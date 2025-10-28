Jön az újabb kamatvágás, de a Fednek most másra is kell figyelnie

Holnap tartja kamatdöntő ülését az amerikai jegybank (Fed), egy olyan helyzetben, amikor a kormányzati leállás miatt a világ legfontosabb jegybankja majdnem vakon ül a volánnál.
Ennek ellenére a piac nagyjából már el is könyvelte a döntést: jön az újabb 25 bázispontos kamatvágás, zsinórban a második.
Az igazi kérdés azonban nem is lesz, hanem sokkal inkább az, hogy mit csinál a jegybank a mérlegével. Egyesek szerint a további szűkítés pénzpiaci instabilitáshoz vezethet.
