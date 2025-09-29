  • Megjelenítés
Ennyi volt a forint ereje? Nem sikerült újra letörni a 390-et
Ennyi volt a forint ereje? Nem sikerült újra letörni a 390-et

A múlt héten a dollár erősödése lökte vissza 390 fölé a forintot az euróval szemben, azonban a szakértők már akkor kiemelték, hogy hosszabb távon továbbra is az amerikai deviza gyengülésére érdemes fogadni. Hétfő reggelre el is indult a korrekció, ami akár visszakormányozhatja a forintot is a kritikus szint alá.
Elbukta reggeli erősödését a forint

Nem tartott ki a forint erősödése, már 391-nél jár az euró jegyzése, amivel elúszott a magyar deviza reggeli erősödése. Közben az euró-dollár árfolyamban továbbra is mérsékelt, 0,1%-os dollárgyengülés látszik.

A dollár sem lendült meg

Egyelőre az euró-dollárban sin cs igazán nagy elmozdulás, 0,15%-os erősödés látszik az európai deviza szempontjából, így 1,1722 körül jár a jegyzés.

Még mindig a 390-nel birkózik a forint

A forint alig mozdult reggel óta, most 390,5 körül jár az euróval szemben, ami 0,1%-os forinterősödést jelent péntek estéhez képest. A dollár most 333,14 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty egyelőre 0,1%-os, a cseh korona pedig 0,2%-os gyengülésben van. A régiós versenytársak gyengélkedése tarthatja egyelőre vissza a forintot is az erősödéstől.

Itt az újabb fordulat a dollárnál, aminek a forint is örülhet?

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A forint kilátásai is szóba kerülnek az év gazdasági csúcskonferenciáján október 7-én.
Információ és jelentkezés

A múlt héten erősödésnek indult a dollár, ami hagyományosan keresztbe tett a feltörekvő piaci eszközöknek, így a forintnak is. A magyar deviza újra 390 fölé gyengült az euróval szemben, várhatóan

a következő időszakban is ez a kulcsfontosságú árfolyam fogja meghatározni az irányt.

A magyar deviza hétfő reggel 390,5 körül járt az euróval szemben, ami minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent a forint szempontjából. A következő napokban a forint könnyen újra a 390-es lélektani szint alá kapaszkodhat vissza, a magyar deviza már így is a harmadik negyedév egyik legjobban teljesítő fizetőeszköze. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint irányát, itthon nem jönnek igazán lényeges makroadatok. Az amerikai munkaerőpiaci statisztika azonban a dolláron keresztül a forintra is hatással lehet.

Az euró-dollár jegyzés a múlt héten 1,165-ig esett, de ma reggel már ismét 1,1723-nál jár, ami 0,15%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. Ahogy az előbb említettük, nagyrészt az döntheti el a forint árfolyamának irányát is, merre halad majd a héten a dollár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

