába látogat a Portfolio és a KAVOSZ az őszi kkv-rendezvénysorozata - Fókuszban a finanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jenetkezni! Október 1, Willis Hotel Business & Welness Zalaegerszeg
Mire figyelj most az Otthon Startnál? Ezt tanácsolja az államtitkár a 3%-os hitelt felvevőknek
A Portfolio Business podcast vendége Panyi Miklós volt.
Friss tanulmány: van egy gyógyszer, ami csodafegyver lehet a Covid-19 ellen
Meggyőző eredmények.
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.